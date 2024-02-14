«Никогда не будет ровни Шаляпину!»: в день рождения легенды в Казани дали «Бориса Годунова» и новую премию

Как день рождения Шаляпина обрастает в Казани новыми традициями, кто получил премию в 200 тысяч рублей и при чем здесь Юрий Гагарин

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

13 февраля, в день рождения Федора Шаляпина, в ТАГТОиБ им. Мусы Джалиля впервые вручили Республиканскую Шаляпинскую премию, учрежденную в ноябре 2023 года. Награду из рук вице-премьера РТ Лейлы Фазлеевой получили два певца из Татарстана — солист ТАГТОиБ Ирек Фаттахов и актер арт-резиденции «Созвездие-Йолдызлык» Айдар Исмагилов. Вручали премию перед спектаклем «Борис Годунов» — эту оперу в Казани традиционно дают в день рождения великого баса, который прославил ее на весь мир и задал оперному искусству новые стандарты драматического мастерства. Как это было — в материале «Реального времени».

Первый лауреат Шаляпинской премии — тоже бас

Кажется символичным, что удостоверение лауреата за номером 1 получил Ирек Фаттахов — молодой бас из татарского оперного театра. Ведь какой бас не хочет считать себя наследником Шаляпина? В свое время Ирек уже получал Шаляпинскую стипендию, которая вручалась молодым подающим надежды вокалистам. И вот теперь в его портфолио еще одна награда имени выдающегося земляка.

На нынешнем Шаляпинском фестивале он исполнил партию русского воина в премьере оперы «Жизнь за царя». Спел Коллена в концертном исполнении «Богемы», задействован в «Тоске» в роли Резничего, поет Ротного в «Евгении Онегине». А что касается оперы Мусоргского «Борис Годунов», то вчера в ее постановке Фаттахов пел одну из второстепенных басовых партий — крестьянина Митюхи, но признается, что мечтал бы исполнить партию главного героя. Две других крупных басовых партии из этой оперы в его арсенале есть: Варлаама он поет в регулярных постановках «Бориса Годунова» в родном театре, а партия Пимена стала его выпускным экзаменом в консерватории.

— Федор Иванович Шаляпин для меня — это титан, легенда. И с него хочется брать пример, в том числе и в том, как он артистично жил на сцене, — поделился ощущениями Ирек Фаттахов. — Впечатления, конечно, колоссальные. Я был очень рад, не ожидал, что именно я эту премию получу!

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Мама всегда права

Второй лауреат — заслуженный артист РТ Айдар Сулейманов, ведущий актер арт-резиденции «Созвездие-Йолдызлык», приглашенный солист ТАГТОиБ (его тенор звучит в партии Нукера в мюзикле «Алтын Казан»). Как и его коллега по премии Ирек Фаттахов, Айдар Сулейманов преподает в Казанской консерватории на кафедре вокального искусства. А еще недавно засветился на федеральном телевидении — в проекте «Ну-ка, все вместе!» телеканала «Россия».

В его репертуаре 12 произведений, которые в свое время пел Федор Шаляпин, и своим любимым лауреат называет романс «Очи черные». Изначально Айдар Сулейманов не планировал связывать жизнь с музыкой: думал стать финансистом, чтобы обеспечить финансовое благополучие семьи. На музыкальном образовании настояла… мама.

— И она была права: я выбрал своей профессией музыку, и что-то у меня получилось! Я как раз работал на сцене, когда узнал о том, что получил премию. И у меня был шок. Ведь номинировалось множество других достойных кандидатов. Поверьте, у нас в республике их еще много — и подрастающее поколение, и молодые таланты, и мои тридцатипятилетние сверстники… Мама одной из первых узнала о моей премии. Она очень радуется каждой моей победе, каждому моему выходу на сцену или появлению на экране. Она и сама красиво поет татарские народные песни, — рассказывает певец.

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Нужна альтернативная женская премия?

Вручаться премия будет раз в два года молодым исполнителям и музыкантам. Возрастной ценз соискателей — до 35 лет. Первые лауреаты получили по 200 тысяч рублей из бюджета Республики Татарстан.

Награда, согласно положению о премии, вручается гражданам Российской Федерации в возрасте от 18 до 35 лет (включительно) за достижения в области музыкального и вокального искусства, за исполнительское мастерство и активную деятельность по сохранению и популяризации традиций певческой культуры, развитие музыкальной культуры. Номинантов выдвигали организации (Фаттахова — ТАГТОиБ, Сулейманова — «Созвездие-Йолдызлык»), а экспертный совет оценивал их кандидатуры по нескольким критериям: уровень исполнительского мастерства, наличие музыкального образования, опыт работы на сцене, наличие в музыкальном репертуаре произведений из наследия Шаляпина и произведений известных российских композиторов, хорошая «пресса».

Тот факт, что первыми лауреатами стали двое мужчин, не удивляет. Требование, чтобы они пели произведения из репертуара Шаляпина, резко ограничивает выбор номинантов. Хотя на просторах России немало вокалисток поют песни и романсы из арсенала Федора Ивановича, и, по информации нашего издания, женские имена в списке номинированных на этот год были. А вот Айдар Сулейманов уверен, что следовало бы придумать альтернативную женскую премию, говорит, что в Татарстане множество звезд, в честь которых можно было бы ее назвать и учредить. Но вместо того чтобы плодить сущности, почему бы не расширить конкурсные требования уже учрежденного конкурса и, к примеру, не организовать отдельные номинации — хотя бы и по гендерному признаку?

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Все звезды в гости к нам

13 февраля, в день рождения Федора Шаляпина, в ТАГТОиБ по традиции дают «Бориса Годунова» Мусоргского — оперу, в которой наш земляк блистал в лучших театрах мира (причем в разное время пел в ней все три крупных басовых партии). Главную роль — Бориса Годунова — вчера исполнил Михаил Казаков, солист ТАГТОиБ и московского Большого театра. Как всегда экспрессивно и драматично: Казаков свято чтит творческую традицию Шаляпина, который одним из первых в мировой опере попытался заставить публику поверить в то, что происходит на сцене. Его Борису тоже веришь — правда, видишь в нем не царя, мучимого совестью, а уже полноценно сформированного безумца. К этому Годунову казанский зритель давно привык и им доволен. Михаил Казаков поет эту партию с 26 лет — она у него отточена до каждого вздоха.

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Лариса Андреева (МАМТ им. Станиславского и Немировича-Данченко) пела в Казани Марину Мнишек тоже не впервые. Кстати, несколько лет назад она признавалась прессе, что по характеру надменная красавица-полячка ей совершенно не близка — но тем интереснее было осваивать роль. Роль освоена блестяще: Марина у Ларисы Андреевой получилась эталонно отрицательной героиней. Кстати, Мусоргского чуть ли не насильно вынудили включить сцены с Мнишек в оперу, иначе в ней не было бы ни одной большой женской партии — а такую оперу в XIX веке не любили. Зато теперь сцена у фонтана — один из самых красивых моментов во всем произведении.

Харизматик Михаил Колелишвили из Мариинки уже не первый год радует казанского любителя оперы своей интерпретацией Варлаама.

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Большой театр был представлен, помимо Казакова, Олегом Долговым (Григорий Отрепьев), Светланой Шиловой (Шинкарка) и Романом Муравицким (Василий Шуйский).

«Никогда не будет ровни Федору Ивановичу Шаляпину»

Пимен — еще один выходец из Казани — Алексей Тихомиров («Геликон-опера», Москва). Его глубокий, насыщенный бас и аккуратная, но убедительная драматическая манера знакомы завсегдатаям Шаляпинского фестиваля: партию отшельника-летописца в «Борисе Годунове» Тихомиров поет не первый год. Центральную роль — Бориса Годунова — он исполняет у себя в «Геликон-опере» и признается, что был бы рад сделать это и в родной Казани. Интересно было бы посмотреть на это и казанскому зрителю, но получится ли «подвинуть» с места уже прочно вросшего в эту роль Казакова — покажет время.

Ну а пока за кулисами спектакля Алексей Тихомиров поделился с журналистами мнением о том, что творческий талант Шаляпина никогда не будет превзойден:

— Никогда не будет ровни Федору Ивановичу Шаляпину. Посмотрите сами: кто-то может быть ровней Юрию Гагарину? Нет. Никто. Потому что он был первым. Вот и Шаляпин был первым: он создал такой путь артиста, по которому сам Станиславский делал свою работу «Мастерство актера», после чего родилась актерская теорема — верю или не верю. До него в опере были шаржированные образы: рука там, нога здесь, тут надо поклониться… Все это не работало. Федор Иванович вдохнул жизнь, настоящее, правду в образ. Начал играть так, что люди забывали обо всем, получалась вдруг машина времени. Он уносил зрителей своей игрой в другое время, в другое пространство. Не зря же в Гранд-опера, когда он показывал в зал: «Что? Что это? Вон там, в углу!», люди вскакивали со своих мест и думали, что певец действительно видит призрак ребенка, настолько он был правдоподобен в своих реакциях. По сравнению с ним остальные артисты казались неумелыми аниматорами на детском утреннике. Он будет первым всегда и во веки веков!

Максим Платонов/realnoevremya.ru