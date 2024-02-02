Искусствовед Вадим Садков: «Это вклад в изучение мировой истории искусства»

Искусствовед Вадим Садков посетил в Казани расширенное заседание совета журнала «Мир искусств»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Известный в России и Европе в сфере атрибуции и экспертизы произведений искусства старых мастеров историк искусств Вадим Садков 31 января участвовал в расширенном заседании совета журнала «Мир искусств». Заседание проходило в Доме приемов ASG, где находится Музей частных коллекций. Кроме него, в заседании участвовали редколлегия журнала и помощница раиса РТ Олеся Балтусова. Участники обсудили проблемы сохранения объектов культурного наследия, вопросы частного коллекционирования и атрибуции предметов искусства.

С частными музеями в России все плохо

Дом приемов ASG известен еще как особняк Банарцева на ул. Карла Маркса. В начале 2010-х это были развалины, а сейчас дом превратился в место, где можно почувствовать дух дореволюционной России. В здании воссозданы интерьеры того времени. Но главное — это частная коллекция произведений зарубежной живописи и предметов мебели XVI—XIX веков. Гуру в области искусства «старых мастеров» Вадим Садков уже второй раз в Казани. Он отметил важность коллекции не только для города и республики, но и для России в целом.

«Я бы сказал, что это действительно частный музей. Одно дело — коллекция, которая радует глаз владельца, его членов семьи, друзей. Другое — музей, который адресован широкой зрительской аудиторией. Для современной постсоветской России это действительно один из немногих музеев. У нас есть прекрасный музей иконы в Москве, принадлежащий частным владельцам. У Андриана Мельникова есть частный музей в подвальном помещении храма Христа Спасителя. В коллекции Алексея Семина хорошо то, что это не Москва и не Петербург», — отметил Садков.

Искусствовед Вадим Садков realnoevremya.ru/Максим Платонов

В регионах можно встретить частные музеи, которые посвящены какому-то местному промыслу или иконописи. Садков подчеркивает, что живопись «старых мастеров» в региональном центре — большая редкость. «Как я понимаю, политика владельца сводится к тому, что он старается покупать не какие-то шедевры, которые стоят огромные миллионы, а произведения типичные, характерные для определенного времени. И это не только изобразительное искусство, но и прекрасная коллекция прикладного искусства — мебель, фарфор, стекло. Все это вместе позволяет создать ауру художественного музея. Это не картинная галерея, это художественный музей», — поделился своими мыслями с журналистом «Реального времени» Вадим Садков.

А также он отметил, что в России все очень печально с частными музеями. В первую очередь из-за менталитета состоятельных людей, которые не видят смысла в приобретении произведений искусства. А второе — это отсутствие экономических стимулов со стороны государства.

Искусствовед Вадим Садков и редактор журнала «Мир искусств» Светлана Бородина realnoevremya.ru/Максим Платонов

«За рубежом для функционирования частных музей создается очень много поощрений, бонусов в налоговой области, в области преференций для бизнеса. Там есть не только интерес к искусству со стороны состоятельных людей, но и много чисто экономических стимулов. К примеру, для того, чтобы пожертвовать произведения искусства или финансировать частные музеи. У нас, к сожалению, законодательство пока никаких специальных преференций владельцам частных коллекций не дает», — сказал искусствовед Вадим Садков.

Большой региональный журнал об искусстве

Журнал «Мир искусств», который возглавляет Светлана Бородина, посвящен произведениям искусства, их реставрации, экспертизе и атрибуции из большого собрания бизнесмена Алексея Семина. Впервые журнал был презентован 11 лет назад, а сейчас вышел уже 45-й номер. Вместе с ним участникам заседания была представлена книга «Спасенная красота», которая посвящена восстановлению объектов культурного наследия. Редактором книги выступила помощник раиса РТ Олеся Балтусова. Она рассказала, как училась на журфаке в Санкт-Петербурге и писала дипломную работу о культурных журналах в регионе. Балтусова поделилась, что еще тогда у нее появилась мечта — быть причастной к созданию подобного издания в сфере культуры.

«Оглядываясь назад, можно сказать, что 11 лет назад было много заложено в сфере популяризации культурного наследия. Было обращено внимание на проблематику отрасли сохранения наследия. Сфера наследия — огромная. Это и искусство, и музеология, и архитектура, и экспертиза. Поэтому мне кажется, что можно замахнуться на новые, не охваченные еще пока в должной степени наши профессиональные темы», — подытожила Олеся Балтусова и предложила расширить рубрикатор журнала «Мир искусств».

Помощник раиса РТ Олеся Балтусова realnoevremya.ru / Максим Платонов

На заседании активно обсуждали актуальные вопросы культуры, которые нужно отразить в журнале для дальнейшего развития сферы. Эксперты отметили, что сейчас есть баланс между информационными материалами, которые интересны широкой публике, и академическими научными исследованиями, которые интересны местным специалистами. Кроме того, участники подчеркнули важность публикаций о реставрации. Эксперты отметили, что они очень детальные и могут в некоторых случаях даже заменить учебные пособия, которых в принципе в этой сфере практически нет. Такие статьи могут стать поддержкой для начинающих специалистов.

«Каталогизацией должны заниматься сотрудники музеев»

Искусствовед Вадим Садков поднял на заседании тему каталогизации произведений искусства. Он считает, что это должны делать сами сотрудники музея, которые лучше знают то, с чем работают каждый день, а не приглашенные специалисты со звездными именами.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

«Приезжих специалистов интересуют «вишенки на торте», они хотят собрать сливки. А ваша коллекция многоплановая, состоит из очень разных материалов. Ее нужно изучать, систематизировать, и это могут сделать только те люди, которые постоянно с этим материалом общаются. И вот очень хорошо, что в вашем частном музее есть сотрудники, которые с разной степенью научной дотошности и убедительности работают с произведениями искусства» — сказал Садков.

При этом он подчеркнул, что в музее работают местные специалисты, у которых есть возможность реализовать себя, зафиксировать свои находки и достижения в научных статьях в журнале «Мир искусств». «Объективно это вклад в изучение мировой истории искусства», — закончил свое выступление Вадим Садков.

