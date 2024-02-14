«Побывал на матче, где играл Криштиану Роналду»

Казанский ватерполист играет в стране, которая стала сенсацией прошлого Мундиаля

Фото: предоставлено realnoevremya.ru Владиславом Егоровым

Владислав Егоров играл в Москве и Питере, Сербии и Черногории, Московской области и Испании. Сейчас коренной казанец в саудовском Эль-Хубаре, защищает цвета местной команды «Аль Кадисия» и ждет в одноклубники одноименного спортивного клуба бельгийского звездного футболиста Кевина де Брюйне. Спортивная редакция «Реального времени» публикует заключительную часть интервью с «нашим человеком» в Саудовской Аравии. Первую часть можно почитать здесь.

«В среде болельщиков двух команд из Вальево была глубокая неприязнь друг к другу»



— Владислав, сербский городок Вальево, если верить источникам, это 90 тысяч жителей вместе с пригородами. И на это количество жителей сразу две команды по водному поло.

— Мы различались по цветам, красные это «Вальево Горенье», синие — это «Валис-93». Различались по результатам, наша команда была объективно лучше. И при этом в среде болельщиков была глубокая неприязнь друг к другу. Я даже не знаю, как с ней решали вопрос, поскольку слышал, что в итоге команды все-таки объединились и теперь это «Валис Вега».

— В Боснии такая же ситуация, где водное поло крайне слабо развито, но две команды из Баня-Луки — «Борац» и, собственно, «Баня Лука» ненавидят друг друга так, что в одном чемпионате не могут играть. В прямом смысле, они какое-то время играли в чемпионате Сербии, но «Борац» при этом не может сыграть в национальном чемпионате и выступает в Альпийской лиге с командами Австрии, Словении и Италии, причем без всякой поддержки со стороны местных структур. А обласканная властями «Баня Лука» играет и в домашнем чемпионате, и в Региональной лиге, и в чемпионате Сербии. Там город побольше, на 150 тысяч жителей, и это столица Республики Сербской на территории Боснии и Герцеговины, чем, мне кажется, и объясняется наличие двух команд и неприязни между ними.

— На тот момент, когда я там играл, ватерпольное Вальево было как «Милан» и «Интер», или «Глазго Рейнджерс» и «Селтик», аналогий из футбола можно приводить много. Мы, базируясь в одной лиге, никогда не проводили товарищеских матчей, спаррингов, ничего такого, кроме матчей с официальным статусом. Я пришел в «Валис-93» на момент дебюта этой команды в Суперлиге Сербии, а «Вальево» играло даже не в первой, а на уровне второй лиги. Но даже играя на таком уровне, они умудрялись пригласить к себе черногорца Дамира Чрепулью (натурализованного игрока сборной Грузии в прошлом), молодого воспитанника «Партизана» Давида Кикалейшвили, который сейчас вернулся на родину предков, в Грузию. Если говорить о нас, то, как я понимаю, в нас вкладывались муниципальные средства, в Сербии государство активно поддерживает спорт, плюс были большие спонсоры, самыми крупными были местный производитель пива, чья реклама размещалась на форме команды, страховая компания. Игрокам платят хорошие деньги по меркам водного поло, при этом ходят слухи, что могут и недоплатить при окончании контрактов. Не так критично, как аховая ситуация в «Партизане», но все равно неприятно.

— После Сербии с ее тремя лигами вы перебрались в Черногорию, где всего четыре команды на всю страну в 600 тысяч человек. Экс-синтезовец Владимир Гойкович пояснил, что львиную долю черногорской ватерпольной мощи обеспечивают воспитанники его родного клуба «Ядран» из Херцег Нови. А как вам игралось в лиге, где всего четыре команды, что напоминало времена Ориджинал Сикс в НХЛ, где почти четверть века за Кубок Стэнли боролись всего шесть команд.



предоставлено realnoevremya.ru Владиславом Егоровым

— Давайте будем откровенны, во многих чемпионатах команд хватает, но суперклубов раз-два и обчелся, что снижает уровень конкуренции. Четыре команды, где «Ядран» и «Приморац» из Котора в фаворитах, к ним приближается «Будва», где я играл, и только вторая команда из Котора «Академик Каттаро» послабее, поскольку формируется из молодежи. Мы разыгрывали чемпионат страны, насыщенный играми. В целом же на юниорском уровне команд в Черногории хватает, количеством может догнать и Россию. Есть еще «Будучность» из столицы страны Подгорицы, «Академия Верде», «Никшич»...

— ...«Бокель», «Бьела», «Кумбор», «Прчаны», «Рисан», получилось даже больше, чем в России...

— Вот все они играют юниорское первенство страны с юниорскими командами «Будвы», «Ядрана» и так далее.

«Американцы разъехались по европейским чемпионатам по программе развития сборной»

— Ну, тоже, как у нас, где в первенстве страны есть Пенза, Саратов, Туапсе и так далее, сейчас еще и Севастополь, ставший чемпионом России.

— Плюс в Черногории разыгрывается Кубок страны, есть еще еврокубки, Региональная лига, и она не оставляет без игровой практики. Я с этим турниром познакомился еще будучи игроком «Валиса-93», когда мы играли во втором дивизионе, поскольку первый дивизион это сильнейшие команды не только Сербии, но и Хорватии и Черногории. Они же играют во втором дивизионе, плюс с нами играли словенцы и названные вами боснийцы. Это турнир без выхода в еврокубки, не какого-то национального уровня, тем не менее очень популярный и достойный по составу участников. Из второй лиги, понятно, все стремятся перейти в первую, поскольку это не закрытые лиги, как НХЛ или КХЛ. А там все сливки водного поло бывшей Югославии, и вот именно первый дивизион Региональной ватерпольной лиги — это турнир сильнейших в Европе. По три-четыре суперклуба Сербии и Хорватии, дуэт из Черногории, где можно найти столько топов, даже сравнивая его с Венгрией, Грецией, Испанией, Италией? Но и второй дивизион этого турнира состоял преимущественно из середнячков этих же стран, занимающих в своих чемпионатах шестые-седьмые места, и при этом вполне конкурентные на европейском уровне. И у нашей «Будвы» на сезон, который я там провел, первоочередная задача стояла выйти из второго дивизиона Региональной лиги в первый.

В Вальево я выучил сербский язык, но переехав в Черногорию осознал, что он там может и не понадобиться, поскольку русский язык с ним серьезно конкурирует. Просто так получалось, что мое общение было в основном внутрикомандное, на сербском, но если бы я ограничивался только русским, то в Будве точно не пропал бы. Этот город навсегда останется в моем сердце, там все было шикарно — город, коллектив, взаимоотношения, более того, строились глобальные планы по развитию клуба, поскольку город реально богатеет.

предоставлено realnoevremya.ru СК «Синтез»

— С таким-то количеством русскоязычных...

— Нашим главным спонсором была мэрия города, но с избранием нового президента (Яков Милатович стал президентом Черногории в конце мая 2023-го) и когода мэра Будвы посадили в тюрьму (это произошло с теперь уже бывшим мэром Мило Божовичем в августе того же года), этоо заморозило все переговоры по набору новой команды, лидеры разошлись, осталась молодежь. На контрасте в Саудовской Аравии появился мощный спонсор в лице национальной компании нефтяной «Сауди Арамко» (в конце прошлого года прошла информация о том, что эта компания станет генеральным спонсором ФИФА), с четкой и ясной стратегией развития водного поло. Мы пока находимся в начале пути, хоть уже успели победить на турнире по пляжному мини-ватерполо, который проходил в Дохе, где сейчас проходит чемпионат мира по водным видам спорта.

— Насчет стратегии развития, мне Замир Мирзиев рассказал о практике спонсорства национальными федерациями своих игроков, выступающих в других чемпионатах. Что так делают американцы в отношении своих игроков в чемпионате Греции, так делают казахстанцы, которых стало достаточно большое количество в Сербии. Причем не только казахстанцев, но и грузин, иранцев, что навело меня на мысль, что спонсирование своих игроков в мощных чемпионатах — это уже общепринятая практика развития водного поло в странах-середняках и аутсайдерах.

— Не могу подтвердить ваше предположение, поскольку когда я сам играл за «Будву», то моим партнером был Максим Жардан, и этот казахстанец пребывал в нашей команде на общих основаниях, как такой же легионер, что и я. А вот насчет американцев, правда, я слышал о таком в отношении чемпионата Греции, что понятно для США, где нет национального чемпионата, только студенческий. Насколько я понимаю, эта практика началась с того времени, как сборную США возглавил Деян Удовичич, перед которым была поставлена задача вернуть американскому водному поло былую славу (чемпионы мира 1991 года, как никак!). И американцы по этой программе разъехались по чемпионатам всей Европы, тот же Макс Ирвинг, играющий в итальянской «Брешии», который был однокашником моей супруги Марии Поляковой, которая первое свое образование также получала в Америке.

предоставлено realnoevremya.ru СК «Синтез»

«При приезде в чужую страну необходимо понимать, что чужая культура заслуживает уважения»

— На самом деле есть либо была попытка создания национального чемпионата, но пока, видимо, безуспешно. Во всяком случае, в актуальном составе американцев на чемпионат мира одни только «европейцы». Кстати, в ту же Грецию сейчас потянулись японцы, а в бывшую Югославию — мальтийцы.

— В отношении мальтийцев мне кажется, что их проникновение в европейские чемпионаты связано с тем, что, приглашая легионеров, они расширяют связи, а когда в ту или другую страну требуется игрок, может, не звездный, на роль рабочей лошадки, то мальтийцы оказались востребованы в этой роли. Но даже в этом случае уровень их ватерполистов растет из-за выступлений в конкурентном соревновании.

— Будва в вашем сердце, но период жизни там остался позади, сейчас вы в Саудовской Аравии, пугающей европейцев своим укладом. Понятно, что к определенной стороне жизни вы были готовы, родившись в Казани, я имею в виду правила ислама и шариата, но с чем-то вам приходилось свыкаться?

— Начнем с того, что я легок на подъем, что можно было понять по игровой карьере: Питер — Чехов — Москва, сейчас четвертая заграничная страна в неполные 30 лет. При приезде в чужую страну необходимо понимать, что чужая культура заслуживает уважения, в том числе и потому, что я приехал к ним, а не наоборот. Из любопытного отмечу, что иногда на командном ужине мы рассаживаемся на полу и едим руками, хотя это не совсем привычно не только мне, но и местным партнерам по команде. Здесь очень чисто, ни о какой преступности речи быть не может, тех же кражах, например. Из религиозного я понимаю, что приближается месяц Рамадан, про который я был наслышан еще живя в Казани, с необходимостью питаться только с заходом солнца. Любопытным испытанием будет пожить в такой период.

— Кстати, наверняка это коснется и многочисленных футбольных звезд, которые протоптали даже не тропинку, а настоящую магистраль в местный чемпионат. С кем-то успели пересечься из селебрити кожаного мяча?

— Пока я побывал только на игре, где в составе наших соперников был Криштиану Роналду. Но в этом плане не совсем повезло, что футболисты «Аль Кадисии» не выступают в сильнейшем дивизионе чемпионата Саудовской Аравии. Мы с ними постоянно пересекаемся на тренировках, более того, они видят наши занятия в бассейне, мы можем наблюдать, как они работают в тренажерном зале. Кстати, в Саудовской Аравии отличная медицина, и оборудование, и специалисты, к примеру в футбольном клубе появился доктор, который ранее трудился в штабе мадридского «Атлетико». Правда, памятуя о том, как десять лет назад «Рубин» в гостях обыгрывал «Атлетико» Диего Симеоне, я не планирую объяснять, что имею отношение к Казани... А то мало ли... Ну ладно, напишите, что я это шучу.

