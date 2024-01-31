«У Богдана Комарова игровое мышление, напоминающее стиль игры Шепелева»

Ватерпольное противостояние Казани и Москвы продолжается

Фото: предоставлено realnoevremya.ru СК «Синтез»

31 января и 1 февраля в Москве состоятся матчи МК СШОР «Восток-2» и казанского «КОС-Синтез-УОР», которые могут помочь казанцам приблизиться к главному конкуренту в борьбе за попадание в плей-офф — подмосковному «Штурму-2002». Перед гостевыми матчами интервью спортивному корреспонденту «Реального времени» дал тренер казанцев Анвар Галимзянов.



«Надо обыграть всех прямых конкурентов»



— Ватерпольное противостояние Казани и Москвы продолжится на уровне вторых команд. Что вы скажете перед гостевыми встречами с «Востоком-2»?

— Что касается нашей команды, то у нас огромное желание подняться на шестое место, поскольку в регламенте чемпионата страны записано распределение команд, кода в первом плей-офф будет участвовать шесть команд, а вторая четверка останется разыгрывать места с 7-го по 10-е. Отставая на семь очков, мы видим свою задачу в том, чтобы постараться выигрывать у всех прямых конкурентов, сейчас это второй коллектив «Восток-2», затем вторая команда Астрахани, и, что скрывать, нам понадобится зацепить очки в противостоянии с главной командой Москвы.

— Будет трудно, но, если вспомнить прошлый сезон, «Штурм-2002» сделал это, победив основной «Восток» в моменте, когда это было необходимо, чтобы опередить в таблице «КОС-Синтез-УОР». Тем не менее нельзя не отметить, что количество команд в чемпионате и игр в сезоне крайне мало, что вынуждает вас проводить товарищеские матчи с женскими коллективами Суперлиги.

— Тут я отмечу хорошие отношения с Иваном Комаровым. Наставником нижегородской команды «Буревестник», который проводил сбор со своим коллективом в бассейне «Олимпиец», куда пригласил нашу команду на товарищеский матч. Играли, понятное дело, не обращая особого внимания на счет, более того, отдав соперницам нашего основного голкипера, а сами поставив на последний рубеж защиты вратаря женской команды. В любом случае заметна большая разница в физическом развитии, что сказывается на силе и резкости бросков, дает преимущество в единоборствах. Но та встреча была полезна не итоговым результатом, а тем, что мы на ней наигрывали определенные комбинации перед противостоянием со сборной Беларуси.



«Спасибо Артуру Хабибуллину за то, что передал нам Яна Полозенко»



— Отмечу, что такой же опыт применял футбольный наставник Рустем Камалетдинов, который ранее тренировал нашу команду по мини-футболу «БИМ-радио», а затем стал работать с «Казаночкой», четвертой командой женской Суперлиги. Приглашал нас на спарринги, зачастую меняясь вратарями. Но уровень наших команд был, конечно же, диаметрально разный, для понимания сошлюсь на замечание своего товарища Руслана Атнагулова, легкоатлета, который отметил, что олимпийские чемпионки бегают на уровне мужского первого разряда.



предоставлено realnoevremya.ru СК «Синтез»

— В воде гендерное неравенство также заметно, несмотря на то, что против женской команды играла молодежная. Отмечу, что зачастую женская команда спаррингует с нашими старшими юношами, это 2007 год рождения, но эта команда уехала на первенство России, куда, кстати, отправились два игрока из нашего состава Самир Абдуллин и Артур Иксанов. Спасибо наставнику той команды Артуру Хабибуллину, что передал в наше распоряжение Яна Полозенко, иначе нам совсем тяжело было бы противостоять сборной Беларуси. Еще один наш игрок, который мог бы выступать в составах обеих команд — Роман Блохин — в данное время залечивает травму плеча, помимо него Роман Кочнев и Иван Мясников приболели. А когда два-три человека выпадают из состава в процессе подготовки к принципиальным матчам, то это становится очень большой проблемой.

— Ян Полозенко во второй игре с Беларусью забил отличный гол.

— Да, шикарный, более того, этот гол помог нам не утерять нить игры. Что касается Полозенко, то это очень перспективный игрок, по спортивному злой, входящий в молодежную сборную страны. Также отмечу нашего бомбардира Богдана Комарова, который забил практически половину голов во втором матче с Беларусью, очень талантливого ватерполиста, который сейчас на регулярной основе подключается к тренировкам основной команды. У него хорошее видение поля, игровое мышление, напоминающее стиль игры Романа Шепелева.

— Я слышал, что у него есть предложения из-за границы, как это было у его ровесника Дмитрия Алексеева, выступающего сейчас в чемпионате Венгрии. Там же сейчас выступает ваш бывший подопечный Даниил Лушавин. Не в курсе насчет планов Комарова по поводу дальнейшего развития его карьеры?

— Если честно, мы с ним не разговаривали на эту тему. Пока для него точкой роста является подключение к тренировочному процессу с игроками первой команды, плюс получение хорошей игровой практики в «КОС-Синтез-УОР». Если же говорить в целом, то я считаю, что любому нашему игроку принесет пользу выступление в сильном европейском чемпионате, как, например, Замир Мирзиев, воспользовавшийся подобной возможностью.

«Мы провели сбор, но не смогли собрать на него весь состав команды»

— Заканчивая тему ватерпольного микста, я знаю, что водное поло до определенного возраста совместно играют в официальных турнирах не только в странах, где это вид спорта не очень хорошо развит — в Польше, Чехии, Германии, но и в такой мощной ватерпольной державе, как Испания, где и мужская и женская сборные входят в мировую элиту. У нас подобной практики на уровне детско-юношеского спорта нет. Как вы считаете, такая практика полезна в детско-юношеском спорте?



realnoevremya.ru/Максим Платонов

— Думаю, что в большей степени это сказывается на развитии женского водного поло, поскольку только в конкуренции с более сильными противниками можно добиться развития. Соответственно, развитие нашей юношеской команды идет успешнее за счет выступления в мужском чемпионате России.

— Два противостояния со «Штурмом-2002» и сборной Беларуси протекали по одному сценарию. Ваша команда с самого начала создавала себе серьезный игровой задел, затем позволяла приблизиться в счете, сохраняя преимущество в счете. В четвертой игре с Беларусью соперники были очень близки к тому, чтобы перехватить инициативу, и честь и хвала вашим подопечным, что они этого не позволили. А вопрос такой: это тренерская установка биться со старта со всех сил?

— Сейчас у нас череда матчей с принципиальными соперниками, которые будут отнимать много сил. Поэтому мы с Николаем Шепелевым стараемся сохранить силы ребятам, подчас снижая нагрузку в тренировочном процессе. Надо понимать, что в зимний период у нас был командный сбор, где мы поработали над физическим состоянием, но не могли собрать весь состав. Кто-то был на сборах с первой командой, кто-то отправился в распоряжение молодежной сборной страны. В итоге мы понимаем, что в игре может наступать период, когда ребята просаживаются физически, соответственно, пока они полны сил, мы стараемся создать хороший голевой задел.

«Для москвичей Замир Мирзиев — это реальное усиление»

— Как бы вы прокомментировали неожиданное поражение основной команды «КОС-Синтез» от основной команды вашего предстоящего соперника — МК СШОР «Восток» 9:11.

— В целом, как приверженец оборонительной игры, я считаю, что мы многовато пропустили, а не то чтобы мало забили. Как вратарь в прошлом могу отметить, что не пошла игра у моего коллеги Игоря Чиркова. Помимо этого, команда много пропускала бросков, часть которых преобразовалась в голы, со второй линии. В принципиальных поединках, когда борьба идет мяч в мяч, подобные броски просто необходимо перекрывать. Замена Чиркова на Владислава Сергеева, который сразу же отбил пенальти, дала команде положительный импульс, но она не смогла им воспользоваться. Можно ли было произвести эту замену пораньше? Тут дело в том, что у Влада в этом сезоне не так много игровой практики, особенно в серьезных матчах, и любой тренер перестраховался бы, оставляя в воротах основного голкипера. Думаю, что Евгений Ярощук до последнего думал, что удастся переломить ход игры с Чирковым в воротах.

Стоит отметить, что соперника перед этой игрой усилил наш воспитанник Замир Мирзиев, молодой перспективный столб, который неплохо проявил себя в дебюте. В любом случае, для москвичей появление в составе полноценного столба — это усиление игры.

предоставлено realnoevremya.ru СК «Синтез»

— На мой взгляд, стоит отметить, что москвичи озаботились проблемой трансляции этого матча, удачно использовав в качестве комментатора действующего ватерполиста — еще одного вашего коллегу по вратарской позиции — Сергея Некредина.

— Я его лично не знаю, но отмечу, что намного комфортнее воспринимать игру, когда слышишь профессиональные комментарии от человека, который разбирается в водном поло.