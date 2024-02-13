«По слухам, скоро моим одноклубником станет Кевин де Брюйне»

Воспитанник казанского «Синтеза» о водном поло Саудовской Аравии

Фото: предоставлено realnoevremya.ru Владиславом Егоровым

Владислав Егоров играл в Москве и Питере, Сербии и Черногории, Московской области и Испании. Сейчас коренной казанец в саудовском Эль-Хубаре, защищает цвета местной команды «Аль Кадисия» и ждет в одноклубники одноименного спортивного клуба бельгийского звездного футболиста Кевина де Брюйне. Спортивная редакция «Реального времени» публикует анонсированное интервью с «нашим человеком» в Саудовской Аравии.

«Ранее «Штурм-2002» нашел Зорана Масловара, сейчас Масловар нашел меня»

— Владислав, все мои попытки найти какую-то информацию о водном поло Саудовской Аравии натыкаются на то, что интернет переправляет поиски на футбольные, в крайнем случае, на гандбольные команды, поскольку в Аравии клубная структура спорта. Я это понял еще когда готовил статью о спорте Саудовской Аравии перед Играми БРИКС. С грехом пополам обнаружил двух ватерполистов — Аль Мунташири в «Иттихаде», голкипера Аль Хилаля в «Аль Кадисии».

— Вы правы, здесь футбол на первом месте, и «Иттихад» могут знать по тому, что туда летом перешел Карим Бензема, что в «Аль Ахли» играет Неймар и «Аль Кадисия», в которой я играю, и, по слухам, со следующего сезона моим одноклубником станет Кевин де Брюйне. Если говорить о водном поло, то мы сейчас с «Иттихадом» делим первое место.

Помимо моего одноклубника Бороша, у нас есть еще один легионер, один из лучших, если не лучший наставник мирового поло — Деян Савич, бывший игрок «Синтеза» и наставник сборной, которая выиграла все, что только возможно, включая казанский чемпионат мира, который остался у меня в памяти как большой праздник, и двух подряд Олимпиад.

— Хвала «Аль Кадисии» за Савича, кстати, прекрасно говорящего на русском языке, но, собственно, как оказались в Саудовской Аравии?

— Арабский спортивный мир ищет специалистов, которые могли бы поднимать местный спорт. У меня было определенное имя, заслуженное выступлениями в чемпионатах Сербии («Валис-93»), Черногории («Будве»), Балканской региональной лиге, и в мае прошлого года на меня вышел специалист из Черногории Зоран Масловар.

предоставлено realnoevremya.ru Владиславом Егоровым

— Он не был как-то связан со «Штурмом-2002»?

— Совершенно верно, Масловар там поработал, кстати, он также прекрасно говорит по-русски. А на тот период он возглавлял сборную Черногории, которая выиграла чемпионат мира по пляжному водному поло, которое игралось в египетской Хургаде. К Масловару на турнире подошли представители саудовского водного поло, и в процессе общения возникла моя кандидатура, как человека, которого можно было бы пригласить в чемпионат Аравии.

«Не думал, что задержусь в Аравии»

— Собственно, вот оттуда я и добыл тот мизер информации о саудитах-ватерполистах, поскольку ранее был наслышан только о легендарном Аль Дагтере, который, будучи игроком греческого «Аполлона Смирна», конкурировал в Лиге чемпионов с нашим «Синтезом».

— И эта легенда также сыграла относительную роль в моей карьере. Я с ним играл в чемпионате Испании, когда был ватерполистом «Сан Андреу». Сейчас мы с Бадром Аль Дугейтером, как произносится его фамилия, относительные одноклубники, поскольку он настолько большая величина, что начал работу в Олимпийском комитете, не исключено, что даже возглавляет его, но, будучи еще достаточно молодым (1993 года рождения) человеком, он не бросает водное поло, как уроженец Эль-Хубара он иногда тренируется с нашей командой и может принять участие в какой-то сверхпринципиальной игре, поскольку по уровню мастерства он все равно остается лучшим ватерполистом страны. Есть только проблема в том, что мы базируемся в Эль-Хубаре, а он работает в Эр-Рияде.

— То есть при переходе в местный чемпионат у вас был некий блат в виде добрых слов от местной легенды.

— Скорее, уже после перехода, поскольку Аль Дугейтер узнал о моем переходе, уже после его свершения. Правда, первоначально договор о моем выступлении в «Аль Кадисии» был кратковременным, я изначально приехал на полтора месяца, поскольку в прошлом мае перед командой оставалось только участие в двух турнирах, которые здесь разыгрывают в конце сезона, уже по завершении регулярного чемпионата.

предоставлено realnoevremya.ru Владиславом Егоровым

— Где-то я подобное слышал, типа: «Мы к вам приехали на час. Привет! Салют! Хеллоу!».

— Да я даже не думал, что задержусь. Сезон в «Будве» у меня был завершен, тогда ходили разговоры либо о продлении контракта, либо о переезде в Грецию, но мне рассказали о векторе развития клуба, перспективе поработать под руководством Деяна Савича, а это ватерпольный космос, одно из самых больших удовольствий, чему я очень рад до сих пор.

«Огромное спасибо Николаю Максимову за начало моей европейской карьеры»

— Хочу уточнить про Грецию, где еще недавно было много россиян, но сейчас остался только Иван Гусаров, а саму страну покинули Стаценко, Житник, Колбенов, Фролов, Шеин. Из местного чемпионата не «выдавливают» людей с российским паспортом?

— Если вы имеете в виду политическую подоплеку, то не готов это подтвердить, поскольку я действительно разговаривал с представителями местного водного поло, которые готовы были пригласить меня в одну из команд. Наслышан, что и Гусаров на хорошем счету, он вернулся после перерыва, который провел в чемпионате Венгрии, а причину, по которой перечисленные вами игроки покинули чемпионат Греции, надо спрашивать у них.

— По чемпионату Испании у меня вопрос. Там поиграл Эмиль Зиннуров в «Барселоне», но к моменту его перехода в чемпионате Испании были и вы, и Галеев, и Кузнецов, и Костюкевич, все практически ровесники, и создавалось впечатление, что приехали по приглашению одного агента из юниорской сборной, как довольно часто происходило в футболе, когда тот или иной агент просто «пачками» привозил футболистов.

— В том-то и дело, что нет. Донат Галеев мой большой приятель, и он начал играть в Испании, после переезда в эту страну его родителей. Более того, он даже водным поло начал заниматься только находясь в Испании. Сейчас это больше испанец, с местным паспортом, хотя он успел провести юниорский чемпионат Европы в Грузии, где мы играли в сборной России. Про Кузнецова и Костюкевича я точно не знаю, скажу только, что уезжали они в юниорском возрасте и начинали играть в местном чемпионате еще по юниорам. Что касается моего перехода, то на тот момент я был юниором в составе казанского «Синтеза». А тренер «Сан Андреу» Даниэль Балларт, легенда испанского водного поло, приятельствует с Николаем Максимовым еще со времен, когда они вместе играли за «Сабадель». Балларт искал центрального нападающего, и огромное спасибо Николаю Михайловичу, что, услышав просьбу приятеля, он подумал о моей кандидатуре, свел нас. И с Испании началась моя уже достаточно затяжная легионерская карьера. Испания, Сербия, Черногория, теперь Саудовская Аравия, четыре чемпионата, два континента.

предоставлено realnoevremya.ru Владиславом Егоровым

«Школьником я играл за молодежную команду «Синтеза» и профессиональную в Питере»

— Николай Максимов — легенда водного поло, человек, вернувшийся в спорт практически под 50 лет и ставший одним из лучших вратарей чемпионата в год своего возвращения. Водное поло — просто кладезь исключительных фактов в понимании для болельщиков других игровых видов спорта. К примеру, можно изучать историю возвращений в профи-спорт из фитнес-индустрии Кирилла Новоксенова и два года тренировавшего детишек астраханца Илью Белого, и экс-синтезовца Виктора Иванова, который работал тренером МК СШОР «Восток-2», а сейчас снова защищает ворота, но уже в чемпионате Польши.

— Могу добавить вам еще один любопытный факт, уже из своей биографии. Еще будучи школьником, я одновременно играл в первенстве страны среди старших юношей за школу «Синтеза» своего возраста, а во взрослом чемпионате России — за питерский ВМФ. И это накладывалось на необходимость завершения в средней школе, что было определенным испытанием. На тот момент второй команды в Казани не было и в Питере казанских хватало. Это Герман Сорокин и Никита Экомазов, Валерий Бочалов и Дмитрий Никитин, прошу прощения, если кого-то забыл (еще Сергей Буланаев и Адель Гиниятов). После этого сезона казанский тренер Владимир Федорин перешел в «Штурм-2002» и позвал меня в его состав.

— Это был период, когда прекратила существование «КАИ-КазУОР» и еще не была создана «Синтез-Академия». И тут вам повезло, ведь Федорина могли позвать и в женское водное поло, собственно, где он сейчас и работает.

— Насчет Федорина и женского водного поло, он же в те времена возглавлял еще и юниорскую сборную страны 1997 года рождения, которая сначала заняла 6-е место на чемпионате Европы, затем стала третьей на «Мире». Как говорится, и я там был, а еще и упомянутые вами голкипер Никита Стаценко, плюс Иван Гусаров и Денис Колбенов и звезды европейского водного поло Даниил Меркулов и Константин Харьков, и заметные по выступлениям в чемпионате России Андрей Балакирев, Владислав Зайцев, Адель Гиниятов и Арслан Закиров. У нас были отличный состав, сильный тренер и доля везения, когда в матче за 3-е место мы по пенальти переиграли Сербию.

Что касается «Штурма-2002», то тогда клуб перестраивался с предыдущего вектора развития, когда делали ставку на опыт и мастерство, на молодых, перспективных ребят преимущественно из своей школы в Чехове, плюс еще и школы в Рузе, которые были костяком юниорских и молодежных школ страны. Еще вспомнил среди одноклубников нынешнего синтезовца Ивана Сучкова, но затем там прошел еще один шаг с омоложением команды, но я уже не могу говорить о нем со знанием дела, поскольку перешел в команду «Динамо ЦСП». Это такая команда, которая, на первый взгляд, имела отношение к основной команде «Динамо», с другой стороны — была отдельной самостоятельной единицей. Скорее, можно сказать, что мы существовали как команда ЦСП с перспективой стать фарм-клубом «Динамо».

(Окончание следует)

