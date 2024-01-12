«Слово пацана» по-американски

Книга «Розы на асфальте» Энджи Томас — это история про жизненный выбор

Фото: realnoevremya.ru / Екатерина Петрова

Уличные банды — история неуникальная. Они были, есть и, к сожалению, будут. В Казани, в России, в других странах. Часто даже на первый взгляд вполне себе успешных. И несмотря на то, что в каждой конкретной стране, городе или даже микрорайоне есть свои особенности, у подростков этих банд во всем мире есть общая черта. Каждый из них делает выбор. Правильный или неправильный. Роман Энджи Томас «Розы на асфальте» как раз об этом.

Кто такая Энджи Томас

Энджи Томас — молодая американская темнокожая писательница. И цвет ее кожи определяет круг проблем, о которых она пишет в своих книгах. Когда Томас была еще юной, она сама подвергалась насилию с применением оружия. Недалеко от дома, в котором она выросла, расположен дом Медгара Эверса. Он был активистом, который боролся за гражданские права темнокожих, выступал против сегрегации и за расширение политических возможностей афроамериканцев. В 1963 году один из членов ку-клукс-клана убил Эверса в его доме.

realnoevremya.ru / Екатерина Петрова

В шесть лет Томас стала свидетельницей перестрелки. На следующий день мама отвела ее в библиотеку. Она хотела показать, что мир гораздо больше, чем то, что Энджи видела во время перестрелки. По словам Томас, именно тогда она поняла, что хочет посвятить себя писательству. Она поступила в Белхейвенский университет, где получила степень бакалавра изящных искусств. Томас стала первым темнокожим подростком, окончившим курс творческого письма.

По заявкам читателей

У романа «Розы на асфальте» довольно необычная история. После выхода дебютного романа писательницы «Вся ваша ненависть» в 2017 году Томас получила огромное количество писем от читателей. И многие отмечали, что у главной героини был невероятный, любящий и понимающий отец Мэверик. Читатели написали, что хотели бы, чтобы и у них был такой же отец. Когда таких писем стало слишком много, Томас решила написать историю взросления Мэверика Картера.

Мэверику семнадцать лет. Он член уличной банды, которая стала для подростка большой семьей. Его «братья» воруют и торгуют наркотиками. Иногда они сталкиваются с враждующей бандой, бывают убийства. Именно поэтому отец Мэверика уже десять лет сидит в тюрьме, в то время как его мать работает в двух местах, чтобы хоть как-то сводить концы с концами в попытках прокормить себя и своего сына.

realnoevremya.ru / Екатерина Петрова

Мэверик в целом симпатичный молодой человек. Он любит свою маму и девушку Лизу, старается быть порядочным парнем и окончить среднюю школу. Но все идет наперекосяк, когда Мэверик узнает, что от него родила ребенка девушка, с которой у Мэверика был случайный секс. У семнадцатилетнего подростка на руках оказывается трехмесячный сын, за которым он должен ухаживать. И в этот момент беременеет еще и его девушка Лиза.

Когда денег недостаточно

В такой сложной обстановке Мэверику не до уроков. Он не успевает делать домашние задания и часто прогуливает школу. Он ищет работу, устраивается помощником к соседу, мистеру Уайатту. Мэверик помогает ему в небольшом магазине, а также работает в саду. Но этих денег еле хватает на подгузники и еду для сына. А еще нужно помочь маме с оплатой счетов, купить одежду, новую коляску и оплатить походы к врачу для Лизы. Это слишком серьезные заботы для семнадцатилетнего парня, которые к тому же свалились на него как снег на голову.

В такой сложной ситуации Мэверик не видит другого выхода, как начать продавать наркотики. Теперь денег хватает на все, и на новые кроссовки тоже. «Вот сейчас заработаю немного, а потом брошу». Так говорит не только герой романа «Розы на асфальте». Так говорят многие участники банд по всему миру. И в этом плане роман Томас довольно универсален. Но выбраться из этого практически невозможно, потому что к легким деньгам привыкаешь.

realnoevremya.ru / Екатерина Петрова

Все становится еще сложнее, когда убивают двоюродного брата Мэверика, Дре. Он был для него не просто родственником. Он один из членов банды, который заменил ему отца. Дре был старшим братом, который пытался максимально оградить Мэверика от «улицы», наставить на путь истинный. Весь этот хаос событий захлестывает парня так, что он хочет отомстить за смерть брата. Полиция бездействует. Потому что Дре был темнокожим. Мэверик хочет убить виновного.

Сленг, Тупак Шакур и расизм

Читатель видит происходящие события глазами Мэверика, который и рассказывает эту историю. Он умен и остроумен, не выглядит жалким, скорее забавным. Мэверик передает свои чувства через тон повествования: от резкого до чувствительного и от комичного до горького. Его речь живая, ругательства и сленг добавляют истории достоверности. Реплики героев летают туда-сюда словно мячик для пинг-понга. Речь самого Мэверика такая же спонтанная и энергичная, как и он сам.

Энджи Томас можно было бы обвинить в том, что она преуменьшает и сглаживает многие конфликты в романе. В конце концов, проблемы, связанные с наркотиками и убийствами, намного более серьезные, чем проблемы неразделенной любви или непонимание родителей. Но «Розы на асфальте» не детектив и не триллер. Это роман о взрослении, в котором молодой человек должен осознать, что действительно важно в его жизни. Легкие деньги или тяжелая работа, образование или тюрьма?

realnoevremya.ru / Екатерина Петрова

Задача Энджи Томас как писательницы не извиняться за действия Мэверика, а помочь читателю понять его ситуацию. Действие романа происходит через два года после убийства рэпера Тупака Шакура, то есть в 1998 году. Тогда в США, как, впрочем, и сейчас, главные герои больше не хотели, чтобы их ограничивали цветом кожи, они хотели и хотят жить на равных. Они продолжают бороться с расизмом и предрассудками и вынуждены сталкиваться с возникающими повседневными проблемами.

Название романа «Розы на асфальте» (в оригинале Concrete Rose) взято из песни Тупака Шакура и отсылает к его сборнику стихов «Роза, выросшая из бетона», которые были написаны с 1989 по 1991 год. Музыка вообще играет важную роль в этой книге. В машине, в постели, над кроваткой ребенка... музыка отражает настроение, надежды и стремления молодых людей.

Розы куда выносливее, чем кажутся. Могут цвести в самых суровых условиях.

Так говорит Мэверику мистер Уайатт, когда они работают в саду. Подростки «с улицы» такие же, как эти розы. Они могут добиться невероятного успеха, если поймут, что бояться — это нормально. Потому что только тот, кто подпускает к себе страх, может принимать ответственные и смелые решения.

Издательство: Popcorn Books

Перевод: Алексей Круглов

Количество страниц: 368

Год: 2023

Возрастное ограничение: 18+

Екатерина Петрова — литературный обозреватель интернет-газеты «Реальное время», автор telegram-канала «Булочки с маком» и основательница первого книжного онлайн-клуба по подписке «Макулатура».