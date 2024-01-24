Мидхат Шагиахметов: «Бизнес сможет приобретать в лизинг быстровозводимые здания»

Министр экономики Татарстана призвал не сгущать краски в вопросах уголовного преследования получателей господдержки

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В этом году Минэкономики собирается запустить специальную программу лизинга промышленных зданий. «По запросу бизнеса разрабатывается лизинговый продукт, в рамках которого можно будет приобрести бескаркасные быстровозводимые здания ангарного типа на условиях льготного лизинга до 20 млн рублей», — сообщил сегодня на брифинге министр экономики Мидхат Шагиахметов. Одна из новых мер направлена на стимулирование производства в промпарках. Всего на оказание господдержки МСП в республиканском бюджете заложено 9,5 млрд рублей, среди которых льготные займы, «не привязанные» к ключевой ставке ЦБ.

Промоакция на ангары

С этого года республиканские власти меняют приоритеты при оказании господдержки МСП. В первую очередь помощь будет оказываться тем, кто собирается открывать производства в промышленных парках. И тут резидентам обещают массу сладких «плюшек», завязанных преимущественно на льготных условиях лизинга техники и оборудования.

«Задача на 2024 год — ускорение запуска инвестпроектов на территории промпарков, — заявил на брифинге министр экономики Мидхат Шагиахметов. — Для резидентов расширены меры поддержки. Это лизинг оборудования стоимостью до 30 млн рублей. Запустили займы на приобретение оборудования до 15 млн рублей, — перечислил он действующие программы. Среди новых — промоакция на лизинг промышленной недвижимости, правда, не готовых сооружений, которых можно было бы взять в промышленную ипотеку. Минэкономики РТ собирается запустить специальную программу лизинга модульных промышленных объектов, которых можно возвести на территории промпарка. «По запросу бизнеса разрабатывается лизинговый продукт, в рамках которого можно будет приобрести бескаркасные быстровозводимые здания ангарного типа на условиях льготного лизинга до 20 млн рублей», — рассказал министр. Как именно предполагается отбирать претендентов на получение лизинговых грантов в 20 млн рублей, он не стал пояснять.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

На всех — 9,5 млрд рублей

Вообще, промышленные парки по-прежнему остаются опорной точкой во всевозможных механизмах господдержки. По словам Мидхата Шагиахметова, их заполняемость составляет 71,5%. Пустуют те, к которым трудно добраться.



В этом году власти вновь попытаются вдохнуть жизнь в таких «удаленщиков». По словам Мидхата Шагиахметова, принято решение о прокладке к ним дорог и инженерной инфраструктуры.

Общий бюджет господдержки МСП в республике утвержден в пределах 9,5 млрд рублей (с учетом федерального софинансирования). «Сюда входят и капиталы Фонда поддержки предпринимательства, средства Гарантийного фонда, помощь Региональной лизинговой компании», — перечислил он.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Честно говоря, объем господдержки несопоставим с вкладом малого бизнеса в экономику РТ. По данным Минэкономики РТ, доля МСП в объеме производства составляет четверть. В бизнесе трудятся 860 тысяч человек, или более 41% от общего числа занятых в экономике. Правда, и сам бизнес порой не торопится пользоваться помощью государства. Как показывает практика, господдержка оборачивается предпринимателям уголовными делами.

— Как можно минимизировать негативные риски? — задали вопрос журналисты. Но Шагиахметов с такой постановкой вопроса не согласился.

— Я бы так не сказал, что поддержка бизнеса сопровождается уголовными делами. Как так?!

По его словам, в стране введены профилактические визиты проверяющих, чтобы не допускать нарушения: «Работает портал «Проверенный бизнес», который помогает изучать и не допускать типовые нарушения. Я бы не стал говорить, что меры поддержки сопровождаются уголовными делами», — не согласился Мидхат Шагиахметов.

Предприниматели реже жалуются на власть

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Уполномоченный при раисе Татарстана по защите прав предпринимателей Фарид Абдулганиев продолжил разговор, сообщив, что в прошлом году к нему с просьбой о защите поступило 1 217 обращений предпринимателей. Это почти в два раза меньше (3 296), чем в 2022 году. По его словам, в три раза, по сравнению с 2022 годом, снизилось количество жалоб на действия/бездействия органов государственной власти и местного самоуправления. Также в пять с половиной раз снизилось количество обращений по порядку исполнения государственных контрактов и в восемь раз — по вопросам взаимодействия с кредитными организациями.

По его словам, это косвенно говорит об улучшении ситуации в малом и среднем бизнесе Татарстана.

Кроме того, в 2023 году поступило 11 обращений по теме уголовного преследования предпринимателей. «Наши сотрудники регулярно посещают СИЗО и проводят юридические консультации для лиц, подозреваемых в преступлениях, совершенных в сфере предпринимательской деятельности. Им оказывается помощь при подаче апелляционных жалоб, в том числе с участием экспертов pro bono из числа действующих татарстанских адвокатов», — отметил Фарид Абдулганиев.