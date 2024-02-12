Воспитанник Ярощука отнял один балл у родной команды и своего наставника

Фото: предоставлено realnoevremya.ru СК «Синтез»

Двумя матчами в Санкт-Петербурге казанский «КОС-Синтез» завершил тяжелейший период регулярного чемпионата, когда последовательно сыграл с тремя главными конкурентами. Казанцам осталось сыграть еще три тура в регулярном чемпионате, но уже сейчас спортивный корреспондент «Реального времени» Джаудат Абдуллин прогнозирует синтезовцам 2-е место и прямой выход в полуфинал.

Интрига ватерпольного чемпионата сравнима с КХЛ

Ватерпольный чемпионат России в кои-то веки стал самым захватывающим в ряду коллег по игровым командным видам спорта. Судите сами: после 12-го тура впереди Астрахань, опережая по очкам Волгоград и Казань. В следующем туре Астрахань обыгрывает Волгоград, Казань теряет очки с Москвой, но по очкам догоняет Волгоград, а по личным встречам опережает его и выходит на 2-е место. Впереди, как завещал Василий Чапаев, гарцует Астрахань, только без лихого коня, зато с отрывом в шесть очков. После 14 тура все команды слепились как пельмени. У всех по 71 очку, но Казань опережает Астрахань и Волгоград за счет лучшей разницы мячей. И вот сейчас Волгоград вышел вперед — 77 очков, оторвавшись на очко от «КОС-Синтеза» — 76 очков Замыкает трио лидеров Астрахань с 74 очками. Астраханцы уступили в одном из двух матчей МК СШОР «Восток», которых надо отметить в том плане, что они выглядят гораздо более боевитыми, воспользовавшись усилением в лице Замира Мирзиева и Алексея Полухина. Ситуация в российском водном поло за последний месяц напоминала интерактивную турнирную таблицу последнего тура чемпионата России по футболу, когда все матчи проводят в одно время, а изменения по ходу матчей двигают команды по турнирной таблице, как лифт. Увы, но логика подсказывает, что сейчас ситуация зафиксируется и не изменится до конца регулярного чемпионата. Из принципиальных матчей осталось провести только противостояние в Москве, куда поедет «Балтика», а затем она будет принимать в Питере астраханское «Динамо СШОР». Но эти матчи могут повлиять только на определение хозяина 4-го места в таблице. Хотя, есть еще варианты...

Перепады в таблице более чем полностью отражает и сценарий первого из двух матчей «Балтики» и «КОС-Синтеза». Казанцы выигрывали первый и третий периоды, вырываясь вперед по ходу встречи на два гола — 3:1 и 7:5, но оба раза балтийцы перехватывали инициативу, и вырвались вперед — 5:4 и 8:7. Любопытно, что ранее в играх, как основной, так и дублирующей команд Казани, наши вратари много голов пропускали, что называется, со спины, когда соперники бросали, не видя ворот, и это очень эффективный способ поражать ворота, против которого практически нет контригры, как против удара через себя в футболе. Но в первом питерском матче уже сами казанцы забросили такой голешник что любо-дорого, когда была реализована передача Артема Одинцова на Никиту Деревянкина. Можно согласиться с очень квалифицированным комментатором питерской игры, назвавшим это «ватерпольным шедевром». Правда, схожим с ним получился и гол питерца Игоря Плискевича, хотя там стоит отметить всю комбинацию, и то, что это была реализация удаления, заработанного Евгением Костровым. При счете 8:8 балтиец Даниил Иванов забил Игорю Чиркову, едва не похоронив команду своего бывшего наставника, поскольку этот игрок плоть от плоти воспитанник казанской школы ватерполо.

предоставлено realnoevremya.ru СК «Синтез»

Выигрываем пенальти, но теряем очко

Казанцы нашли в себе силы сравнять счет, а последняя минута игры вместила в себя столько событий, что их хватило бы на полпериода. Вначале казанцы не забили, когда отличился голкипер Евгений Костров, он же отдал пас в отрыв на Плискевича, но его перехватил казанский визави Игорь Чирков. Он же был более убедителен в серии пенальти, отразив два броска питерцев и принеся победу «КОС-Синтезу» — 13:12.



Вторая игра Питера и Казани интриговала до окончания первого периода. Далее Казань выглядела на голову сильнее соперника, особо хочется выделить третий период. Костров стоял стеной, отбив пенальти, не дав реализовать выход один на один и все равно вынужден был дважды вынимать мяч из ворот. А вот Чирков, казалось, и не совершал подвигов, но вместе с «забором», выстроенным из рук сокомандников, не дал балтийцам ни разу отличиться за 8 минут. В итоге — 15:9 в пользу казанцев.

предоставлено realnoevremya.ru СК «Синтез»

Даже в Саудовской Аравии знают о драке в бассейне Казани и Волгограда

Если плей-офф в чемпионате России начнется только в марте, хотя уже сейчас можно спрогнозировать всех его участников, то на чемпионате мира уже наступило время четвертьфиналов. Гримасы жребия отправили Японию в группу к сильным конкурентам, и она вылетела до 1/8, а их географический сосед Китай вышел в одну восьмую. Уже на этой стадии повезло Австралии и Франции, счастливчик выйдет в четвертьфинал, а вот в паре Италии и США кому-то придется вылететь гораздо раньше запланированного. За происходящими событиями наблюдает воспитанник казанского «Синтеза», наш человек в чемпионатах Европы, а теперь и Саудовской Аравии Владислав Егоров.

— Планируем с супругой Марией Поляковой (прыгунья спортклуба «Синтез») съездить в Катар, понаблюдать за моим водным поло и ее прыжками в воду.

— Владислав, как вы стали участником чемпионата Саудовской Аравии по водному поло? Я бы мог сравнить ваш переезд в эту страну с высадкой на Луне, такой же загадочной, поскольку водное поло в странах Персидского залива скрыто за семью замками, одним из которых является арабская вязь.

— Не соглашусь с вами про Луну, поскольку сейчас чемпионат Саудовской Аравии вобрал в себя достаточное количество именитых спортсменов. В «Иттихаде» четыре легионера, включая Срджана Вуксановича из сборной Казахстана. В «Аль Ахли» — дуэт легов, один из них черногорец Йован Сарич из сборной Грузии. В нашей «Аль Кадисия» есть еще венгр Томаш Борош. Если вспоминать тех, кто поиграл, это и Дарко Бргулян, Алекс Перишич, нынешний наставник МК СШОР «Восток» Сергей Губарев или же Юрий Яцев, который тренировал меня в «Динамо-ЦСП», а ранее играл в «Синтезе», как и Владимир Ушаков.

— Чемпионат Саудовской Аравии такой же краткосрочный турнир, как тот, что проводит летом Мальта, или же, как зимой играется в соседнем Катаре, только тут речь идет о мужском волейболе. Не удивляйтесь, все мои попытки найти упоминание о вас через гугл-переводчик, привели только к тому, что я нашел архивную запись о драке 2019 года в казанском матче «Синтеза» и волгоградского «Спартака». И все!

— Нет, играем с октября по середину июня. В целом в чемпионате восемь команд-участниц, три я назвал, это претенденты на медали, есть четвертая, которая представляет «золотую середину», проигрывая лидерам и побеждая представительниц нижней части таблицы, в которой есть еще четыре команды. Помимо чемпионата страны, который проходит по системе, которая сейчас применяется только в футболе, когда нет плей-офф, и победители и призеры определяются по итогам гладкого турнира, когда все играют со всеми, есть еще множество турниров.

предоставлено realnoevremya.ru СК «Синтез»

Уже завершился Кубок какого-то высокопоставленного лица, короля или принца, прошу прощения, что не могу вспомнить точно, но это было пляжное водное поло. И предстоит участие еще в трех кубках, названия которых звучат на местном языке, и мне их пока очень тяжело выговорить. Как раз они будут разыгрываться по системе плей-офф.

Полностью интервью Егорова читатели «Реального времени» смогут прочесть на текущей неделе.