Поддать газу: районы Татарстана поедут на «Лотосах», «газелях» и «пазиках» на метане

40 новых пассажирских автобусов сегодня рано утром получили перевозчики сразу нескольких муниципалитетов Татарстана за счет средств казначейского кредита

Фото: realnoevremya.ru/Динар фатыхов

Первая партия техники, закупленная в рамках специального казначейского кредита в 1,396 млрд рублей, выделенного республике в прошлом году на обновление общественного транспорта, торжественно вручена сегодня получателям в Казани. С осмотра автобусных новинок сегодня начал работу Рустам Минниханов, приехав на коллегию Минтранса РТ в «Казань-Экспо».

Расчетливые районы и щедрый Альметьевск

Муниципалитеты выбрали компактные модификации автобусов, чья вместимость варьируется от 22 до 72 мест. За исключением нижегородских «газелей», все оснащены газовыми двигателями, которые обеспечивают экономию топлива, уточнил «Реальному времени» министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов, всего будет закуплено 119 автобусов.

Самая большая партия из девяти газомоторных автобусов досталась Альметьевску. В отличие от остальных, нефтяная столица приобрела большемерные НЕФАЗ 5299-40-57 на 102 человека. Эта одна самых дорогих марок в российском автопроме. Стоимость НЕФАЗ 5299-40-57 начинается от 15,5 млн рублей, поэтому покупает его Москва. Видимо, городские власти решили «гулять, так гулять», «кататься, так кататься»! Голубой длинномер гармонично выглядит на трассах мегаполиса. Сможет ли он развернуться на узких улицах Альметьевска? Не лишним будет сказать, что проезд в городе с 1 января заметно подорожал — с 32 до 35 рублей. Выше только в Казани — 42 рубля наличными за одну поездку.



realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Нижнекамск и Лениногорск приобрели по семь новых газомоторных автобусов, но принципиально разных марок. Нефтехимики предпочли низкопольный Lotos 105 CNG, собираемый в Набережных Челнах по китайским лекалам. Обрусевший «китаец» рассчитан на перевозку 72 пассажиров, с чем городские власти, видимо, попали в «свой размер». Ранее к этой модификации присматривались власти Казани, но до столицы Lotos 105 CNG так и не доехал. Зато тот же Lotos-105, стоимостью 14 млн рублей, взял Зеленодольск, купивший пять машин и планирующий приобрести еще пять позже.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Выбор в пользу нижегородских марок

Лениногорск взял новинку Горьковского автозавода — «Газель А68R52-511 CITY». Это переработанная модель популярных «газелек», которые когда-то «летали» на маршрутах Казани. Низкопольный автобус малого класса рассчитан на перевозку всего 22 пассажиров. Салон имеет современный дизайн за счет большой площади остекления. Такую же модель выбрали Бавлы, куда отправится одна машина.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Бугульма, Заинск, Мензелинск сделали ставку на нижегородские «ПАЗ 320405-14 Вектор Next». В народе их называют просто «пазики» на метане. Их вместимость 45 человек. Сами ПАЗы всегда покупали для быстрого заработка, поколение Next не исключение.

Лидером госзакупок, условно говоря, оказался Lotos 105 CNG 9 (12 машин), на втором месте — НЕФАЗ и «Газель А68R52-511 CITY» (по девять машин) и на третьем — «ПАЗ 320405-14 Вектор Next» (четыре машины). Елабуга купила семь «Газелей А65R52-580 NEXT» в грузовой модификации.

1 / 21 realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов