Вышел альбом уличных песен подростковых банд 80—90-х

В треклисте — народные песни, хиты тетюшского ДК и шлягер Алексея Степина

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео «Страшные игры молодых» (док. фильм 1987 г.)/youtube.com, аккаунт «Criminal Russia»

На фоне успеха сериала «Слово пацана. Первая кровь» незаметными оказались релизы сборников дворовых песен того времени. Одним из из таких стал альбом «На улицу как на войну» (18+), который записал Артур Файзулоев, автор ВК-группы «Казанский синдром» и видеоканала «Логотипы Казанских Группировок».

Услышано в Тетюшах



Альбом состоит из народных песен, сочиненных в 90-е годы, а также авторских песен на ту же тему и того же периода. Записывался он весь 2023 год, а вышел в разгар хайпа вокруг творения Жоры Крыжовникова.

— В 80—90-е годы прошлого столетия своеобразную роль в развитии рок-музыки играли районные дома культуры, — говорит Файзулоев. — По моим данным, в 1988 году в городе Тетюши в местном ДК прошел первый фестиваль вокально-инструментальных ансамблей, в разные годы он назывался «Весенние мелодии» и «Серебряные струны». С этого времени, на протяжении более 15 лет, фестиваль был главным городским музыкальным событием года.

Песни групп проходили так называемое литование, то есть утверждались цензорами. Файзулоев в этом ДК занимался, а «Весенних мелодиях-99» выступал как самый юный участник в номинации «Автор-исполнитель».



Здесь же прозвучали некоторые песни, вошедшие в альбом. Заглавный трек исполнила группа «Гелиос». «Мои друзья», «Прилетай скорей» и «Этот город» — команда «Эрогенная зона». После Файзулоев переписал видеоматериал с того самого фестиваля. И решил переиграть песни заново.

Песни дворовые, аранжировки — профессиональные



Кроме таких песен, на сборнике есть композиция «За тебя, Казань, я просто рад».



— Она была очень популярна в среде казанских группировщиков и видоизменялась на протяжении 30 лет, ее пела еще первая волна казанских мотальщиков. Я бы ее охарактеризовал как некие частушки: каждый восхваляет в песне свою улицу, а про другие поет с издевкой или пошлостью, — говорит Файзуллоев.

По его словам, все обнаруженные куплеты были «настолько похабными, что пришлось переписать всю песню на свой лад». При этом песня осталась нецензурной.

Также среди условно «народных» — песня Алексея Степина «Прощай, прощай, Казань родная», популяризированная, по словам Файзулоева, казанским шансонье Рустиком Жигой: «После этого песня и стала ходить по рукам, и от первоначального варианта мало что осталось. Пришлось приложить много усилий, чтобы установить историю песни, найти автора и получить согласие на исполнение. Хочу отметить, что в альбоме песня впервые исполняется в оригинальном варианте как по тексту, так и по мелодии. Все детали были проработаны в соответствии с пожеланиями Алексея Степина».

Еще одна песня, «Казанский синдром», боевик об асфальтных войнах 80-х годов, была доработана в наше время.

— В самой песне говорится о «Кремлевских», которые собрались в Ленинском садике, а рассказ ведется от имени участника конторы «Тельмана Рабочий Квартал», врагов «Кремлевских», — объясняет автор альбома.

Альбом заканчивается аудиофрагментом из документального фильма о казанских группировках «Страшные игры молодых» 1987 года и записью из программы «Город» телекомпании «Эфир» 1996 года с рассказом об убийстве лидера ОПГ «Жилка» Хайдера.

Музыкальным оформлением альбома занимался гитарист Тимур Митронин (группы Djinn City, Vatannar, «Света Лукьянова»). Отметим, что также Файзулоев активно занимается изучением логотипов уличных банд с коронами.

— Конечно, ходить по подъездам — очень непростая задача, часто приходится сталкиваться с местными жителями. Были случаи, когда вызывали полицию, принимая за подозрительного персонажа, — говорит исследователь.

Радиф Кашапов