Чтобы свет горел без отключений

Что такое уставка по лимиту, как появляются электрифицированные поля, почему отключается свет в частных домах и что сделать, чтобы этого не происходило?

Фото: предоставлено для realnoevremya.ru пресс-службой АО «Сетевая компания»

За последние полгода в АО «Сетевая компания» участились обращения от жителей частных домов, в которых начало слишком часто отключаться электричество — «выбивает пробки», когда одновременно включается несколько крупных приборов. Раньше подобного не происходило. «Реальное время» обратилось в «Сетевую компанию», и ее специалисты разъяснили, что происходит, как этого избежать и зачем нужна уставка по лимиту — заданный порог величины срабатывания защиты. Если вкратце: эта система, которая защищает ваши электроприборы, повышает качество поставляемой электроэнергии и предотвращает аварии, при которых электричество могло отключаться на всей улице, например, из-за «скромной» майнинговой фермы в подвале одного из домов.

Как поссорились электрочайник, утюг и стиральная машина

Итак, что же происходит? Все больше татарстанцев, купивших дома в коттеджных поселках с подключенными коммуникациями, с удивлением узнают о том, что заявленная мощность их однофазной электрической сети составляет всего 1—2 кВт. Причем узнают опытным путем: если раньше все было нормально, то теперь одновременно с утюгом они не могут включить электрочайник, а попытка зимой воспользоваться обогревателем в комнате вызывает необходимость срочно выключать работающую стиральную машину. Что же произошло?

предоставлено для realnoevremya.ru пресс-службой АО «Сетевая компания»

Дмитрий Казайкин, руководитель проектов АО «Сетевая компания», рассказывает нашему изданию:

— Заявка потребителя при технологическом присоединении на определенную мощность должна учитывать перечень оборудования, который будет работать в нем одновременно. К сожалению, не всегда так происходит. Заявляют 1—2 кВт мощности, не учитывая наличие встроенного в интеллектуальные приборы учета механизма контроля нагрузки и ее ограничения. И если потребление начинает превышает заявленные значения, происходит ограничение мощности для предотвращения аварийной ситуации из-за возникающего перегруза на оборудование электросетевого хозяйства. Ведь оборудование, установленное для электроснабжения конкретного потребителя (мощность трансформаторной подстанции, сечение проводов), было рассчитано именно на заявленную им максимально разрешенную мощность, собственноручно вписанную потребителем в заявку на технологическое присоединение.

Говоря простыми словами, в тот момент, когда все включенные на участке и в доме приборы начинают в совокупности потреблять больше той мощности, которая вписана в техусловиях (они выдаются при заключении договора технического присоединения), электричество отключается. Да, конечно, пользователь идет к счетчику и включает его снова, нажав на кнопку. Но теперь ему нужно подумать, какие приборы не могут работать одновременно, чтобы снова не сработала аварийная уставка — заданное пороговое значение мощности электричества, по достижении которой происходит автоматическое аварийное отключение.

предоставлено для realnoevremya.ru пресс-службой АО «Сетевая компания»

Зачем это нужно?

Обращения от потребителей в «Сетевую компанию» по поводу срабатывания уставки редко источают доброжелательность. Чаще они полны претензий и недовольства. Но в своем гневе потребители часто противоречат себе сами: ведь если они определили свою мощность в 3 кВт, то почему возмущаются, когда им перекрыли возможность потреблять 15?

Возникает вопрос: зачем вообще ввели такие нормы, для чего это сделали? Дмитрий Казайкин объясняет, почему появились такие правила и чего хотели достичь законодатели:

— Потребитель должен понимать, что это нужно для обеспечения качественного, надежного и бесперебойного электроснабжения объекта самого потребителя, а также рядом находящихся домов. Были нередки ситуации, когда застройщики или потребители, которые хотят сэкономить, заключали договор на 1 кВт, а реально потребляли и 5, и все 15 кВт. А когда мы в «Сетевой компании» рассчитываем по нагрузке мощность трансформаторов, сечение проводов, необходимость реконструкции, то должны четко понимать, на какую реальную разрешенную максимальную мощность нужно ориентироваться. Ведь мы проектируем и строим сети исходя из этой информации. И если мощность превышается, то наши расчеты искажаются, а значит, снижается качество электроэнергии, может произойти перегруз сети и ее аварийное отключение. Выходят из строя автоматы и другое недешевое оборудование, из которого состоит сеть. С такими авариями в последние годы мы сталкивались регулярно: строили сети одной разрешенной нагрузки (исходя из заявок), а по итогу оборудование выходило из строя, потому что реально потреблялась совсем другая величина. Чтобы исключить аварийные моменты, у нас появилась возможность дистанционно устанавливать лимиты для контроля потребляемой мощности с помощью интеллектуальных приборов учета, которые массово сегодня устанавливаются в частных домах.

Ренат Сафиуллин, начальник службы систем учета электроэнергии АО «Сетевая компания», добавляет, что таким образом сберегается и электрооборудование потребителей. Потому что при аварийных ситуациях, когда отключается электроэнергия во всем микрорайоне, происходят скачки электроэнергии. Чуткое электронное оборудование в результате может испытать перегрузку и попросту сломаться. Специалист говорит:

— Кроме того, таким образом мы создаем условия для того, чтобы один потребитель не вносил искажающее воздействие на принятие решений по сети, от которой питаются остальные. Потому что возникали ситуации, когда из-за одного потребителя страдала вся улица. Его фактическое потребление не соответствовало техническим решениям, принятым для электроснабжения всего узла, исходя из цифр, которые он показал. Теперь, с новыми правилами, таких ситуаций больше не будет: потреблять больше заявленной мощности не получится. Соответственно, все принимаемые нами при строительстве сетей технические решения становятся адекватными ситуации, потому что теперь мы будем понимать реальную картину потребления. А если увеличить разрешенную мощность, эти решения будут корректироваться под новые данные и поэтому качество электроснабжения всего узла не будет страдать от присоединения новых потребителей.

предоставлено для realnoevremya.ru пресс-службой АО «Сетевая компания»

В сухом остатке мы видим следующее: перед компанией стоит задача с каждым днем повышать качество электроснабжения потребителей. Качество электроснабжения должно соответствовать параметрам ГОСТа, чтобы на линии не происходило аварий и люди не оставались без электричества на время ремонта сетей. Поэтому и появились уставки по лимиту мощности.

Вторая сторона вопроса — «Сетевая компания» призывает потребителей корректно использовать заявленную мощность, в том числе и если она высока. Потому что были и обратные ситуации: когда, к примеру, застройщик подключает участки с заявленной мощностью 15 кВт, а коттеджи на них появляются только через несколько лет.

— Ведь получая заявку на мощность в 15 кВт, мы должны ее обеспечить, — объясняет Дмитрий Казайкин. — Построить сложные сети с дорогостоящим оборудованием, которое будет простаивать впустую. А ведь его нужно еще и грамотно эксплуатировать, проводить своевременное обслуживание и, при необходимости, ремонт. При этом возникало такое явление как «электрифицированные поля». Когда договоры технологического присоединения были заключены и исполнены со стороны сетей — электричество проведено, а участки стоят пустые. А ведь ресурсы компании были отвлечены от тех потребителей, которым нужна качественная электроэнергия здесь и сейчас. А когда это все заработает, неизвестно никому… Нужно разумно распределять ресурсы!

Как правильно рассчитать максимальную мощность

Итак, что происходит и для чего это нужно, — теперь понятно. А что с этим делать дальше? Как потребителю правильно рассчитать свою максимальную разрешенную мощность в доме, на какую величину ориентироваться?

Специалисты «Сетевой компании» объясняют: если вы с переменным успехом и (переменным электроснабжением) живете в коттедже с максимальной разрешенной мощностью в 1 кВт, то вам нужно заключить договор технического присоединения, в котором будет увеличена разрешенная мощность. После чего изменится и уставка лимита.

предоставлено для realnoevremya.ru пресс-службой АО «Сетевая компания»

До какой величины ее поднимать? Чтобы это понять, нужно хорошо представлять себе, какие электроприборы стоят в вашем доме и какие из них в теории могут работать одновременно. К примеру, если у вас электрическое отопление дома — величина будет выше, чем если вы обогреваетесь газом. Разумеется, все до единого ватта рассчитать невозможно, поэтому, когда считается мощность, определенный небольшой зазор в верхнюю сторону обязательно необходимо сделать. Ренат Сафиуллин объясняет:

— Специалисты «Сетевой компании», которые работают в центрах обслуживания потребителей, могут пояснить, рассказать о том, какие у нас в регионе приняты стандартные мощности. В отношении однофазных приборов учета исходя из статистических данных таковой считается мощность 5 кВт. Этого вполне достаточно для бытовых приборов двухэтажного жилого дома со всей популярной техникой. Для обеспечения бытовых нужд дома, подключенного к трехфазной сети, обычно хватает разрешенной мощности в 15 кВт. Я имею в виду именно обеспечение бытовых нужд, а не ферму по майнингу криптовалюты, теплые электрические полы или электроподогрев дорожек в саду. Еще очень много потребляет электрическая сауна — она одна может «съедать» от 7 кВт и выше. Так что, если у вас есть такие приборы, нужно увеличить максимально разрешенную мощность в доме. А рассчитать мы поможем.

Кстати, в личном кабинете пользователя на сайте «Сетевой компании» и в мобильном приложении вы можете подробно посмотреть график своего потребления. Там всегда можно увидеть, какую мощность потребляете в настоящий момент. Каждые полчаса эти данные обновляются, есть возможность выстроить график, на котором видны пики потребления. Пользователь может соотнести эти пики с тем, какое оборудование он включал в это время, — это поможет сделать правильные расчеты.

Ок, рассчитали. Что с этим делать теперь?

Если у вас дома произошло отключение электроэнергии из-за превышения максимальной мощности, вам нужно сделать следующее:

отключаем всю лишнюю нагрузку;

нажимаем и 20—30 секунд удерживаем кнопку включения на умном счетчике. Прибор подаст команду на включение устройства коммутации нагрузки;

если не получается — нужно позвонить в единый контакт-центр: 8-800-2000-878;

если проблема не единовременная, а регулярная — подаем заявку на увеличение мощности.



Итак, если потребитель сталкивается с ситуацией, когда срабатывает уставка лимита по максимальной мощности, и понимает, что в реальности потребляет больше, чем заявлено, то ему нужно обратиться в Дирекцию по обслуживанию потребителей и заключить новый договор технологического присоединения на увеличение мощности. Подать заявку можно онлайн, через сайт Сетевой компании.

Онлайн вы получите договор на технологическое присоединение, который нужно будет подписать и оплатить. Уставка изменится в тот момент, когда вы получите акт технологического присоединения. Если не меняется фазность и интеллектуальный прибор учета уже стоит, то после заключения договора никаких монтажных действий, если сеть удовлетворяет условиям, происходить не будет. Уставку вам поднимут дистанционно. А вот если меняется количество фаз (однофазная сеть переходит в трехфазную), то вам заменят интеллектуальный прибор учета.

предоставлено для realnoevremya.ru пресс-службой АО «Сетевая компания»

Если дом стоит давно и там уже стоят приборы учета, то, скорее всего, у вас действует среднестатистическая максимальная разрешенная мощность. По умолчанию, для однофазного прибора учета она установлена 5 кВт. При замене прибора учета на интеллектуальный, эти уставки остаются, если этой мощности вам хватает. Если не хватает, возвращаемся в начало этой главы и заключаем новый договор технологического присоединения.

Ренат Сафиуллин резюмирует все вышесказанное:

— В этом году мы очень много объясняли потребителям, как работают уставки по лимиту мощности. Для этого привлекали специалистов нашей дирекции по обслуживанию потребителей. При этом необходимо отметить, что изменение мощности по договору технологического присоединения — это исключительно волеизъявление самого потребителя. Уже довольно много потребителей, особенно из пригородных поселков близ Казани, обратились с соответствующей заявкой на сайт компании, заключили договоры на увеличение мощности, и им скорректировали аварийный лимит. Заключение договора и повышение уставки, как правило, занимает всего несколько рабочих дней. Сейчас это — массовое явление. Благодаря этому мы уже сегодня увидели, что снижается количество аварий из-за неадекватной нагрузки на сеть. Ведь теперь мы видим полную и правдивую картину энергопотребления, еще на стадии заявки!

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