Юлия Зинкевич: «Молодые люди хотели бы сразу стать деревом, минуя стадию земли и червей»

«Крот Казанский» побеседовал с московским урбанистом о кладбищах и низовых инициативах

В очередном эпизоде видеопроекта «Крот Казанский», посвященного истории Казани и Поволжья, велоактивист Роман Старов побеседовал с урбанистом Юлией Зинкевич. Они много времени посвятили обсуждению новых концепций кладбища, а также поговорили о велоактивизме, парковых ретритах и экомаршрутах. Видео создано при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Кладбища как парки

Зинкевич приезжала в Казань во время архитектурно-градостроительного форума «Казаныш», куда она привезла участников Московского фестиваля архитектурного образования и карьеры «Открытый город», в рамках которого проходит множество интересных воркшопов, исследований.

В частности, Зинкевич поделился результатами работы по тему кладбищ, которая разрабатывалась на фестивале:

— Молодые люди по-другому относятся к этому переходу, они хотели бы сразу стать деревом, минуя стадию земли и червей. В связи с этим архитекторы предлагали разные подходы к современным кладбищам. Не переосмыслить те, которые уже есть, а как продумывать новые кладбища, которые будут ближе к городским спальным районом условно. Такие кладбища пятнадцатиминутной доступности.

Собеседники предположили, что современные кладбища могли бы стать городскими парками.

— В рамках нашего воркшопа мне ребята скинули исследование, — продолжила Зинкевич. — Они проводили большой опрос среди разных возрастных категорий людей. Большинство молодых людей, моих ровесников и даже люди старше — за кремацию, которая у нас сейчас не очень принята. Голосование показало больше 50 процентов.

Также Зинкевич вспомнила пример современного мемориала — его сделал художник из Нижнего Новгорода, руководитель студии «Тихая» Артем Филатов совместно с Алексеем Корси: на территории частного крематория они сделали общественный мемориальный комплекс «Сад имени», который работает с темой избавления от страха смерти. Туда можно спокойно прийти, послушать медитативную музыку… А также зарегистрировать имя ушедшего близкого в виртуальной базе «Сада имени».

Убежище как МФЦ



Другая тема, о которой стоит задуматься и которую подняли спикеры — вечернее освещение. В мире 15 процентов людей, которых можно назвать «не нормотипичные». Это очень большой процент, подчеркнула Зинкевич. К примеру, некоторые из них вечером могут общаться только под фонарями. А вот светлые промежутки дня для них — это «слепые зоны». Кроме того, вспомнила Зинкевич и о праздничной иллюминации:

— Когда ты идешь по бульвару и у тебя как будто на каждом столбе висит светофор. Зеленая, красная, желтая, все это мигает, это нервирует даже просто человека. Потому что это не очень органично. Это просто дополнительный источник стресса, который возникает ради праздничной инициативы.

Что касается Казани, то в подкасте обсудили проект «Убежище. Вне круга света», который представляли на «Открытом городе» студия TIArch и КГАСУ. Это большой многофункциональный реабилитационный центр: гостиница, бассейн, охрана.

Зинченко указала, что проект связан с темой инклюзивности, которая теперь повсеместно и официально везде введена как норма:

— Мы сталкиваемся с разными тяжелыми жизненными ситуациями. Сиротство, домашнее насилие, внезапная бездомность и так далее. Молодые матери с младенцами на руках, от которых отвернулись родственники, и они не знают куда пойти! Куда пойти людям, когда им нужна помощь, к кому обратиться?

При этом одна из проблем, которую придется решить создателям — как развести маршруты разных людей.

Инициатива снизу — лучшая

В подкасте несколько «низовых» инициатив, в связи с чем Зинченко поделилась мнением о таких проектах:

— Всегда нужна воля одного человека. Воля одного человека должна быть очень сильной, нет лучшей, вообще, мотивации, чем желание. Если кому-то, хотя бы одному, нужно — то это все начнет цеплять и притягивать людей.

И она привела пример: компания, занимающаяся социальными практиками, предложила скинуться большому количеству социально ответственных людей по 100 тысяч рублей. На проект по открытию площадки с рестораном и лекторием, доходы от которых будут поступать на хорошие проекты, на благотворительность.

— В это сообщество кто только не включился! Очень известные режиссеры, рок-музыканты. Большинство людей были «из телевизора». Включились рестораторы. Не у всех было 100 тысяч в кармане, кто-то даже брал кредиты, чтобы в этом поучаствовать. Сообщество, которое запустило проект, сказало: мы не будем рулить, мы лишь предложили, а дальше — давайте смотреть, кто на что готов. А все же дико заняты!



В результате через год или полтора деньги вернули. О других интересных кейсах, в частности о парке «Урам», вы можете послушать в подкасте.