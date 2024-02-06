Многоликая эстрадность Айдара Файзрахманова

Слушаем мастера перевоплощений и повелителя фольклора

Фото: realnoevremya.ru/Радиф Кашапов

Татарская эстрада долгое время стояла на профессионализме. Что это значит: хочешь писать стихи? Становись поэтом, учись в литинституте. Музыку? Поступай в консерваторию. Хочешь петь? Начни хотя бы с обучения в училище. Один из апологетов такого подхода — недавно отметивший день рождение Айдар Файзрахманов. Более 20 лет его главная должность — художественный руководитель Государственного ансамбля фольклорной музыки РТ. Между тем в 90-е Файзрахманов — один из символов татарской эстрады, пришедший из вокальной школы 70-х. Он не только пел под синтезаторы. Он им сам подыгрывал на баяне, гармони, на курае.

Опера и баян

Помнится, когда Файзрахманов справлял 50-летие в 2005-м, на юбилее он танцевал вальс, играл на тальянке, пел отрывок из «Башмачков» с Венерой Ганиевой, читал стихи Ильдара Юзеева и Харраса Аюпа.



Да, про Файзрахманова обязательно пишут, что он «музыкант-универсал». Он из Арского района, деревня Средние Верези, девятый ребенок в семье. Сейчас улица, где стоит отцовский дом, носит имя Файзрахмановых. Артист вспоминал, что музыку он слушал по радио. На баяне научился играть еще в школе, в 1970-е окончил сначала музыкальный факультет педагогического института, а потом начал учиться на вокальном факультете консерватории.

Однажды директор оперного театра Масгут Имашев срочно вызвонил его на гастроли, на замену именитому Марсу Макарову. В Узбекистане он подыгрывал звездам вроде Сары Садыковой, Фахри Насретдинова и другим. Имашева на посту вскоре сменил ныне возглавляющий оперный Рауфаль Мухаметзянов, который и взял по рекомендации режиссера Нияза Даутова выпускника Файзрахманова на работу (тот при собеседовании указал, что играет на баяне, и считает, что это повлияло на решение). Молодой семье выделили комнату…

Так певец прослужил в оперном до 2008 года, вплоть до роли Шурале в опере «Любовь поэта». Нельзя сказать, что его при этом баловали большими партиями. От театра его отправили на гастроли, зарабатывать для оперного деньги.

Лиричный и энергичный

Вот тогда Файзрахманов начал петь и на эстраде. В 2010-м у певца вышел mp3-сборник, в котором более ста песен были поделены на три категории: народные, композиторские и собственные. Если к народным вопросов нет, то остальные интересно изучать: Файзрахманов пробовал себя в разных жанрах.

Первые хиты Файзрахманова — это 80-е: «Су буеннан әнкәй кайтып килә» («Мать возвращается с берега»), «Мин сине шундый сагындым» («Я так по тебе соскучился»).



Но у него практически нет записей на «Мелодии». Лишь на двойном альбоме «Безнең Ил: Татар Халык Җырлары = Наша Отчизна: Татарские Народные Песни» он оказался в отличной компании с Георгием Ибушевым, Зухрой Шарифуллиной, Искандером Биктагировым, Рафаэлем Ильясовым, Зиннуром Нурмухамметовым, Зухрой Сахабиевой, исполнив «Иртә» («Утро») и «Калды туган ил генәм» («Осталась только родная сторона»).

Упомянутые хиты он записал в 1986 году. По воспоминаниям автора Луизы Батыр-Булгари, во время записи вокала «Мин сине шундый сагындым» в студию зашел руководитель радио — и тут же, без худсоветов, утвердил ее в эфир, на 8 марта. Сам Файзрахманов, вспоминая об этих песнях, в интервью утверждал, что популярными они стали лишь в 1990-е, когда в эстраду пришла кассетная культура.

В 80-е Файзрахманов — лиричный, правильный герой: «С берега возвращается мать, в руке гусиное перо. На ее следы, словно теплый снег, падает ивовый пух». При этом у него есть роскошные дуэты с Риммой Ибрагимовой, вроде «Җәйнең матур аяз таңнарында» («В прекрасные летние рассветы»).

При этом у него есть кавер на хит Зиннура Нурмухаметова «Чаба поезд, чаба» («Бежит поезд, бежит», Резеда Ахиярова/Разиль Валеев), в котором звучание оркестра заменила перегруженная гитара и синтезаторы. Вообще, голос Файзрахманова хорошо ложится на синтетический звук. У той же Ахияровой он перепел фрагмент дастана «Идегей» под названием «Идел-йорт», как будто предвосхитив свою карьеру в 2000-е. А у той же Батыр-Булгари есть «Болгар илләренә барсаң» («Если отправишься в Болгар») с пронзительной строчкой «Без генәме әллә аерылган?» («Неужели только нас разделили?»).

Посидим, потанцуем

В 90-е годы, кажется, творчество Файзрахманова можно охарактеризовать другой песней Батыр-Болгари «Аулак өй» («Посиделки»). Резвый бит, как в такмаке, текст о чем-то ностальгическом. В качестве сценического костюма — огромный чапан. И манера пения, как будто рассказывают сказку: «Парень, который не играет на гармони, не завоюет сердца девушек». А вслед за ними идут композиции с говорящими названиями «Сабан туе», «Сандугач-күгәрчен», «Чиләк-көянтә», «Чабата тулы оек» («Соловей-голубь», «Ведро-коромысло», «На носках лапти»). Это музыка бесконечного праздника, для человека, который приехал из деревни, но деревню в душе сохранил.

Даже сейчас Файзрахманов продолжает на эстраду влиять. Заканчивая карьеру в оперном, он преподавал в пединституте и вел на ТНВ передачу «Җырлыйк әле!» («Споем!»). К примеру, он написал как минимум одну песню для Гузель Уразовой (которая училась у него на музыкальном факультете КГПУ). У него в ансамбле пели Ильнат Фархуллин, Раяз и Расим Фасиховы, которые теперь занимаются полностью эстрадной музыкой, но народность как фишка в их творчестве остается.

А поп-музыка, как известно, — явление народное.