«Не сдаваться, пробовать что-то новое, не падать духом, принимать смелые решения»

Четыре известные татарские женщины стали героинями комиксов

Фото: realnoevremya.ru

В Казани презентовали сборник комиксов на татарском языке «Татар хатын-кызлары» («Татарские женщины»). Это рассказ о четырех героинях: первой татарской актрисе Сахибжамал Гиззатуллиной-Волжской, первой татарской женщине-композиторе Саре Садыковой, первой татарской женщине-математике Саре Шакуловой и татарской летчице, Герое Советского Союза Магубе Сыртлановой. Почему авторы выбрали формат комиксов и чем они вдохновлялись?



«Жаль, что до сих пор о них не снято ни одного фильма»

Это уже вторая книга Регины Гаязовой и Радифа Кашапова, первая, 2022 года, называлась «Казан хикәяләре» («Казанские истории»), в ней они собрали работы 19 художников. И на этот раз авторы проекта выбрали формат комиксов, редкий в татарской литературе. «Комиксы — это серьезная литература», — заверил автор текстов Радиф Кашапов.

— Я сам люблю комиксы и с детства их читаю. Графические романы получают и Пулитцеровские премии. Это серьезное искусство. Когда я жил в Петербурге, я интересовался этим видом литературы, посещал фестивали комиксов, у меня были друзья, которые издавали такие книги. Поэтому, когда перед нами встал вопрос, с чем подаваться на конкурс «Үз телем», мы решили остановиться именно на комиксах. Нам это очень понравилось, потому что татарских комиксов немного, а документальных вообще, по сути, нет. Наш автор Руслан Ибрагимов, например, говорит, что комиксы — это небольшое кино. Получается, что мы сделали раскадровку для фильма, мне очень жаль, что про таких людей у нас до сих пор не снято ни одной кинокартины.

Сборник комиксов «Татар хатын-кызлары» («Татарские женщины») создан и издан на два гранта — конкурса проектов, посвященных изучению татарского языка и развитию татарской культуры «Үз телем», проходящего под эгидой мэрии Казани, и всероссийской образовательной платформы для молодых предпринимателей «Мастера».



Иллюстрации к комиксу создавали Наталья Якунина из Уфы, Юлия Галиакбарова и Руслан Ибрагимов из Казани и Арина Филиппова из Раменского. Это истории четырех героинь разных эпох, разного возраста, разных профессий.

Фрагмент комикса о Саре Шакуловой. предоставлено realnoevremya.ru Радифом Кашаповым

— Для меня самой занимательной оказалась история Сары Садыковой, — говорит Кашапов. — В книге Гульшат Зайнашевой я нашел рассказ, что в 1948 году Садыкову уволили из оперного театра, тогда она уже была успешной певицей, исполняла партии в именитых операх, например в первой опере «Сания». В то время ее знали именно как певицу, она тогда еще не писала песен, не занималась композиторством. За несколько лет ей пришлось переосмыслить свою жизнь. Наша история заканчивается тем, что режиссер Кашифа Тумашева дает ей заказ для нового спектакля. Я пытался искать сюжеты, которые близки читателю. Не сдаваться, пробовать что-то новое, не падать духом, принимать смелые решения. Мне кажется, об этом наши комиксы.

«Меня вдохновило захватывающе темное звездное небо»

— Я очень вдохновилась историей об одной из «ночных ведьм», которая летала на самолете У-2, — говорит художница Арина Филиппова, автор истории о Магубе Сыртлановой. — Его я научилась рисовать чуть ли не с закрытыми глазами, огромное количество времени я разбирала, как правильно его нарисовать, как он выглядит в небе и на земле, как по масштабу выглядели люди, которые стояли и чинили его. Была проведена огромная подготовительная работа. Чувства и эмоции меня все еще переполняют, когда я вспоминаю об этом проекте, у меня возникает светлая радость от того, что я смогла почтить память летчицы, почтить память «ночных ведьм» и отрисовать историю настоящей женщины, которая совершала подвиги один за другим, это невероятный опыт сопереживания.

Вначале было страшновато приступать к работе, призналась Арина. Комикс она отрисовывала на планшете в стиле черно-белой графики.

— Меня вдохновило темное звездное небо, которое очень часто присутствует в моих иллюстрациях. Дело в том, что когда работала над комиксом, мне по сердцу пришлось то пространство, в котором они совершали свои героические полеты. Ночь не холодная и страшная, а красивая. И вот этот лиричный лейтмотив горящих звезд проходит в течение всего моего комикса. Да, это героические личности, но они оставались женщинами. Они мечтали, фантазировали, к примеру, я узнала, что Магуба вышивала. И женщины, которые были вместе с ней в одном полку, тоже тянулись к прекрасному, собирали свою библиотеку. Что-то мягкое и женственное всегда оставалось с ними. Я попыталась передать это через красивое захватывающе темное небо.

Фрагмент истории о Магубе Сыртлановой. предоставлено realnoevremya.ru Радифом Кашаповым

«Первая реакция — растерянность»

О том, что работа над комиксом в самом начале далась нелегко, рассказал и другой художник, автор иллюстраций о Саре Садыковой, Руслан Ибрагимов. Композитора Руслан выбрал, потому что его бабушка с ней дружила.

— Трудно было передать текст с помощью рисунков: я не хотел просто сделать иллюстрацию, мне хотелось создать настоящее произведение искусства. Первая моя реакция — растерянность, сначала я даже не представлял, как сделать просто из жизни человека что-то художественное. Было тяжело.

Художник посвятил немало времени поиску образа, визуального хода, чтобы показать все рефлексии героя: «Для того чтобы все понять, я пошел в библиотеку, просмотрел большое количество комиксов. Так я и нашел для себя какие-то «фишки», ходы. Дело после этого пошло».

Фрагмент истории о Садыковой. предоставлено realnoevremya.ru Радифом Кашаповым

«Эта история меня не отпускает»

Историю первой татарской актрисы Сахибжамал Гиззатуллиной-Волжской выбрала Наталья Якунина из Уфы. Она призналась, что ей интересно узнавать и исследовать творчество людей начала XX века, нравятся женская и региональные темы, героиням приходится преодолевать много предрассудков, в том числе и религиозных, чтобы идти по выбранному пути. «И сам проект тоже региональный, рассказывает широкой аудитории о местных жителях, что тоже очень импонирует», — объяснила свое участие Наталья.

— Оказывается, про первую татарскую актрису из Казани и основательницу театра «Нур» в Уфе до недавнего времени не знали даже наши местные уфимские активистки, — призналась художница, отметив, что основной трудностью при работе над комиксом была скудость информации в интернете.

— Непонятно, где там правда, а где вымысел. Если искать больше, то появляются вопросы: например, кем на самом деле были Апанаевы — меценатами и благотворителями или жесткими эксплуататорами детского труда? Мне было недостаточно сценария, чтобы составить представление о жизненном пути героини, какие-то моменты даже ставили в тупик: почему Сахибжамал так упорно, без денег и голодая, не уходит из труппы, да еще приглашает в нее свою подругу и уговаривает остаться, когда труппа не получает ангажемента в разных городах, и даже когда из труппы уходит ее руководитель Кудашев? Каким образом актеры ездят на гастроли? — замечает Наталья Якунина.

Фрагмент истории о Гиззатуллиной-Волжской. предоставлено realnoevremya.ru Радифом Кашаповым

Автор призналась, что ее до сих пор не отпускает эта история и она не может перестроиться на работу с новыми проектами.

— Я очень сочувствую героине: после революции первую татарскую актрису не взяли на службу в гостеатр, так как появились новые, более молодые актрисы: как же так, она в 13 лет пришла в театр, в 18 создала свою труппу, в 20 лет в Уфе ее труппа стала предшественником театра «Нур», ездила с гастролями на фронт Первой мировой, а в 22 года она вдруг стала недостаточно молодой! И ей пришлось большую часть жизни прожить не в Казани, куда она вернулась только в конце жизни, и преподавать в театральном кружке, а не выступать на сцене. А еще мне очень понравилось, какие были раскрепощенные молодые люди в начале XX века в провинции, создававшие первый татарский театр, они и одевались по-светски, и шли своим путем, невзирая на осуждение.

Сборник комиксов планируют издать и на русском языке. Авторы считают, что, несмотря на то, что истории локальные, они совершенно понятны людям других национальностей.

