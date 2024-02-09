День в истории 9 февраля: появление волейбола, родился главный тренер УНИКСа, Екатерина Мизулина в Казани
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 9 февраля 2024 года
9 февраля планируется визит министра науки и высшего образования Валерия Фалькова в Казань. Отмечаются День гражданской авиации и Международный день стоматолога. Год назад чемпионат мира по водным видам спорта, который планировалось провести в Казани в 2025 году, перенесли в Сингапур, 55 лет назад состоялся первый полет самолета Boeing 747,120 лет началась Русско-японская война. Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».
Повестка
- В большом зале КСК КФУ «УНИКС» состоится встреча члена Общественной палаты Российской Федерации, директора Ассоциации участников рынка интернет-индустрии «Лига безопасного интернета» Екатерины Мизулиной со студентами Казанского федерального университета. Встреча с пройдет в формате открытого диалога.
- Планируется визит в Казань министра науки и высшего образования Валерия Фалькова. Он должен принять участие в торжественном мероприятии, посвященном празднованию Дня российской науки и встретиться с раисом Татарстана Рустамом Миннихановым.
- Совещание по вопросам реализации инвестиционных проектов в Узбекистане.
- Торжественное открытие этапа серии мастер-классов социального проекта «1000 юных футболистов». Принимают участие Рустам Минниханов и главный управляющий партнер по городскому развитию ВЭБ.РФ Ирина Макиева.
- В рамках тренировочного сбора в Турции казанский «Рубин» проведет матч с клубом «Санкт-Пёльтен» из Австрии.
Кто родился: Василий Жуковский и Василий Чапаев
- 1773 — девятый президент США с 4 марта по 4 апреля 1841 года Уильям Гаррисон (скончался 4 апреля 1841 года). Находился в должности самое непродолжительное время из всех президентов.
- 1783 — русский поэт-романтик, переводчик Василий Жуковский (скончался 24 апреля 1852 года). Является автором слов государственного гимна Российской империи «Боже, Царя храни!» и классического перевода «Одиссеи».
- 1846 — немецкий автоконструктор, создатель первого автомобиля под торговой маркой Mercedes Август Вильгельм Майбах (скончался 29 декабря 1929 года).
- 1887 — герой Гражданской войны в России Василий Чапаев (скончался 5 сентября 1887 года). Родился в Чебоксарском уезде Казанской губернии (ныне в черте города Чебоксары).
- 1938 — татарский поэт, писатель и драматург Фанис Яруллин (скончался 9 декабря 2012 года). За сборник «Крик души» он в 2007 году получил премию имени Габдуллы Тукая.
- 1954 — директор Нижнекамского института информационных технологий и телекоммуникаций ГОУ ВПО КГТУ им. А.Н. Туполева Ильгиз Гафиятов.
- 1965 — главный тренер казанского баскетбольного клуба УНИКС Велимир Перасович.
Кто скончался: Федор Достоевский, Юрий Андропов и Виталий Копылов
- 1881 — русский писатель, классик мировой литературы Федор Достоевский (родился 11 ноября 1821 года). По данным ЮНЕСКО, один из самых читаемых писателей в мире. Написал романы «Преступление и наказание», «Идиот», «Братья Карамазовы» и т. д.
- 1977 — советский авиаконструктор, единственный лауреат семи Сталинских премий Сергей Ильюшин (родился 30 марта 1894 года). Разработчик самого массового боевого самолета в истории — штурмовика Ил-2.
- 1981 — американский музыкант, один из первых исполнителей рок-н-ролла Билл Хейли (родился 6 июля 1925 года). В честь сингла Rock Around the Clock установлен День рок-н-ролла, отмечаемый ежегодно 13 апреля.
- 1984 — советский политик, глава СССР с 1982 по 1984 год Юрий Андропов (родился 15 июня 1914 года).
- 1995 — генеральный директор Казанского авиационного завода им. Горбунова в 1973—1994 гг. Виталий Копылов (родился 12 июня 1926 года). Под его руководством на КАПО был освоен серийный выпуск дальнемагистрального самолета Ил-62 и стратегического бомбардировщика Ту-160. В честь Копылова в Казани названа улица.
- 2013 — татарский художник Ильдар Ханов. В родном Старом Аракчино он построил Храм всех религий, но больше всего его работ в Набережных Челнах — это и первая скульптура «Родина-мать», и монументальные композиции из бетона и смальты «Древо жизни», «Пробуждение», «Эволюция», «Ангел-хранитель» на бульваре Энтузиастов.
- 2023 — последний председатель совета министров РСФСР, Герой Социалистического Труда Иван Силаев (родился 21 октября 1930 года). Закончил Казанский авиационный институт.
Праздники: День авиации и стоматолога
- День гражданской авиации. Установлен указом президента России в 2013 году. Дата связана с тем, что 9 февраля 1923 года Совет труда и обороны СССР принял постановление «Об организации Совета по гражданской авиации».
- Международный день стоматолога. Приурочен ко дню памяти святой Аполлонии, которая устояла при жестоких пытках и отказалась отречься от христианства. Согласно историческим запискам, ей выбили все зубы и грозили сжечь на костре живьем, но она сама бросилась в огонь. Исходя из характера мучений атрибутами святой Аполлонии стали зубы или щипцы.
События в истории: начало Русской-японской войны, старт первой в Российской империи переписи
- 1872 — основан Российский исторический музей. Ныне Государственный исторический музей — крупнейший национальный музей России.
- 1893 — в известном парижском кабаре Мулен Руж танцовщица сбросила с себя всю одежду. Ее арестовали и оштрафовали на 100 франков, что вызвало протест и беспорядки в столице Франции. С тех пор эту дату принято считать Днем рождения стриптиза.
- 1895 — день рождения волейбола. Игру придумал руководитель YMCA (Молодежной христианской организации) по физподготовке Уильям Морган.
- 1896 — состоялся первый чемпионат мира по фигурному катанию. Официальный турнир Международного союза конькобежцев (ИСУ) прошел в Санкт-Петербурге на льду в Юсуповском саду.
- 1897 — в Российской империи стартовала первая всеобщая перепись населения.
- 1904 — император Николай II издал Манифест об объявлении войны Японии.
- 1938 — в Токио основан Всемирный центр айкидо Айкикай.
- 1944 — Шамилю Рахматуллину посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. 30 сентября 1943 года полк под его командованием переправился через Днепр в районе поселка Лоев Гомельской области Белорусской ССР и захватил плацдарм на западном берегу, после чего отразил большое количество немецких контратак.
- 1969 — первый полет самолета Boeing 747.
- 1998 — покушение на президента Грузии Эдуарда Шеварднадзе. В центре Тбилиси его кортеж был обстрелян из гранатомета и автоматического оружия.
- 2018 — Банк России отозвал лицензию у татарстанской страховой компании «АСКО».
- 2023 — чемпионат мира по водным видам спорта, который планировалось провести в Казани в 2025 году, перенесен в Сингапур. Столица Татарстана принимала ЧМ в 2015 году.
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