«Поролон»: городской вальс-рок с Калуги

Самая печальная казанская рок-группа

Фото: realnoevremya.ru/Радиф Кашапов

Слушаем альбом 90-х годов группы «Поролон» — «Салат по-казански», «Атрофия мечты», «Сядь, успокойся». «Поролон» наряду с «ЗМЧ» — наиболее подробно представленная в сети казанская команда. Но отличает ее от ветеранов рока подчеркнутая локальность — в их песнях много поется о местных реалиях. Не потому ли в них сквозит такая безнадега?

Овраги и топи



Как и у многих других ансамблей Казани, история «Поролона» началась в КАИ, с ВИА «Лица» и песен советских композиторов. Через два года группа начала играть песни Сергея Панаева, студента факультета технической кибернетики и информатики, который вскоре отправил кассету с записями на BBC, радиоведущему Севе Новгородцеву, а тот их даже поставил в эфир.

«Поролон» активно сотрудничал с появившимся Казанским рок-клубом, выступал на телевидении, гастролировал, попал в большинство советских рок-энциклопедий. Тогда появляется определение их музыки — «городской вальс-рок».

В 1989-м группа выпустила альбом «Калуга», воспевающий одноименный район Казани. Панаев в нем жил по адресу: Старо-Пугачевская, 14. Исторически это была изрезанная оврагами Калугина Гора, потом — Калугинская стройка, нынешнее название район получил в 1930-е, тогда это была окраина Казани. Название улицы, где обитал Панаев, указывает на Емельяна Пугачева. Отсюда часть его войск ворвалась во время осады Казани в 1774 году в Суконную слободу. В словаре Даля «калуга» — это «топь, болото, сплошная мочажина, а также пойма, поемный луг, пожня».

В альбоме, помимо вокалиста Сергея Панаева и клавишника Владимира Ойкина, играл цвет татарской эстрады (не поющей, а играющей). Будущий лидер «Заман» гитарист Анас Бакиров, постоянный басист звезд 80-х Сергей Рычков, опытнейший аранжировщик Ильхама Шакирова Вадим Усманов… На саксофоне, кстати, играл Игорь Сиденко, писавший потом и рок-, и поп-составы, а также занимавшийся звуком в кино. В заглавном треке поется: «Я живу в частном доме, в бандитском районе, в грязи. Где на дорогах помои, куда не довозят такси. В гнилых и тесных домишках ютятся по трое семей. На темных улицах тени бродячих собак и людей».

Тем же составом записан и в том же году вышел «Человек настроения» с издевательскими «Казанскими страданиями»: «Мы, казанские ребята, нынче ходим в «королях». Шарф махровый и «телага», ой, да и помпошка на бровях».

Стоит процитировать мнение корреспондента «Комсомольца Татарии» того периода: «Музыкальные аранжировки «Поролона» по-прежнему оставляют желать много лучшего. Однако звучать группа стала приятнее и ровнее. Но дело не в этом и… даже не в текстах, их сила заключается в том, что они несут в зал. Им есть что сказать людям, есть зачем выходить на сцену. Они нужны. А это главное».

«Грот», «Бегемот» и «Акчарлак»

В марте 1990 года на фестивале «Рок-акция «Антиспид» Панаев объявляет о распаде группы, но потом пишет третий альбом «Салат по-казански», причем в студии «Тургай» при Союзе композиторов Татарстана, причем хождение получила копия, а не оригинал. Это очень злой альбом. Половина песен в нем — сатира на отношения с женским полом. Вторая часть — разочарование в настоящем: «Десятки лет ухлопали мы на аплодисменты хмельного веселья, Но мы пировали во время чумы и лишь бы теперь не подохнуть с похмелья».

Другие два альбома 90-х, «Атрофия мечты» и «Сядь, успокойся», записаны на катушечный магнитофон «Идель». Первый, на котором зафиксированы песни 1988—1993 годов, начинается с композиции «В городе Казани», исполненная под свингующее пиано: «Приезжай! Я покажу тебе бар «Грот». Мы попьем пивка в подвале «Бегемот». А как наступит мрак, мы закажем в ресторане «Акчарлак» — «Рашен водка», «Татарча чак-чак»».



На следующем диске примечательная песня «Дай мне уйти»: «Я продолжаю продолжать движенье в следующий скучный день». Основу звучания этих песен составляет аккомпанемент на синтезаторе и гитаре под встроенный ритм-бокс. Из-за чего они слушаются как саундтрек к жизни главного героя, спетые в пустынном ресторане.

После этого «Поролон» в студийном плане затих на десять с лишним лет. В нулевые группа выпустила два альбома. Панаев умер осенью 2013 года, история коллектива, в котором переиграло до 40 музыкантов, закончилась.