«Куктау-20»: исследуем историю татарстанского кино. Часть 75-я: «Зайчик»

Первая киноработа Сони Силкиной — актрисы, документалиста и художника

Фото: realnoevremya.ru/Радиф Кашапов

Смотрим первый фильм Сони Силкиной «Зайчик» — короткометражку 2016 года, попавшую на фестиваль независимого кино Sundance. Во многом это автобиографическая зарисовка, ведь автор, изобретатель художественного направления «стремнизм», участник казанских арт-лабораторий, теперь живет в Москве.



А я вот — зайчик

Сначала Софья организовала в 11-м классе выставку «Страсти по ЕГЭ». Пыталась поступить во ВГИК, после училась в Казанском театральном училище, потом — на актерском факультете Института театрального искусства, рекламы и шоу-бизнеса.



Несколько лет она работала актрисой (в частности, в «Углу»), придумала художественное направление «стремнизм», на ее сайте написано, что с середины 2018 года идет работа с «последователями направления» над созданием большой выставки «Рождение стремнизма».

Силкина сняла «Зайчика», когда начала учиться на курсе Filmmaking в Московской школе кино. Куратор — Дмитрий Котов (сценарист «Казуса Кукоцкого» и «Побега»). После она училась там же на отделении режиссуры у Попогребского и Бардина. А также посещала курс «Сценарное искусство» в Высшей школе художественных практик и музейных технологий при РГГУ.



Главный герой ее короткометражки — инженер Юра (о том, что он переехал из Подмосковья, мы узнаем из аннотации). В одном из интервью она называет его «гоповатым». И удивляется, что в Москве аренда оборудования обходится дешевле. Потому что его можно заказать в разных местах, а не как в Казани — в одном.



Юра (Егор Васильцов), гуляя в самом центре города, садится на скамейки, ищет место, под звуки принтера (это так называемая Office Symphony Артема Горбольского). А потом находит себя на качели, детской горке (все это под офисные звуки). Пока не видит оставленные кем-то детские колготки. Но это же Москва — не интересно людям, кто во что одет. Даже тетушке (Ольга Благая) в намеренно желтом платке и популярным советским справочником по вопросам атеизма и религии, с которой герой затевает напряженный разговор. Характерно, что она на него даже не смотрит. Также как и отец с желтой коляской (Сергей Фролов).

— Кать, а ты кто? — спрашивает герой. — А я вот — зайчик.

И отправляется с коллегой (Ксения Дмитриева) на неловкую прогулку, отвлекаясь от кризиса 25-летнего возраста.

Бабариха и создатель зингшпигель-оперы



Как актриса, Силкина явно запомнилась в сайт-специфик-постановке в рамках «Свияжск АРТели», где хлестко и смешно играла в «Сказке о царе Салтане» злобную сватью бабу Бабариху.

В кино, вероятно, ее самые заметные работы — это новелла «Ликбез» для альманаха «РЕСПУБЛИКА 99» и документальная лента «Дервиши из Дербышек», о которых мы еще напишем.



В театральной режиссуре — зингшпигель-опера (то есть опера с диалогами) об ипотечном кредитовании «Первоначальный Взнос», показанная в декорациях недостроенного здания на Подлужной в рамках театральной лаборатории «Город АРТ-подготовка». Всего у Силкиной семь картин, включая анимационные «Наблюдение за Тихоходками» и «Горячие Новости».

Почему же мы берем самую первую работу? Потому что в ней автор зачастую говорит о себе. До 2016-го Силкина работала актрисой, ей тогда исполнилось 24. Фильм сняли за две смены (причем в первую шел дождь), делали три месяца. В качестве источников вдохновения она назвала цикл Золя «Ругон-Маккары», Бертольда Брехта, фильмы Луиса Бунюэля и Киры Муратовой. А цветовые маркеры применила и в других своих работах.

Силкина как актриса. предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой фонда «Живой город»

Исполнитель главной роли, Егор Васильцов, к тому времени играл эпизодических персонажей в сериалах вроде «Интернов» и «Карпова». И сейчас продолжает. Но основная его работа с 2021 года — в Истринском драматическом театре. Там он играет камердинера Карениных в инсценировке по Толстому и Третьего игрока в «Пиковой даме».