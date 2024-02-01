Запертые в Салмачах и Куюках: как выживают обитатели пригорода Казани

Ежедневно зимой многие жители поселков Куюки и Салмачи тратят 4 часа своей жизни на пробки. В дни, когда Казань засыпало снегом, пробки на выезд из поселков по единственной дороге просто не заканчивались. Нейросеть «Яндекса» показывала высокие баллы, начиная с четырех утра и до позднего вечера. Население казанского пригорода с каждым годом увеличивается, а инфраструктура не меняется. Проблемы со школами, пробками, «дорога жизни» Куюки — Богородское. Планы по решению транспортного коллапса уже разработаны, сообщили «Реальному времени» в мэрии Казани. Однако неизвестно, когда их реализуют.

Ежедневные пробки

Причина транспортного коллапса Салмачей и Куюков: напрямую в Казань ведет одна узкая дорога. Долгое время она была единственной дорогой для этих поселков и еще для трех: Привольный, Новая Вишневка, Вишневка. Если для Салмачей и Куюков дорожная ситуация стала нормой, то для последних трех недавние снегопады принесли пробки не только на улице Кул Гали, но и внутри самих поселков.

Дорожная обстановка в поселке Привольный 23 января 2024 года. скриншот realnoevremya.ru из yandex.ru/maps

— Пробки были [и раньше], но не такие, как последние 2 недели. Обычно вставали в пробку на повороте Кул Гали, но в эти дни пробка тянулась с Привольного, даже [жители] Вишневки у себя на повороте выехать не могли. Снег плохо убирали. Снег — острая проблема для нас. Его то не убирают, то могут начать убирать утром, когда все едут на работу, — делится ситуацией житель Новой Вишневки.

Школы и детские сады

Изначально, выбирая это место, люди отдавали предпочтение загородной жизни, чистому воздуху, но желающих оказалось так много, что у них остались только загородные проблемы. В Куюках, конечно, открыли школу и два детских сада, но вот в Салмачах детских садов нет вовсе и всего одна школа. Нет школ в поселках Вишневка и Привольный.

— Летом у нас всегда все спокойно: кто-то отдыхает, кто-то работает, нет школьников, которые добавляют поток на дороге, — но ближе к 1 сентябрю пробки начинаются с пяти утра, и тут только молится, чтобы к семи ты был на Кул Гали, — делится жительница Новой Вишневки.



Проблемы с социальной инфраструктурой, конечно, решаются: в Куюках планируют построить садик, а в Привольном наконец-то открыть долгожданную школу. Но местные жители не уверены, что это поможет решить проблему.

«Дорога жизни» Куюки — Богородское

Осенью прошлого года завершились работы по строительству дороги Куюки — Богородское, которая идет к трассе М-7. В теории, оттуда местные жители могут попасть на Мамадышский тракт, который, правда, тоже «стоит» в утренних пробках. Но этот маршрут доступен только тем, у кого есть личный транспорт. Общественного здесь просто нет.

Эта дорога в свое время была неофициальной: машины ездили прямо через поле. Сейчас местным жителям доступна асфальтированная дорога. Решить транспортную проблему это не помогло: жители Салмачей все также стоят в пробке на улице Центральной, а их соседи из Куюков могут выбрать, в каком из заторов им стоять. Поэтому обитатели казанского пригорода продолжают вставать рано утром, чтобы хоть как-то успевать на работу.

— В Куюках пробка была с четырех утра, и просто дня три подряд машины стояли круглосуточно. Снега много, 2-метровые сугробы на каждой улице, ни проехать, ни пройти. Дорога Куюки — Богородское немного разгрузила въезд со стороны Салмачей, но это минимальное, что она смогла сделать. Сейчас же, если въезжать в город из Куюков, все равно стоишь в пробке. Зимой нужна регулярная чистка снега, из двух полос часто получается одна. Ситуацию на дороге облегчило бы, я думаю, постройка новых объездных дорог напрямую в город. Если бы достроили Вознесенский тракт, сделали бы выезд на Оренбургский тракт нормальный, а не через поля. Все хотят строить новые ЖК возле Салмачей и Куюков, но про дорогу забывают, — рассказал житель Куюков.

В мэрии Казани «Реальному времени» подтвердили, что о данной проблеме знают, и рассказали, что даже готов план по ее устранению. Но сроки реализации будущих дорожных проектов неизвестны.

Дороги №50 и №29

В генеральном плане Казани до 2040 года есть два проезда, которые могут облегчить дорожную ситуацию в поселках. Проезд №50 объединяет Вознесенское и Привольный, по этой дороге жители смогут выезжать на участок Вознесенского тракта, после развязки с проспектом Победы.

Есть в плане и проезд №29, который позволит жителям Новой Вишневки, Вишневки и Салмачей объезжать проблемную Кул Гали и сразу попадать на перекресток улиц Зорге, Дубравной и Габишева. Сейчас там проходит улица Жимешле, которая ведет в жилой массив «Плодопитомник».

скриншот realnoevremya.ru генплана Казани

Однако генеральный план Казани просто предлагает примерное расположение дорог. Конкретных сроков строительства проездов №29 и №50 пока нет. Не исключено, что бюджет Казани не сможет покрыть все необходимые расходы, тогда деньги придется изыскивать в республиканских и федеральных программах. Сейчас же в мэрии Казани причиной дорожных проблем называют хаотичную застройку Салмачей и соседних поселков до их присоединения к городу.

— Отметим, что территории некоторых поселков, например, таких как Салмачи, Новая Сосновка, Званка и других застраивалась индивидуальными жилыми домами стихийно, хаотично и без согласованной с городскими властями градостроительной документации, так как ранее они не являлись территорией города Казани. Таким образом, сложившаяся планировочная структура улично-дорожной сети поселков сформировалась без учета необходимой нормативной ширины дорог и, соответственно, без учета возможности организации полноценного безопасного дорожного движения. Впоследствии эти территории были присоединены к территории Казани с имеющимися планировочными проблемами, — рассказали «Реальному времени» в пресс-службе администрации города.

Автобусная проблема жителей поселков

Кроме автомобиля жители Куюков могут попасть в Казань и на автобусе. Свой маршрут они получили еще в 2007 году. Сначала общественный транспорт объединял Куюки с проспектом Победы, а уже с 2008 года конечная остановка переехала к станции метро «Площадь Тукая». Однако на маршруте категорически не хватает машин, жалуются местные жители. Каждое утро и вечер автобус №90 переполнен людьми. Жители просят уменьшить интервал между автобусами, но пока ситуация остается прежней.

Еще меньше повезло жителям Привольного, Вишневки и Новой Вишневки. До 2021 года здесь курсировали «такси» — белые «Ларгусы», которые вмещали в себя всего пять-шесть человек, а желающих выехать в город или вернутся было много. «Ларгусы» ездили с примерным интервалом 20 минут, на маршруте их было всего четыре машины.

В 2021 году, после завершения строительства моста через реку Ноксу, в Привольный от остановки метро «Дубравная» пустили маршрут №94. Но и здесь были свои подводные камни. Сначала автобус ездил лишь к Привольному, и только с лета 2023 года он начал забирать пассажиров из Вишневки. Еще один минус — интервал движения единственного автобуса. Он ездит раз в час.

Утром автобус стоит в пробках в сторону города и опаздывает к назначенному времени, вечером уже застревает по пути в поселок — и также опаздывает. Кроме единственного автобуса мешает выезду из Вишневки и то, что водитель тоже один. Во время его обеденного перерыва единственный способ добраться до города — заказать такси за 700—800 рублей. Дополнительные проблемы связаны с тем, что от остановки «Дубравная» последний автобус уходит в 19:30. После этого на общественном транспорте жители Вишневки, Новой Вишневки и Привольного до своих домов добраться не могут.

— Приходится строить свой день так, чтобы он подходил под расписание автобуса. Хотя это лучше, чем ничего. В светлое время суток хотя бы можно доехать до города, а там уже как повезет: либо успеваешь на автобус, либо едешь на такси. А оно нынче в нашу сторону очень дорогое, — поделилась с нами жительница поселка Новая Вишневка.



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