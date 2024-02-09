«Мы бы не давали 30-летнюю гарантию на продукцию, если бы не были уверены в ее качестве!»

На празднование 30-летия казанского филиала Zepter собралось руководство российского подразделения и сотня самых результативных сотрудников

Фото: realnoevremya.ru/Максим Ксенофонтов

«Zepter — не про то, чтобы продать продукт. Это про то, чтобы изменить привычки человека»



В отеле «Ривьера» прошла бизнес-конференция для руководителей и самых результативных менеджеров Zepter в России. Встреча была посвящена 30-летию работы Zepter International на российском рынке и 30-летнему юбилею открытия казанского филиала. На конференции присутствовал вице-президент по продажам и маркетингу «Цептер Груп» Неджад Соколяк и руководители российского представительства компании — генеральный директор «Цептер Интернациональ» Марио Янкович, исполнительный директор по продажам и маркетингу «Цептер Интернациональ» Алина Филиппова. Во встрече приняли участие и руководители казанского филиала: директор Эльвира Хабибуллина и исполнительный директор по продажам и маркетингу Надежда Гладких.

realnoevremya.ru/Максим Ксенофонтов

Zepter International — международная компания, которая производит и продает потребительские товары под несколькими брендами. В ассортимент компании входит известная линейка посуды из стали 316L, швейцарский сертифицированный аппарат для светотерапии, защитные линзы для очков с фуллереновым покрытием, приборы для дома, косметика и биологически активные добавки. В Россию компания пришла в 1993 году, а казанский филиал открылся в октябре 1994-го.

Сегодня «Цептер» в России имеет 11 филиалов, 47 региональных торговых офисов и 72 представительства. 12 372 сотрудника компании презентуют продукцию по всей стране. Компания организовала бизнес-клуб «БиззКлуб Zepter». К нему может присоединиться любой покупатель — взамен он получает право на покупку продуктов Zepter по выгодным ценам, полезную информацию и иные преимущества. На сегодняшний день в клубе состоят 368 815 человек. Алина Филиппова рассказала о принципах его работы:

— Мы внедряем взаимоотношения в «Цептер Бизнес-клубе». Любой клиент, который хочет получить преимущества от взаимоотношений с компанией Zepter, может просто стать членом клуба, пройдя регистрацию. Порекомендовав продукцию своим друзьям, он получает еще более низкие цены плюс комиссионные за рекомендацию. У нас проходят регулярные встречи и мероприятия в каждом городе: например, с врачами и нутрициологами — по использованию нашей продукции для здоровья. Каждую субботу члены клуба получают новый рецепт приготовления еды в посуде Zepter. Мы стараемся, чтобы люди не просто покупали нашу продукцию, но и оставались рядом с нами, чтобы знали, как пользоваться, и меняли качество своей жизни. Zepter — это ведь не про то, чтобы продать продукт. Это про то, чтобы изменить привычки человека. Если человек купил нашу посуду, мы должны быть уверены, что он в ней готовит.

realnoevremya.ru/Максим Ксенофонтов

«Мы удерживаем ценовую политику таким образом, чтобы она всегда была приемлемой для наших клиентов»

Рассказывая о перспективах работы Zepter на российском рынке, представители компании выразили полную уверенность в том, что результаты будут нарастать с каждым годом. 2,5 миллиона российских семей уже пользуются продукцией компании. Фантастический, по словам Неджада Соколяка, менеджмент компании имеет еще огромный потенциал, так что работа продолжается с новыми силами, идеями и, конечно, продуктами:

— 34 года назад, когда я только еще начинал работать в Югославии, у нас в ассортименте была посуда и еще несколько продуктов. Сегодня у нас более полутора тысяч продуктов, которые улучшают жизнь каждого человека. В этом году мы запустим новую модель насоса, еще одну новую сковороду, запускаем обновленный ассортимент пищевых добавок и ряд других новинок.

realnoevremya.ru/Максим Ксенофонтов

Как уже было сказано, большая часть предприятий, производящих продукцию Zepter, находится в Европе. Однако, по словам гендиректора «Цептер Интернациональ» Марио Янковича, на ценовую политику компании не повлияла ни волатильность рубля, ни изрядно осложнившаяся логистика:

— Логистика требует отдельного подхода, не только когда вы сталкиваетесь с проблемами. Мы должны заранее проработать любую ситуацию, рассчитывать таким образом, чтобы никогда не было перебоев. Мы к каждой ситуации не то что адаптируемся — мы подготовились заранее. Естественно, никто не мог предсказать, что будет в нынешних условиях, как себя будут вести игроки на рынке. В том числе и компании, с которыми мы непосредственно взаимодействуем в поставках. Были перебои, но быстро все было налажено, и теперь мы имеем все, что необходимо для организации нашей работы. Вы спрашиваете: как ослабление рубля отразилось на нашей ценовой политике? Да никак. Мы удерживаем ее таким образом, чтобы она всегда была приемлемой для наших клиентов!

realnoevremya.ru/Максим Ксенофонтов

Как рассказывает Алина Филиппова, испытания в компании (как и у большинства других межнациональных производителей товаров) начались с коронавирусной пандемии. Zepter — компания прямых продаж, она привыкла работать офлайн. Однако в 2020 году удалось с нуля запустить все инструменты, необходимые для работы онлайн. Сегодня компания работает и через собственное мобильное приложение, и через маркетплейсы, и, как и было раньше, через офисные презентации. Полностью поставлена на цифровые рельсы работа с менеджерами и консультантами.

— У нас сейчас постоянно проходят крупные онлайн-презентации для всех наших представителей, заработала мобильная платформа, которая позволяет человеку работать из любой точки мира. Благодаря этому, даже если человек живет за пределами России, он может продолжать работать точно так же, как работал до сих пор. За счет этого у нас увеличилось количество новых бизнес-партнеров, выросло количество активных консультантов за счет той аудитории, которая готова работать онлайн. Несмотря на все исторические события, мы накопили достаточный запас прочности, чтобы не только сохранить прежний уровень, но и сделать рывок вперед! — резюмировала Алина Филиппова.

realnoevremya.ru/Максим Ксенофонтов

«Люди доверяют нам уже тридцать лет»

Неджад Соколяк, который был первым директором по продажам в казанском филиале, а потом ушел на повышение, вспомнил, как все начиналось и сколько сделано было за 30 лет представителями Zepter в Татарстане:

— Нам уже 30 лет! Первое обучение, которое я провел в Казани, прошло 31 октября 1994 года. И сейчас, прилетев из Белграда в Казань, я вижу, как сильно здесь все поменялось. Пользователей нашей продукции уже 2,5 млн человек в России! В казанском филиале за 5 лет было продано 8 554 пары очков HyperLight, это уникальный продукт, такие линзы изготавливает только Zepter. За все время мы продали в Казани 16 447 приборов для очистки воздуха, почти 30 тысяч систем очистки воды, более 46 тысяч аппаратов для светотерапии. 406 589 человек в Татарстане купили посуду для приготовления пищи. Это очень мало, потому что наша посуда защищает здоровье! Посуда Zepter имеет пожизненную гарантию. Уже почти 30 лет жители Татарстана используют нашу посуду!

realnoevremya.ru/Максим Ксенофонтов

— За 30 лет мы проделали большую работу, — говорила на встрече Надежда Гладких. — Уже третье, четвертое поколения в семьях наших клиентов пользуются продукцией фирмы Zepter в своей повседневной жизни и уже не представляют без этого свою жизнь. И это не случайно, потому что все, что делает Zepter, направлено только на то, чтобы сохранить здоровье человека!

Особое внимание уделяют в компании качеству продукции. Алина Филиппова подчеркивает, что вопрос качества для всех подразделений Zepter самый приоритетный. Поскольку продукция распространяется непосредственно от производителя, от центрального холдинга, то система настроена так: каждое обращение от клиентов по вопросам качества, каждая рекламация отслеживается на самом высоком уровне еженедельно. К примеру, если в каком-то российском городе возникнет проблема с каким-либо устройством, то руководство холдинга узнает об этом уже на следующей неделе.

Продукция Zepter изготавливается в Европе: в Швейцарии, Германии, Бельгии, Италии, Франции. Вся она имеет и европейские, и российские сертификаты.

— Все, что запускает компания, всегда соответствует высочайшим стандартам. И каждый наш покупатель должен быть уверен: если он покупает продукцию Zepter, она у них прослужит долгие годы. Те продукты, которые наши клиенты покупали в девяностых, до сих пор работают: и посуда, и пылесосы, и воздухоочистители, — рассказала Алина Филиппова.

— Мы бы не давали 30-летнюю гарантию на продукцию, если бы не были уверены в ее качестве! — привел железный аргумент Неджад Соколяк.

realnoevremya.ru/Максим Ксенофонтов

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