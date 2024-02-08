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14:30, 08.02.2024 Сюжет: «Реальное время Live»: первый и главный стрим Татарстана
Новости спорта / «Реальное время Live»
Фото: Реальное время

Что происходит в мире спорта? Куда движутся российские и международные соревнования? Какие результаты показывают отечественные спортсмены? Обсуждаем эти и многие другие события. Подробнее о новостях спорта расскажет Джаудат Абдуллин — корреспондент нашей спортивной редакции — в прямом эфире на ресурсах RUTUBE, «ВКонтакте», YouTube, «Одноклассники» и NUUM.

Интернет-газета «Реальное время»
Спорт Татарстан
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