«Клан Сопрано» 25 лет спустя: как сериал нарушил все правила и стал легендарным

Книга этой недели — исследование сериала «Клан Сопрано» в одноименной работе Алана Сепинуолла и Мэтта Золлера Сайтца

Двадцать пять лет назад на канале HBO вышел сериал «Клан Сопрано», который практически сразу же стал культурным феноменом. Создатель Дэвид Чейз не только нарушил несколько классических правил киножанра, но и показал под другим углом итальянскую мафию, американскую жизнь, проблемы итальянцев, насилие и мораль. Тем самым он изменил подход к созданию сериалов. Литературный обозреватель «Реального времени» Екатерина Петрова решила разобраться, почему «Клан Сопрано» стал легендарным и что почитать поклонникам сериала.

В чем секрет успеха

Гангстерский сериал «Клан Сопрано» даже спустя 25 лет по-прежнему считается одной из величайших американских телевизионных драм всех времен. Акцент на сложных, морально скомпрометированных персонажах был относительно новым направлением для американского телевидения в конце 1990-х. Успех Дэвида Чейза и его команды сценаристов в разработке этих персонажей и по сей день продолжает влиять на других создателей сериалов.

Сериалы «Во все тяжкие», «Безумцы» и даже «Игра престолов» пытались повторить успех «Клана Сопрано». Все эти шоу использовали шаблон, установленный Дэвидом Чейзом и персонажем Тони Сопрано. Однако для того чтобы добиться такого результата, сериалу пришлось нарушить многие существующие правила современного телевидения. Одно из самых важных творческих решений, которое Дэвид Чейз принял на раннем этапе, — это запрет на распространенные сюжетные ходы и приемы, которые часто использовали в других сериалах в конце 1990-х.

В коллаже использованы кадры из сериала «Клан Сопрано» (HBO). realnoevremya.ru

Наиболее известный прием того времени — Walk and Talks. То есть персонажи куда-то идут и в этот момент разговаривают. Подобные сцены нравились руководителям телесетей, потому что камера была сосредоточена на разговаривающих персонажах. А это означало, что локациям уделялось меньше внимания. Так можно было сэкономить деньги на производство и создание декораций.

Дэвид Чейз отрицательно относился к такого рода сценам. Поэтому он запретил их показ в «Клане Сопрано». Его персонажи вели беседы в узнаваемых, а теперь легендарных местах, таких как подсобные помещения магазина свинины и стриптиз-клуб Bada Bing. Решение перенести диалоги в фиксированные локации в сочетании с реальными декорациями создало для «Клана Сопрано» правдоподобный мир.

В коллаже использованы кадры из сериала «Клан Сопрано» (HBO). realnoevremya.ru

Но это не единственное правило, которое нарушил Чейз. Он смешал гангстерский жанр с семейной драмой и с современной психиатрией. Это дало возможность исследовать такие темы, как токсичная маскулинность и мужское психическое здоровье. Но самое большое правило, которое шоу нарушило, заключалось в его главных героях. В то время сетевое телевидение регулярно изображало детективов, изменяющих своим женам или употребляющих алкоголь, но находящихся на стороне закона. Чего нельзя было сказать о персонажах «Клана Сопрано».

Книга «на десерт»

Если вы посмотрели сериал и, возможно, не один раз, то самое время прочитать одноименную книгу Алана Сепинуолла и Мэтта Золлера Сайтца. Авторы проницательно анализируют каждый эпизод с впечатляющим вниманием к деталям и продуманными комментариями. Они в целом не критикуют отдельные части сериала, но называют эпизоды, которые явно не удались. К примеру, эпизод с Италией во втором сезоне. Сепинуолл и Сайтц также указывают на случаи, когда вкусы сценаристов сериала сильно расходились, особенно в некоторых сексуальных сценах с участием Тони. Создатели, вероятно, рассчитывали показаться дерзкими, но по факту вызвали лишь неловкость со стороны зрителей.

В коллаже использованы кадры из сериала «Клан Сопрано» (HBO). realnoevremya.ru

Во второй части книги авторы делятся своими идеями по поводу знаменитого финала, а затем переходят к интервью с создателем сериала Дэвидом Чейзом. Эти беседы легко можно назвать откровенными, самоуверенными и прямолинейными. Заключительная часть книги представляет собой подборку журналистских материалов, написанных во время трансляции сериала. И хотя эта часть кажется несколько легковесной, она дает представление о тонкостях постановки и, что более важно, о том, как «Клан Сопрано» проникал в наше культурное сознание.

Заканчивается книга на горько-сладкой, но уместной ноте с хвалебными речами в честь неожиданной кончины в 2013 году Джеймса Гандольфини, который сыграл главную роль Энтони «Тони» Сопрано.

Издательство: АСТ

Перевод: Антон Стрельцов

Количество страниц: 576

Год: 2021

Возрастное ограничение: 16+

Екатерина Петрова — литературный обозреватель интернет-газеты «Реальное время», автор telegram-канала «Булочки с маком» и основательница первого книжного онлайн-клуба по подписке «Макулатура».