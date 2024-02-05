На дрожжах субсидий: дадут ли хлебопекам Татарстана деньги на сдерживание цены буханки?

Хлебопеки Татарстана просят выделить в этом году около 300 млн рублей субсидий для продолжения выпуска социальных сортов хлеба

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Татарстанские производители хлеба и хлебобулочных изделий в ожидании. С 1 января этого года закончилось субсидирование производства социальных сортов хлеба, который продается по самой низкой цене — 40 рублей за буханку «Сельского» и за пшеничный батон «Нарезной». По поручению раиса РТ изучается предложение хлебопеков повысить субсидии до 5—6 рублей с каждого 1 кг реализованного соцхлеба, что потребует выделения 300 млн рублей. Не дожидаясь поддержки, ОАО «Казанский хлебозавод №3» поднял с 23 января отпускные цены, а «Булочно-кондитерский комбинат» пока держит их на прошлогоднем уровне (оба входят в «Ак Барс холдинг»).

Сдержать цены за 300?

После аномального роста цен на куриные яйца, отразившегося на всей цепочке производства продуктов питания, взвыли татарстанские производители хлеба. Хоть яйцо и не является для них базовым ингредиентом, «психоз» по поводу растущих несырьевых издержек (транспорт, запчасти, кредиты) заставил их просить поддержки. Под удар попала республиканская программа выпечки социальных сортов хлеба, в которую вовлечены почти все хлебопекарные предприятия республики с индустриальным циклом выпечки. После окончания с 1 января годового режима субсидирования они обратились в правительство РТ с предложением продлить его действие, сообщили «Реальному времени» представители хлебопекарной отрасли. Но на этот раз производители просят поднять размер дотации с прошлогодних 4,5 рубля до 5—6 рублей с каждого 1 кг реализованного соцхлеба. По предварительным подсчетам, на эти цели необходимо будет выделить около 300 млн рублей из республиканского бюджета.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Аппетиты хлебопеков трудно назвать чрезмерными. Без государственной поддержки рентабельность производства остается в пределах 3%, говорил недавно на коллегии министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров. «Если дешевый хлеб необходимо сохранить на полках магазинов, то дотации придется обеспечивать до уровня, близкого к рентабельности», — считают представители региональных хлебозаводов. По их словам, цены на зерно и муку остаются стабильными, но зато дорожают транспортные расходы, закупка и ремонт оборудования, обслуживание кредитов. «В этих условиях стоимость социального хлеба не может оставаться прежней», — объясняют хлебопеки. К тому же размер дотации не менялся почти 3 года: компенсация в 4,5 рубля действует с 2020 года и не менялась 3 года, подчеркнули на одном из предприятий РТ.

БКК: «Повышать цены на «Сельский» не планируем»

«Размер субсидии на этот год пока не установлен», — подтвердил «Реальному времени» гендиректор «Булочно-кондитерского комбината» Булат Кутдусов. «Субсидии на социальный хлеб всегда поступают с опозданием на месяц-два. А пока закончился только январь», — улыбнулся он. По его словам, экономическую оценку необходимости пересмотра дотаций проводит ЦЭСИ, и от его позиции будет зависеть итоговое решения.

realnoevremya.ru/Роман Хасаев

Тем временем БКК продолжает выпускать социальный хлеб, сохраняя прошлогодние цены. «Повышать цены на социальные сорта хлеба не планируем, это даже не обсуждается. По коммерческим видам продукции будет зависеть от конъюнктуры рынка. Но в данный момент цены на сырье стабильные», — сказал он, дав понять, что повышения не планируется. К тому же в последний раз цены на хлеб поднимали в ноябре-декабре на 10%, поэтому потребители не успели отойти. Впрочем, официальная статистика показывает, что цены на хлеб в Татарстане не менялись. По данным Татарстанстата, стоимость ржаного хлеба 58,17 рубля за 1 кг, а пшеничного — 76 рублей за 1кг.

Напомним, механизм субсидирования социальных сортов хлеба действует в Татарстане с начала нулевых и направлен на сдерживание розничных цен на хлеб. По условиям соглашения с Минсельхозпродом РТ, предприятия обязаны сохранять низкие цены на время получения субсидий. К социальным сортам хлеба относятся — буханка «Сельского» весом 650 грамм, батон «Нарезной» из пшеничной муки весом в 400 грамм и хлеб «Дарницкий». Для них рекомендована отпускная цена в 40 рублей.

На хлебе не экономят

По данным Минсельхозпрода РТ, в прошлом году в программе производства социальных хлебов участвовали свыше 20 предприятий из разных городов Татарстана. Они произвели и реализовали свыше 50 тысяч тонн, тогда как годовой объем потребления хлеба в РТ составил около 380 тысяч тонн. Им были компенсированы расходы в сумме 208 млн рублей. К слову, это на 62,5% больше, чем, скажем, в Подмосковье (128 млн рублей).

Среди крупных производителей социального хлеба — ОАО «Булочно-кондитерский комбинат», «Казанский хлебозавод №3» (оба входят в «Ак Барс холдинг), «Зеленодольский хлебозавод», «Челны-Хлеб».



realnoevremya.ru/Максим Платонов

В разговоре с «Реальным временем» в этих компаниях подтвердили заинтересованность в получении субсидий, но не стали конкретизировать предполагаемые объемы выпуска в 2024 году. Каждый из них выбирает свой «лимит»: кто-то успевает продать в год тонну, а кто-то в пять раз больше, соответственно, и объем господдержки получается разный. К примеру, «Казанский хлебозавод №3» отводит под «социалку» почти 50% своего производства, а БКК — 37%. Глава БКК уверяет, что субсидии покрывают 30% убытка от его производства. И получается, что дешевый соцхлеб ежедневно оплачивают рядовые покупатели. Может, стоит отказаться? Ведь не всегда его покупают малоимущие.

А нужно ли больше дешевого хлеба?

«Сейчас рассматривается вопрос о повышении субсидий до 6 рублей, но это пока не точно, — сообщил «Реальному времени» начальник отдела развития продовольственного рынка Минсельхоза РТ Тимур Арсланов. — Раисом дано поручение провести полный анализ хлебопекарных предприятий на предмет необходимости дополнительной поддержки. Если ЦЭСИ после проведения анализа придет к этому выводу, то скорее всего, будет увеличение с 4,5 до 5, может, до 6 рублей. Пока точно не ясно». Ожидается, что первая информация появится в конце февраля.

Намерены ли власти добиваться увеличения объемов выпуска социального хлеба? «В настоящее время проводится экономический анализ предприятий, производящих социальные сорта хлеба. В зависимости от результатов могут быть сформированы задачи по дальнейшему развитию их деятельности. Все зависит от множества факторов, влияющих на финансовую устойчивость предприятия», — пояснили в ЦЭСИ. Между тем в Минсельхозпроде подчеркивают, что речь не идет о покрытии 100% затрат производителя: «Это просто помощь. Потому что у них есть коммерческие хлеба, которые приносят доход. Из этих источников покрываются затраты на соцхлеб. Мы понимаем, что его выпечка убыточна, но все-таки государство старается поддерживать», — объяснил Тимур Арсланов.

Подняли на 5%

Тем временем ОАО «Казанский хлебозавод №3» поднял с 23 января отпускные цены. С этого момента стоимость «Сельского» выросла до 42 рублей, сообщили в одном из фирменных магазинов производителя. Повышение произошло после назначения гендиректора завода — с 17 января им стал Тимур Кафаров, который работал в статусе и.о.

realnoevremya.ru/Максим Платонов





Кстати, в январе сменился руководитель Ассоциации «Хлеб РТ». Вместо Ильдара Никифорова стала Марина Филиппова, гендиректор ООО «Интерфуд». Связаться с ней не удалось. В приемной сообщили, что она появляется раз в неделю.

Повышение цены на 5% не отпугнуло покупателей, уверяют продавцы. Остальные сорта стоят еще дороже. «В день мы продаем шесть лотков «Сельского», или почти 100 килограммов. Спрос не падает», — говорят продавцы. В магазинах сети БКК его стоимость остается прежней — 40 рублей. В магазинах Зеленодольска социальные сорта хлеба трудно найти. По прогнозам экспертов, в этом году ожидается умеренное подорожание хлеба, т.е. в пределах инфляции.