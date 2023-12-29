Казань вошла в топ-10 городов России по росту цен на квартиры

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Столица Татарстана попала в рейтинг российских городов с наибольшим ростом цен на квартиры в 2023 году. Об этом сообщают «Известия».



В текущем году рост средней стоимости квадратного метра жилья в России составил 9,9%. Больше всего цены на квартиры увеличились в Челябинске (+33%). Также лидерами стали Омск (+26,8%) и Екатеринбург (+25,2%).

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Казань заняла восьмую строчку рейтинга — за текущий год квартиры подорожали в среднем на 18,4%. Кроме того, в топ-10 городов вошли Ростов-на-Дону (+24%), Волгоград и Краснодар (+20,9% в обоих городах), Нижний Новгород (+19,7%), Красноярск (+19,5%) и Пермь (+14,7%).

Напомним, за 2023 год в Татарстане увеличилось количество сделок и на первичном, и на вторичном рынке недвижимости. За 11 месяцев этого года Росреестр по республике зарегистрировал порядка 23,5 тысячи договоров участия в долевом строительстве (ДДУ). Количество зарегистрированных переходов прав на основании договоров купли-продажи (ДКП) превысило 219 тысяч.

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Галия Гарифуллина