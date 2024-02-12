Воспитанник Ярощука отнял один балл у родной команды и своего наставника
Двумя матчами в Санкт-Петербурге казанский «КОС-Синтез» завершил тяжелейший период регулярного чемпионата, когда последовательно сыграл с тремя главными конкурентами. Казанцам осталось сыграть еще три тура в регулярном чемпионате, но уже сейчас спортивный корреспондент «Реального времени» Джаудат Абдуллин прогнозирует синтезовцам 2-е место и прямой выход в полуфинал.
Интрига ватерпольного чемпионата сравнима с КХЛ
Ватерпольный чемпионат России в кои-то веки стал самым захватывающим в ряду коллег по игровым командным видам спорта. Судите сами: после 12-го тура впереди Астрахань, опережая по очкам Волгоград и Казань. В следующем туре Астрахань обыгрывает Волгоград, Казань теряет очки с Москвой, но по очкам догоняет Волгоград, а по личным встречам опережает его и выходит на 2-е место. Впереди, как завещал Василий Чапаев, гарцует Астрахань, только без лихого коня, зато с отрывом в шесть очков. После 14 тура все команды слепились как пельмени. У всех по 71 очку, но Казань опережает Астрахань и Волгоград за счет лучшей разницы мячей. И вот сейчас Волгоград вышел вперед — 77 очков, оторвавшись на очко от «КОС-Синтеза» — 76 очков Замыкает трио лидеров Астрахань с 74 очками. Астраханцы уступили в одном из двух матчей МК СШОР «Восток», которых надо отметить в том плане, что они выглядят гораздо более боевитыми, воспользовавшись усилением в лице Замира Мирзиева и Алексея Полухина. Ситуация в российском водном поло за последний месяц напоминала интерактивную турнирную таблицу последнего тура чемпионата России по футболу, когда все матчи проводят в одно время, а изменения по ходу матчей двигают команды по турнирной таблице, как лифт. Увы, но логика подсказывает, что сейчас ситуация зафиксируется и не изменится до конца регулярного чемпионата. Из принципиальных матчей осталось провести только противостояние в Москве, куда поедет «Балтика», а затем она будет принимать в Питере астраханское «Динамо СШОР». Но эти матчи могут повлиять только на определение хозяина 4-го места в таблице. Хотя, есть еще варианты...
Перепады в таблице более чем полностью отражает и сценарий первого из двух матчей «Балтики» и «КОС-Синтеза». Казанцы выигрывали первый и третий периоды, вырываясь вперед по ходу встречи на два гола — 3:1 и 7:5, но оба раза балтийцы перехватывали инициативу, и вырвались вперед — 5:4 и 8:7. Любопытно, что ранее в играх, как основной, так и дублирующей команд Казани, наши вратари много голов пропускали, что называется, со спины, когда соперники бросали, не видя ворот, и это очень эффективный способ поражать ворота, против которого практически нет контригры, как против удара через себя в футболе. Но в первом питерском матче уже сами казанцы забросили такой голешник что любо-дорого, когда была реализована передача Артема Одинцова на Никиту Деревянкина. Можно согласиться с очень квалифицированным комментатором питерской игры, назвавшим это «ватерпольным шедевром». Правда, схожим с ним получился и гол питерца Игоря Плискевича, хотя там стоит отметить всю комбинацию, и то, что это была реализация удаления, заработанного Евгением Костровым. При счете 8:8 балтиец Даниил Иванов забил Игорю Чиркову, едва не похоронив команду своего бывшего наставника, поскольку этот игрок плоть от плоти воспитанник казанской школы ватерполо.
Выигрываем пенальти, но теряем очко
Казанцы нашли в себе силы сравнять счет, а последняя минута игры вместила в себя столько событий, что их хватило бы на полпериода. Вначале казанцы не забили, когда отличился голкипер Евгений Костров, он же отдал пас в отрыв на Плискевича, но его перехватил казанский визави Игорь Чирков. Он же был более убедителен в серии пенальти, отразив два броска питерцев и принеся победу «КОС-Синтезу» — 13:12.
Вторая игра Питера и Казани интриговала до окончания первого периода. Далее Казань выглядела на голову сильнее соперника, особо хочется выделить третий период. Костров стоял стеной, отбив пенальти, не дав реализовать выход один на один и все равно вынужден был дважды вынимать мяч из ворот. А вот Чирков, казалось, и не совершал подвигов, но вместе с «забором», выстроенным из рук сокомандников, не дал балтийцам ни разу отличиться за 8 минут. В итоге — 15:9 в пользу казанцев.
Даже в Саудовской Аравии знают о драке в бассейне Казани и Волгограда
Если плей-офф в чемпионате России начнется только в марте, хотя уже сейчас можно спрогнозировать всех его участников, то на чемпионате мира уже наступило время четвертьфиналов. Гримасы жребия отправили Японию в группу к сильным конкурентам, и она вылетела до 1/8, а их географический сосед Китай вышел в одну восьмую. Уже на этой стадии повезло Австралии и Франции, счастливчик выйдет в четвертьфинал, а вот в паре Италии и США кому-то придется вылететь гораздо раньше запланированного. За происходящими событиями наблюдает воспитанник казанского «Синтеза», наш человек в чемпионатах Европы, а теперь и Саудовской Аравии Владислав Егоров.
— Планируем с супругой Марией Поляковой (прыгунья спортклуба «Синтез») съездить в Катар, понаблюдать за моим водным поло и ее прыжками в воду.
— Владислав, как вы стали участником чемпионата Саудовской Аравии по водному поло? Я бы мог сравнить ваш переезд в эту страну с высадкой на Луне, такой же загадочной, поскольку водное поло в странах Персидского залива скрыто за семью замками, одним из которых является арабская вязь.
— Не соглашусь с вами про Луну, поскольку сейчас чемпионат Саудовской Аравии вобрал в себя достаточное количество именитых спортсменов. В «Иттихаде» четыре легионера, включая Срджана Вуксановича из сборной Казахстана. В «Аль Ахли» — дуэт легов, один из них черногорец Йован Сарич из сборной Грузии. В нашей «Аль Кадисия» есть еще венгр Томаш Борош. Если вспоминать тех, кто поиграл, это и Дарко Бргулян, Алекс Перишич, нынешний наставник МК СШОР «Восток» Сергей Губарев или же Юрий Яцев, который тренировал меня в «Динамо-ЦСП», а ранее играл в «Синтезе», как и Владимир Ушаков.
— Чемпионат Саудовской Аравии такой же краткосрочный турнир, как тот, что проводит летом Мальта, или же, как зимой играется в соседнем Катаре, только тут речь идет о мужском волейболе. Не удивляйтесь, все мои попытки найти упоминание о вас через гугл-переводчик, привели только к тому, что я нашел архивную запись о драке 2019 года в казанском матче «Синтеза» и волгоградского «Спартака». И все!
— Нет, играем с октября по середину июня. В целом в чемпионате восемь команд-участниц, три я назвал, это претенденты на медали, есть четвертая, которая представляет «золотую середину», проигрывая лидерам и побеждая представительниц нижней части таблицы, в которой есть еще четыре команды. Помимо чемпионата страны, который проходит по системе, которая сейчас применяется только в футболе, когда нет плей-офф, и победители и призеры определяются по итогам гладкого турнира, когда все играют со всеми, есть еще множество турниров.
Уже завершился Кубок какого-то высокопоставленного лица, короля или принца, прошу прощения, что не могу вспомнить точно, но это было пляжное водное поло. И предстоит участие еще в трех кубках, названия которых звучат на местном языке, и мне их пока очень тяжело выговорить. Как раз они будут разыгрываться по системе плей-офф.
Полностью интервью Егорова читатели «Реального времени» смогут прочесть на текущей неделе.
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