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В борьбе за дороги жители Куюков предложили сносить дома в Салмачах

12:20, 12.02.2024 1

Как отсутствие инфраструктуры в поселках под Казанью ведет к расколу между их жителями

В борьбе за дороги жители Куюков предложили сносить дома в Салмачах
Фото: realnoevremya.ru/Галия Шакирова (архив)

Пока одни жители Салмачей и Куюков воюют против застройки окрестностей жилыми комплексами в отсутствие дорожной инфраструктуры, другие просят власти решить эту многолетнюю проблему за счет своих же соседей. В интернете появилась петиция о расширении существующих дорог — на улице Центральной в Салмачах и улице Олимпийской в Куюках. А в местном чате доведенные до отчаяния стоянием в многочасовых дорожных пробках граждане сошлись в словесной пока еще схватке с «везунчиками», дома которых стоят на первой линии центральных дорог. «Реальное время» — о спровоцированной застарелой проблемой новой «народной» инициативе, перспективе маленькой «гражданской войны» в отдельно взятом микрорайоне Казани и требованиях его жителей поскорее провести туда трамвай и метро.

«Просим расширить дороги»

Опубликованная в интернете и адресованная властям Казани и Татарстана петиция набрала 2,1 тысячи подписей — не так уж мало даже для Казани, но достаточно много для Салмачей, Куюков и выросших рядом с ними за последние годы новых жилых комплексов.

«Мы, жители поселков Куюки, Богородское, Новые Салмачи Пестречинского района Республики Татарстан, также жилых массивов Салмачи, Привольный, Вишневка, Новая Вишневка, Восточный, относящихся к городу Казани, также других близлежащих поселков и населенных пунктов, создали настоящую петицию с просьбой обеспечить указанные выше населенные пункты качественными автодорогами и тротуарами (с обеих сторон дороги), также всеми социальными благами согласно Конституции Российской Федерации, — говорится в ней. — По причине пробок и заторов на автодорогах, ведущих к станциям метрополитена, к медицинским, общеобразовательным и дошкольным учреждениям… Мы просто не можем физически вовремя попасть на работу, отправить детей в школы и детские сады, вовремя посетить медицинские учреждения и организации, так как, выходя из дома заранее (за 3—4 часа, а иногда за 6—8 часов), мы все это время просто стоим в пробках или ждем общественный транспорт, который также стоит в пробках. Мы вынуждены вставать в четыре часа утра и раньше…

«Мы просто не можем физически вовремя попасть на работу, отправить детей в школы и детские сады, вовремя посетить медицинские учреждения и организации, так как, выходя из дома заранее (за 3—4 часа, а иногда за 6—8 часов), мы все это время просто стоим в пробках или ждем общественный транспорт, который также стоит в пробках realnoevremya.ru/Галия Шакирова (архив)

Авторы петиции напоминают, что, по неофициальным данным, население одних только Куюков составляет не менее 50 тыс. человек, а с учетом жителей всех окрестных поселков — не менее 100 тыс. То есть фактически это население небольшого города, которому полагается иметь собственную инфраструктуру, которой у них нет. И просят в ближайшее время «расширить дороги по улицам Центральной и Олимпийской» вдвое — «до четырех и более полос движения, с обеспечением тротуаров с обеих сторон дороги (согласно п. 4.5.1 ГОСТ Р 52766-2007), с устройством ливневых канав и необходимых ограждений безопасности.

Расширять некуда

Кроме этого требования, в петиции перечислены еще три: «уменьшить временной интервал маршрутного автобуса №90, рассмотреть возможность строительства метрополитена, трамвайных линий, всесторонне развивать строительство необходимых социальных объектов, таких как дошкольные и общеобразовательные заведения, медицинские заведения, культурные заведения (дома культуры)».

Но именно первое, вполне на сторонний взгляд разумное требование вдвое расширить дорогу вызвало возмущение у части жителей Салмачей.

— После недавнего ремонта дороги, который, кстати, не доделали, оставив полуразрушенный участок на выезде из Салмачей в направлении Куюков, ширина дороги слегка увеличилась — в пределах нашего поселка по одной стороне сделали тротуар, — говорит Ирина Мишагина. — А дальше ее расширять просто некуда — если дорога станет четырехполосной, она пройдет в самом буквальном смысле под окнами домов, стоящих на первой линии. Мы и так живем практически на трассе, но нельзя же допустить, чтобы она проходила в метре-двух от стен домов!

Дело в том, что ширина существующей двухполосной дороги в Салмачах — около четырех метров, не считая тротуара, что противоречит требованиям СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», согласно которым ширина каждой полосы не может быть меньше 2,75 м. А ширина четырехполосной, если строить ее в соответствии с действующими нормами, должна составить 14 метров плюс тротуары не менее 1,5 м шириной — итого 15,5 м. Тогда как ширина улицы Центральной в пределах красных линий — всего 6 метров. И есть места, где между границами расположенных друг напротив друга участков 20 метров и меньше.

«Автобус на улице Центральной не только сейчас, когда дорога стала уже из-за снега, но даже летом не всегда может разъехаться со встречным транспортом». realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

— Автобус на улице Центральной не только сейчас, когда дорога стала уже из-за снега, но даже летом не всегда может разъехаться со встречным транспортом, — говорит жительница Куюков Надия Хуснутдинова. — Пропускать встречных на узких участках приходится даже большим внедорожникам. И когда во время ремонта в 2022 году мы задавали администрации вопрос, почему дорогу не расширяют до нормального размера, нам ответили, что места для этого просто нет.

Идея вброшена

В местном телеграм-канале житель Куюков предложил очень «эффективный» путь решения проблемы — «подвинуть» собственников домов на первой линии улицы Центральной и снести эти дома ради расширения дороги.

— Когда в ответ посыпались комментарии от собственников, этот пост удалили, — говорит Ирина Мишагина. — Но идея-то вброшена!

Она опасается, что теперь найдутся желающие эту тему «раскачивать» и недовольство жителей застройкой территории без строительства нормальной дорожной инфраструктуры переключится на семьи, несколько поколений которых живут здесь, — и вот теперь, они, как выяснилось, «помешали» ее развитию.

«В домах на первой линии жили еще мои бабушка с дедушкой, — возразили на это предложение местные. — И вдруг после того, как кто-то, наплевав на логику и здравый смысл, застроил все поля, заработал на этом кучу денег, не построил обещанных садиков, школ и дорог, после того, как кто-то… поверил словам риелторов про 15 минут до города… вы заявляете, что это необходимость — сносить дома коренных жителей Салмачей».

скрин realnoevremya.ru телеграм-канала

«Почему вам все должны? — возмутился другой оппонент. — Дорога через Богородское вас уже не устраивает… Просите расширения дороги в сторону М-7, выезд на РКБ».

— Нам надо не пытаться снести дома друг друга, а объединяться и добиваться строительства новых дорог и инфраструктуры, — согласна с ним Ирина Мишагина. — Разумно выступать не против развития, а за него, но с учетом наших общих проблем и интересов.

Вход — бесплатный, выход — рубль

По мнению Мишагиной, дорога, которую обещают построить в рамках реализации уже наделавшего много шума проекта планировки территории «Яблоневые сады», не решит транспортных проблем в уже существующей застройке.

— Эта дорога рассчитана на население «Яблоневых садов», на 65 тысяч жителей. А где мы? Где интересы еще 100 тысяч?

Кроме того, выезд из «Яблоневых садов», который предлагается как панацея от пробок и в Салмачах с Куюками, предполагается сделать… платным: проезд 44 со стороны Оренбургского тракта и проезд 29 со стороны ул. Рихарда Зорге планируется продлить на север и соединить со строящимся платным участком Вознесенского тракта, который обещают сдать до конца 2024 года.

Кроме того, выезд из «Яблоневых садов», который предлагается как панацея от пробок и в Салмачах с Куюками, предполагается сделать платным. realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

— Для молодых семей, которым не по карману оказались квартиры и дома в более «цивилизованных» и обеспеченных дорожной инфраструктурой районах Казани, а работа нашлась только в Казани, что и предопределило выбор места жительства в этом богом проклятом углу, новый выезд — никакой не выезд и не выход из положения, — сказал «Реальному времени» житель Куюков Рамис Галиев, который поддерживает тезис Ирины Мишагиной о том, что нужно не от проектов развития территории отказываться, а развивать эти территории с учетом интересов всех, кто на них проживает и будет проживать. — Я лично зарегистрирован у родителей в Кировском районе Казани. Я работаю официально у казанского работодателя, и я, и он платим налоги в Казани, и Вознесенский тракт строится на наши налоги в том числе. Я дважды не понял: почему за въезд на построенную на бюджетные деньги дорогу я должен буду платить и почему мне, честному налогоплательщику, человеку добросовестному, сейчас фактически говорят: или мучайся, или плати, или уезжай куда подальше из Казани?

Инна Серова
ПроисшествияНедвижимостьИнфраструктураОбщество Татарстан Город Казань
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 12:25
    Кто давал разрешения на строительство этих домиков?Там даже четырех полосная трасса не поможет.Сажать нужно тех чинуш,кто заработал на этом бардаке.
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