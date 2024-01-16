ЦБ получит право ограничивать выдачу ипотеки с 2024 года

Группа депутатов Госдумы и сенаторов внесла в парламент законопроект, дающий Центральному банку России возможность ограничивать выдачу ипотечных кредитов банками и микрофинансовыми организациями с 1 июля 2024 года.



Цель законопроекта — предотвратить рост закредитованности населения и накопление рисков финансовыми учреждениями. Проект закона предполагает, что Банк России сможет устанавливать ограничения на долю ипотечных кредитов с высоким уровнем риска.

Законопроект не будет распространяться на автокредиты и ипотеку, обеспеченную воздушными и морскими судами, судами внутреннего плавания. Это связано с рисками, связанными с ростом цен на жилье и возможным снижением качества обслуживания ипотеки.

Согласно пояснительной записке, в настоящее время наблюдается рост рисков в ипотечном секторе. Цены на строящееся жилье превышают цены на готовое жилье на 42%, что может привести к трудностям при продаже жилья и исполнению обязательств по кредиту. Кроме того, растет доля ипотеки, выдаваемой заемщикам с высоким уровнем долговой нагрузки.

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Маргарита Головатенко