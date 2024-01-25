«Примадонны» из Бугульмы: до чего доводит Шекспир и нищета

Театральные постановки Татарстана: смотрим дома. Часть 68-я

Фото: realnoevremya.ru/Радиф Кашапов

Смотрим спектакль 2012 года «Примадонны» самого далекого от Казани республиканского государственного театра — Бугульминского. В их февральской афише — комедии, мелодрамы, спектакль-концерт, одна социальная драма и одна импровизация. А изучать мы их начнем с популярной у региональных театров истории из штата Пенсильвания.

Театр-чайная

В 1897-м в Бугульме, тогда — уездном городе на 7600 человек в Самарской губернии, — начали строить Народный дом с театральным залом, так называемый театр-чайную. Занимался им Губернский комитет попечительства и народной трезвости. В 1900 году, к примеру, здесь было показано не менее 12 премьер, был свой хор певчих, духовой оркестр, публичная библиотека, летний театр.

В 1935 году в этом здании открылся русский драматический театр, так что убранство конца XX века, напоминающее о Малом театре имени Островского, сохранилось. С 2008 года он носит имя Алексея Баталова. Во время Великой Отечественной войны его мама, ученица Станиславского, Нина Ольшевская, эвакуировавшись в Бугульму с тремя детьми, работала в театре, ставила спектакли. Здесь Баталов, будучи подростком, впервые вышел на сцену, в роли «кушать подано». Также был помощником машиниста сцены. Получал зарплату зерном.

В советское время это был активно гастролирующий по всей России театр, в наше время он также регулярно выезжает за пределы Татарстана, а спектакль «Аршин мал алан» играл в Турции. С 1995 года его директором работает Владислав Юдин (ранее — Астраханский драматический театр имени Кирова и Всесоюзное творческо-производственное объединение «Киноцентр»).

Когда Шекспир надоел

«Примадонны», безусловно, популярная пьеса. К примеру, в 2022 году ее на гастроли в Бугульму привозил Камышинский театр. Ее написал Кен Людвиг, драматург из Пенсильвании, начинавший в середине 80-х, шесть раз ставившийся на Бродвее и восемь — в лондонском Вест-Энде. Тексты его переведены на 20 с лишним языков.

«Примадонн», то есть «Leading Ladies», впервые поставили в 2004 году в Хьюстоне. Действие ее происходит в 1958 году в штате Пенсильвания, городе Йорке. Она о двух бедных актерах, Лео Кларке (Роман Никитин) и Джеке Гейбле (Рустем Файздрахманов). Да, вместе получается — Кларк и Гейбл. Они приехали выступать на собрании Общества гуманной охоты на лосей.

После фиаско с Шекспиром на сцене актеры узнают, что тетушка Флоренс не может найти детей своей сестры, чтобы включить их в завещание. Местная продавщица Одри (Виктория Лапчук) сообщает, что пропавшие родственники — женщины. Так начинается комедия с переодеваниями, помноженная на любовные интриги.

В Казани его успешно играли в Театре на Булаке. В Бугульме пьесу поставил уфимец Юрий Горбунов, художником выступил его земляк Димитрий Хильченко, балетмейстером — Наталья Соколова.



Вместе с актерами они сотворили абсолютно эскапитскую историю, которая, согласно заветам кассового спектакля, помогает зрителю «отвлечься» от реальности. Сейчас самый популярный спектакль в Бугульме — «8 любящих женщин», в феврале этот комедийный детектив, известный по фильму Франсуа Озона, покажут три раза.

В 2021-м впервые их спектакль, «Танцы на праздник урожая» по пьесе Брайана Фрила, вошел в лонг-лист «Золотой маски». Ставил его молдавский режиссер Дмитрий Акриш. Но это уже другая история.