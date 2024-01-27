Минниханов об импортозамещении: «Лишь бы изделие не было «золотым»

Колонны «Уралмаша» для нефтехимии, способы восстановить детали для турбин «Дженерал Электрик» и IT-Джет — что показали раису на ТНХИ-холдинге

Фото: Предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой Раиса РТ

«У нас есть большие планы, большие проекты. А дальше все в ваших руках — обая́йте нас ценой и качеством», — говорил Рустам Минниханов в ответ на желания производителей закрепить отношенияс республикой. Три крупные компании России — «Уралхиммаш», IT- интегратор «Инфосистемы «Джет», создавший ядро платежной системы «Мир», а также московские «спецы» по нанесению защитных покрытий из «ТСПЗ» презентовали на заседании совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинг» ресурсы для обеспечения технологической независимости. Услышав, как глава авторитетного «Джета» жалеет о том, что тому не довелось учиться в университете «Иннополиса», Минниханов призвал не терять шанса: «Поступайте, скидку дадим».

В Татарстан через Туркменистан

«Татнефтехиминвест-холдинг» продолжает поиск технологических партнеров республики, приглашая новичков выступать с презентацией для лучшего знакомства с членами совета директоров холдинга. По замыслу организаторов слушаний, для достижения независимости от зарубежных технологий предприятиям и научному сообществу необходимо обмениваться опытом и технологиями, чтобы быстрее найти точки соприкосновения в республике.

Но на этот раз в Казань приехали только представители российского бизнеса, и, пожалуй, впервые обошлось без выступлений ученых с их новыми разработками. Зато бизнес-палитра оказалась разноплановой — от реакторов и резервуаров уральского «Уралхиммаш» до новейших решений московского IT- интегратора.

Предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой Раиса РТ

Гендиректор ООО «УК УЗХМ» — управляющей организации АО «Уралхиммаш» Тамара Кобаладзе решила снова привести компанию в Татарстан, но через Туркменистан. Как известно, до реструктуризации уральского холдинга предприятие «Ижорские заводы» поставляли колонны при строительстве нефтеперерабатывающего комплекса ТАНЕКО, имея определенный бэкграунд работы в республике. Но тут выяснилось, что современный «Уралхиммаш» изменился, потеряв «Ижорские заводы», но сохранил исходный профиль.

Как и прежде, «Уралхиммаш» производит оборудование для нефтяной и химической промышленности, имея две производственные площадки — в Екатеринбурге и Глазове. Номенклатура «Уралхиммаша»: колонны, реакторы, сепараторы, шахтные резервуары. Тамара Кобаладзе похвалилась, что холдинг охватывает своими поставками 40 стран мира, и больше всего гордится собственным испытательным центром неразрушающего контроля. «Хотим, чтобы республика Татарстан обратила на нас внимание», — заявила она, добавив, что мощности предприятия способны решить вопросы по достижению технологического суверенитета.

«Все в ваших руках»

Но больше всего, судя по всему, очаровательную главу «Уралхиммаша» интересовали дружеские отношения Татарстана и Туркменистана. Тамара Кобаладзе решила попросить совета, а точнее помощи перед заключением очередного крупного контракта в Туркменистане. «Сейчас мы ждем подписания контракта с госконцерном «Туркменхимия». Разрешение должно дать руководство. Уральский завод намерен поставлять свою продукцию и изделия партнеров для туркменского объединения «Марыазот», — рассказала она. «У вас, Рустам Нургалиевич, прекрасные отношения с дружественными странами. Есть лишь один вопрос с Туркменией. Встали в вопросах оплаты, какой валютой платить... У Татарстана есть банк …Мы могли бы стать неплохими партнерами», намекнула она. По ее словам, стороны не могут определить валюту платежей. «Мы встали в вопросах оплаты, какой валютой платить — рублями или валютой?», — пояснила она.

Минниханов поинтересовался у нефтяников, чем было полезно уральское предприятие. Из зала ему ответили, что в советские годы «Уралхиммаш» обеспечил НКНХ колоннами для сушки каучука, которые избавили их от американских машин. Но при строительстве ТАНЕКО в 2019 году были сорваны сроки поставок установки для комплекса гидроочистки как раз «Ижорскими заводами». «Это было давно, — заметила Кобалазде. И попросила, чтобы «отечественные заводы смотрели на российского, а не китайского производителя». «У нас большие планы, большие проекты. А дальше все в ваших руках — обая́йте нас ценой и качеством», — ответил Рустам Минниханов. И дал поручение вице-премьеру РТ-министру промышленности и торговли Олегу Коробчеко съездить на место и изучить предприятие. «Наши специалисты обязательно посетят ваше предприятие», — заверил Минниханов.

«Санкционные продукты сейчас невозможно добыть»

Коммерческий директор ООО «Технологические системы защитных покрытий» Александр Красавин представил технологию наплавки и напыления металлических покрытий, которые продлевают ресурс деталей в зарубежном оборудовании. Особенно она востребована при ремонте зарубежных газотурбинных установок, например Дженерал Электрик . Среди его партнеров в Татарстане — КЭР-Холдинг, КМПО, Казанькомпрессормаш, отметил Красавин. Преимущество технологии напыления в том, что она позволяет восстанавливать 30% изношенный деталей при помощи методов лазерной направки и газометрическое напыления. «Санкционные продукты сейчас невозможно добыть», — сказал он.

Предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой Раиса РТ

Эффективность технологии не вызвала сомнений. «То, что вы рассказали очень интересно. Сейчас мы сталкиваемся с импортозамещением. Некоторое оборудование надо восстанавливать. К вам только один вопрос — лишь бы ваше изделие не было «золотым». Оно должно иметь конкретную цену», — попросил его Минниханов. И заверил, что в ближайшее время направят заинтересованную делегацию.

Полетим с «Джетом»

Директор по цифровизации IT- интегратора «Инфосистемы «Джет» Алексей Иванов также презентовал уникальные компетенции для предприятий, но долгосрочные отношений с Татарстаном не выстроены. Хотя, как он заметил, многие специалисты родом из «деревни Тюлячи», но он сам москвич. «Инфосистемы «Джет» работает на рынке свыше 30 лет, по итогам года нарастила выручку до 36 млрд рублей. Участвовала в создании ядра платежной системы «Мир», а теперь нацелилась на локализацию в Татарстане.

Предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой Раиса РТ





«Джет — это самолеты, которые летают, а здесь никуда мы не летим. Если вы хотите серьезно работать, надо сблизиться с Иннополисом. Это будет выигрышно и для вас, и для нас», — посоветовал ему Минниханов. Алексей Иванов уловил мысль, и заметил, что сожалеет о том, что не довелось учиться в университете «Иннополиса». Ответный пас последовал немедленно. «Поступайте, скидку дадим», — пошутил глава республики по общий смех в зале. В итоге договорились о налаживании сотрудничества с Иннополисом как проходным билетом на рынок IT-услуг.