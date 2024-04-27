В Казани пройдут старты международной серии по плаванию Swimcup

В Казани 11 и 12 мая во Дворце водных видов спорта состоятся соревнования международной серии по плаванию Swimcup. За победу будут бороться сильнейшие пловцы-любители и профессионалы из Татарстана, Москвы и других регионов России.

Соревнования в формате Minutes пройдут в первый день. Участникам предстоит проплыть как можно большую дистанцию за 15, 30 или 60 минут в индивидуальных заплывах и за 10 минут — в эстафете. Такой формат подходит любителям длинных дистанций, триатлетам, марафонцам и даже велогонщикам.

Во второй день награды разыграют на старте Swimcup Indoor. Турнир пройдет в бассейне по правилам заплывов на открытой воде. Для пловцов будут созданы условия, имитирующие соревнования на открытой воде: роллинг-старт, поворотные буи и финиш в арке.

В программу второго дня включены заплывы на дистанцию 1 000 метров и эстафета с лимитом времени 15 минут. Напомним, финальный этап кубка Федерации зимнего плавания России «Русский открытый кубок Тихого океана» завершился во Владивостоке. В соревнованиях приняла участие Танзиля Шайхулова, представлявшая Татарстан.

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Разиль Самигуллин