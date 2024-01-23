Евгений Варламов: «По потенциалу в нашем возрасте сильнейшим был Пожидаев»

Интервью с выходцем из уникальной для Советского Союза школы

Фото: предоставлено realnoevremya.ru ФК «Сокол»

В нынешнее футбольное межсезонье футбольный «Сокол» удивил многих, пригласив в тренерский штаб команду нового главного — Евгения Варламова. Воспитанник казанского футбола, поднявшийся от «КАМАЗа» до сборной страны, сделал блестящую карьеру игрока, после чего долгое время трудился в спортшколе ЦСКА, а в Казань приехал, поработав в краснодарской «Кубани», и дал эксклюзивное интервью спортивной редакции «Реального времени».

«Микрорайон Танкодром я знаю»

— Евгений Владимирович, большую часть карьеры вы отдали московскому ЦСКА, сейчас вернулись тренировать казанский «Сокол», но мне, как уроженцу и жителю столицы Татарстана, гораздо важнее рассказать о татарстанских этапах вашей футбольной карьеры, буквально с самого начала. Тем более что спорткомплекс «Максат», где тренируется ваша команда, находится максимально близко от вашей родной школы №86 на улице Высотной. Сможете по истечении стольких лет найти дорогу от «Максата» до школы, не заплутав?

— Мы жили на Комарова, около 86-й школы, и все, что касается этого пятачка или микрорайона Танкодром, то тут я все знаю. Но вы правы, если двигаться дальше по локации, например, с улицы Павлюхина (казанцы поймут), то без навигатора будет тяжело (смеется). Но, если честно, живя в Казани, по эту сторону, на Мавлютова, где располагается футбольный манеж «Максат», и тем более дальше, на Фучика, проспект Победы, то есть на «Первые и Вторые Горки», я особо не ездил. Это, если смотреть в одну сторону от «Танкодрома». Если двигаться в другую сторону, на Гвардейской или ЖБИ, то там я бывал, поскольку там жили друзья, знакомые.

— Школа №86 прославилась своей детской футбольной командой «Волна», которую создал ваш наставник Александр Клобуков. А где была, что называется, ваша база, где играли матчи на первенство города?

— Базой была 86-я школа, о чем я отдельно расскажу, а домашние матчи на первенство города мы проводили на «Динамо». А мой приход в футбол состоялся после того, как Александр Лаврович прошелся по близлежащим школам, чтобы набрать себе группу занимающихся. В советские времена была развита система набора, и детские тренеры, даже по футболу, ходили по школам, присматривали на уроках физкультуры кандидатов. Не могу вспомнить, был ли он затем физруком в нашей школе, но вроде бы нет. После нашего урока физкультуры он оставил пятерых из моего класса, среди которых был еще Айрат Гайнуллин.



предоставлено realnoevremya.ru ФК «Сокол»

«Поначалу Клобуков предложил нам заниматься футболом по выходным»

— Перебью вас: Александр Лаврович начал вашу футбольную карьеру, а Гайнуллину «обломал» хоккейную, поскольку его старший брат Роберт (ныне директор ДЮСШ «Ак Барс») в итоге стал профессиональным хоккеистом.

— Да, получается так (смеется). Причем, Лаврыч затем высказывался, что у него были мысли, что из Айрата мог бы получиться хоккеист, но и футболистом он стал отменным. (Кстати, неким рекордсменом по второй лиге, поскольку добивался повышения наверх из второй лиги в первую аж пять раз, и трижды с татарстанскими командами — «Рубином», «Нефтехимиком», «КАМАЗом»). А вот еще один наш партнер, Роман Булдаков, по итоговому мнению Лаврыча мог бы большего добиться в хоккее. Хотя, на мой взгляд, он и в футболе хорошо шел, поиграв за «Идель», а затем за «Камазовец» в Казани — а это был дубль «КАМАЗа». Если бы не сотрясение, а это был несчастный случай — Рома столкнулся с нашим голкипером Платоном Захарчуком, то его футбольная карьера могла бы быть подлиннее.

Но это мы забежали вперёд, а поначалу Александр Лаврович предложил нам заниматься футболом по выходным. Причем это была 90-я школа, одна из четырех, из которых затем был набран наш «футбольный» класс на базе 86-й, куда мы перешли. И уже там собралась некая сборная из воспитанников Лаврыча по 30-й, 79-й и моей 90-й школам. Наш класс был собран из ребят двух возрастов: 1974 года рождения — Артем Пожидаев, Марсель Тухватуллин и моего 1975-го. Это случилось, когда мы перешли в третий класс. Переход в 86-ю школу был обусловлен тем, что там был недобор учеников в музыкальную школу, которая была при средней образовательной, и возможностью занять школьное футбольное поле, которое ранее не было задействовано.

— Ваш переход в 86-ю школу состоялся в 1984 году, когда лично меня из 11-й общеобразовательной школы «попросили», поскольку в девятый класс из трех восьмых могли попасть «не только лишь все, кто мог это сделать». Два класса отправились по техникумам и ПТУ, оставшиеся перешли в девятый класс. Это я к тому, что до сих пор не слышал о возможности учится еще чему-то в средней школе, помимо общеобразовательной программы. Вы же говорите о музыкальной школе при 86-й среднеобразовательной?

— Кстати, отмечу, что поначалу моя мама была против перехода в 86-ю, но мы с папой провели секретную операцию по передаче моих документов. И поставили маму в известность только в середине сентября, когда я уже отучился 2 недели. Кстати, папа сам был в прошлом футболистом-любителем, играл, правда, только до армии. Причем, в отличие от меня, был атакующим игроком, поскольку он относительно невысокий.

В итоге из нашего футбольного класса, назовем его так, поскольку мы, футболисты, числились в трех разных классах, до большого футбола добрались Гайнуллин, Пожидаев, Тухватуллин, Андрей Сергеев плюс Сергей Ахметзянов, Роман Булдаков, Ленар Измагилов, Владимир Петров, Рустем Шарафеев.

предоставлено realnoevremya.ru ФК «Сокол»

«У нас в школе были фехтовальная и баскетбольная секции»

— Я считаю, что задача детского тренера довести ученика и передать его в молодежную команду. А дальше уже работа других тренеров, плюс совокупность старания самого футболиста и превратностей судьбы, как приведенный вами пример с Булдаковым, когда травма на тренировке завершила потенциальную карьеру молодого футболиста. У вас из обычного класса среднеобразовательной школы в молодежку перешло 10 человек! Потрясающий результат!

— Соглашусь. И это не только в футболе. Про музыкантов, вышедших из 86-й школы, я не скажу, но про успехи моей одноклассницы, тренера Ирины Радаевой, вы, я думаю, наслышаны (один из лучших тренеров великой фехтовальной школы Казани). Помимо нее, у нас учились будущие баскетболистки «Технологического университета», как называлась женская баскетбольная команда Казани, куда уходили наши ученицы. И школа №86 может гордиться большим количеством известных учеников по самым разным направлениям: в музыке, которые, наверняка есть, в игровых командных видах спорта, как мальчики в футболе, девочки в баскетболе, и в фехтовании. И это общая заслуга школы и ее учеников. Школы — в тех предоставленных возможностях обучения, когда какие-то организационные моменты по учебному процессу, тренировочному процессу, решались на раз-два. По просьбе Лаврыча нам обустроили в подвале и тренажерный зал, и замечательные раздевалки, и тренерскую, в которую приобрели телевизор и видеомагнитофон. И мы могли смотреть что-то по футболу, например, матчи чемпионатов мира и Европы плюс проводить разборы игр. У нас были бассейн и сауна, для тех лет это был настоящий центр по подготовке футболистов и в целом спортсменов на базе общеобразовательной школы.

А в качестве школьников от нас требовалась вовлеченность в процесс поскольку, например, у нас, начиная с третьего класса, были двухразовые футбольные тренировки 5 дней в неделю. Плюс игры по выходным. И это не надоедало, в том числе из-за того, что зимой переключались на хоккей, благодаря хоккейной коробке, и даже лет до 14 обыгрывали хоккеистов. Но главное не это, а то, что во время хоккея работают другие группы мышц, и тем самым детский организм развивается более гармонично. Именно глядя на хоккей, Лаврыч размышлял о возможном спортивном будущем Булдакова. С соперниками из «Электрона» играли в хоккей с мячом, обыграли их в товарищеском матче. Экспериментировали, играли в хоккей футбольным мячом, в футбол, но на коньках, в валенках. Поэтому я считаю, что чем больше игровой нагрузки для юного организма, тем оно лучше в итоге.

— Это настоящий «оазис» спорта, особенно для того времени. Говоря о «том времени», нельзя обойти вниманием и «казанский феномен» и «Слово пацана». Говоря о себе, я подобные вопросы задавал в своих интервью и Александру Лавровичу, и вашему партнеру по команде Айрату Гайнуллину, и у них были свои ответы на тему: как удалось избежать пресловутого «влияния улицы». Как решилась эта проблема у вас?

— Через ваше издание хочу опровергнуть чьи-то инсинуации, решившие, что я был «авторитетом» в этой среде. Нет, просто спортсменов на своей территории не трогали (тут надо оговориться: если знали, что это спортсмен. Поскольку и казанцам в чужом районе или приезжим спортсменам иногда «прилетало»). Касаемо меня, то я дважды сыграл за свою улицу в футбол, и этого хватило, чтобы решить все проблемы и добиться необходимого уважения. Но тоже самое могу сказать и о любых взаимоотношениях в мужском коллективе и что можно достичь уважения просто своим честным отношением к делу.

предоставлено realnoevremya.ru ФК «Сокол»

«Стадион «Электрон» был топом в Казани»

— Погружаясь в ваше детское советское прошлое, спрошу о казанских стадионах. Сейчас Казань кардинально изменилась и в отношении стадионов. Иных уж нет, другие в забытьи, построено много новых, а какие стадионы и поля запомнились вам?

— «Электрон» у покойного Владимира Биканова — это был топ во всех отношениях. «Динамо» выделялось газоном, в Юдино на «Локомотиве» была хорошая трава, на «Тасме» тоже, но только в хорошую погоду. «Воровского» мне запомнился тем, что было много песка, особенно в районе штрафной. «Ракета» в Дербышках не вызывала отторжения, неплохое поле было.

— Что удивительно, мы так комплиментарно говорим о «Волне» не только потому, что была массовость, но и высочайший уровень мастерства (10 человек перешли в футбол, трое из которых — в сборные России: Варламов — в национальную, Гайнуллин и Тухватуллин — в студенческую). Факты подсказывают, что из других спортклубов никто толком не заиграл. В вашу первую команду «Идель» привлекли молодых — рубиновца Рустема Булатова, электроновца Федора Назарова, но они 1974 года рождения. А из 1975 года были ребята, выделявшиеся, но не заигравшие по каким-то причинам?

— Помню, покойный уже тренер Виталий Голубев собирал сборную города, там мне запомнился Павел Баранов, мы с ним потом еще хорошо общались, но других ровесников почему-то не запомнил. А с той сборной мы, кстати, впервые поехали за границу, в Германию, когда местный Брауншвейг стал побратимом Казани. (Добавим Айдара Яруллина и легендарного «миньщика» Сергей «Чапая» Ченушкина).

— В «Идель» к молодежи привлекли еще и ветеранов Виктора Ворожейкина, Марса Набиуллина, Искандера Шайхова. Получилась уникальная «ситуация наоборот», поскольку обычно к костяку команды добавляют молодых, а тут молодежному составу, по сути дела, к одному выпуску, добавили уже поигравших в большой футбол ветеранов. Кто «рулил» в раздевалке?



— Базово Лаврыч дал нам практически все, что позволило в перспективе стать профессиональным футболистом, а сплав с опытными игроками давал возможность впитывать от них важные вещи. У нас тогда было несколько иное воспитание, и, когда нашими партнерами стали опытные игроки, то мы впитывали их подсказки, поскольку к базовым знаниям мы могли добавить еще футбольные нюансы, до которых доходишь только с опытом. Из наших опытных игроков вы еще забыли упомянуть Александра Машина.

предоставлено realnoevremya.ru ФК «Сокол»

«В семействе Машиных отец был мягким по характеру, а сын шустрым»

— Это редкий пример, поскольку в «Идели» Машин играл с сыном Сергеем. Подобные примеры совместной игры крайне редкие, в Казани по любителям играли Дмитрий и Максим Благовы, наверняка играл ваш коллега по тренерскому штабу «Сокола» Рустем Сабирзянов с вашим нынешним подопечным, его сыном. Но по профи в футболе — только Машины приходят на ум, и вы были партнером этого уникального сплава опыта и молодости на поле.

— Тут удивительное сочетание в том, что отец, Александр Машин, по натуре был мягким человеком, а его сын Сергей был шустрым, даже, может быть, излишне. Это, кстати, проявлялось во время поездок, когда мы только обустраивались в другом городе, а он уже успевал его «облазить» вдоль и поперек и везде побывать особенно по коммерческой части.

— Эдакий Сергей Харламов в миниатюре. Или Вадим «Ватсон» Павлов, широко известный в узких кругах казанских любителей футбола и пиццы.

— (Смеется). Отец, повторюсь, был мягким, но не на поле, с футбольным характером у него все было в порядке. Правда, он не «пихал» ни в сторону сына, ни в нашу, больше своим примером показывая, что и как надо делать. Разве что в перерывах подсказывал, как надо играть дальше и как можно было получше сыграть в прошедших игровых эпизодах. А вот сына Сергея чаще было слышно на поле, причем во все стороны — и своих, и соперников.

Любопытно, что молодежь искренне считает, что имеет право подсказывать. Буквально на днях играл «дыр-дыр» на «Трудовых». Так вот, после игры молодой парнишка оценил одного ветерана: «А он в порядке, футбол понимает», вызвав общий смех в раздевалке: «Это ты футбол «понимаешь», а играл с тобой Байрамов, экс-футболист «Рубина». Парень смутился: «А я ему еще подсказывал, как открываться...».



realnoevremya.ru/Джаудат Абдуллин

— Раз уж мы перешли от исторически фактурной части интервью к разговорной, напомню, как лет 25 назад в интервью вы говорили, что по потенциалу считали самым сильным по вашему возрасту Артема Пожидаева. Хотя известный в Казани специалист Михаил Бойцов считает, что уровень Варламова еще по молодости был выше, чем у Артема. Поспорите с ним?

— Это его мнение, я же стою на своем. И вновь выскажусь, что Артем был очень талантлив. Находясь с ним рядом на поле, я мог видеть, как он легко выходит из-под прессинга, бьет с двух ног, мобилен на фланге. И я предполагал, что у него больше перспектив в футболе, чем, скажем, у меня.



(Окончание следует)





