Евгений Орехов, «Акимбо»: «Фитнес — это про здоровье!»

Фитнес-тренер — о том, как заниматься с пользой, что поможет в мотивации и на что обращать внимание, выбирая из многих десятков программ

Фото: предоставлено для realnoevremya.ru «Акимбо»

В Новый год мы даем себе десятки обещаний. У многих в этом списке — желание записаться в зал и не бросить занятия через неделю, привести в порядок свое тело и здоровье. Но проходят 12 месяцев — и для очень-очень многих это желание «переезжает» в список на следующий год. Чтобы эта миссия для наших читателей в 2024 году стала максимально выполнимой, «Реальное время» поговорило с практикующим тренером, руководителем фитнес-департамента «Акимбо» Евгением Ореховым о том, как правильно выстроить занятия, как найти в себе достаточно мотивации (и чем она отличается от стимуляции), что выбрать и как добиться цели.

«Тренер — это тот, кто дает возможность быть здоровым»

— Евгений, как вы думаете, для чего нам вообще нужен фитнес? И как сегодня казанцы относятся к занятиям спортом?

— Начнем с того, что фитнес в первую очередь — это про здоровье. Стремление к здоровому образу жизни — это очень важно. А что касается отношения казанцев, то люди занимаются. У нас три фитнес-клуба в разных районах города, каждый по-своему уникален по сервису и по обслуживанию. Мы видим, что в них всегда много посетителей. Значит, все-таки для людей это важная часть жизни. И это не может не радовать!

— Раньше многие занимались спортом, потому что это было модно. А сейчас замечаете ли вы, что люди становятся более осознанными в этом вопросе, внимательнее относятся к своему здоровью и телу? Культура фитнеса действительно изменилась?

— Вижу вот что: раньше люди ходили в тренажерный зал, чтобы «сделать форму», раскачаться. Сейчас тенденция немного другая: в тренде функциональный тренинг, осознанные движения, работа с паттерном шага. Основной акцент сейчас делается на работе со здоровьем.

скриншот realnoevremya.ru

— Как показывает статистика, половина пришедших в спортзал изначально предпочитают самостоятельные тренировки, а не занятия с тренером. А как вы думаете, как правильно?

— Действительно, я вижу многих людей, которые занимаются самостоятельно. И вот что хочу сказать: если вы новичок в спортзале и, к примеру, нашли программу из интернета, надо понимать, что шаблонный вариант не всегда может вам подойти. Если вы первый раз в зале, мы настоятельно советуем обратиться к специалисту, который вас направит. Он составит для вас индивидуальный план, схему питания, сориентирует по циклу подготовки, расскажет, как довести до результата.

Ведь кто такой тренер? Наставник, мотиватор, в какой-то степени психолог, а кому-то он может стать и другом. Тот человек, который может привести подопечного от точки А к точке Б, к результату. Тот, кто дает возможность быть здоровым: знакомит с залом, инструктирует обо всем, ставит правильную технику выполнения упражнений (а это очень важно, чтобы не травмироваться!) и обо всех основах фитнеса.

«Качество тела — результат долгих плодотворных тренировок»

— Допустим, в спортзал пришла девушка с популярным запросом на похудение. Возможно ли похудеть за неделю, за месяц или к конкретной дате, экстренно?

— Да, это действительно очень популярный запрос. Здесь все зависит от того, что вам важнее: улучшить качество тела или сделать минус 5—7 килограммов на весах. В моей практике были подопечные, которые делали акцент на показатели веса, и были те, кому важно было качество тела. Это две разные ниши.

Качество тела — результат долгих плодотворных тренировок, первые результаты будут только через 3—4 месяца. А можно и быстро скинуть 3—4 килограмма, чтобы, скажем, влезть в платье по торжественному случаю. Но такой результат долго не продержится.

— С какими запросами к вам чаще всего приходят?

— Запросы бывают разные. Я как специалист в сфере фитнеса предлагаю человеку разобраться в том, а чего именно он хочет. «Я хочу похудеть» — это не конечное желание. Надо сформулировать, для чего это нужно, чего этим вы хотите добиться — уменьшения килограммов как такового или нового качества тела.

Кроме похудения, есть самые разнообразные запросы. Есть клиенты, которые приходят для подготовки к соревнованиям по кроссфиту или другим видам спорта. Есть те, кто хочет набрать мышечную массу. А кто-то приходит в зал восстановить опорно-двигательный аппарат: реабилитироваться после травмы, к примеру.

В общем, все индивидуально. И под разные запросы мы можем подобрать соответствующего специалиста, который работает по озвученной проблеме.

предоставлено для realnoevremya.ru «Акимбо»

«Онлайн-тренер видит своего подопечного в одной плоскости»

— Сейчас появилась такая тенденция: в спортзалах можно увидеть людей, которые занимаются по онлайн-марафонам и онлайн-ведению, тренер находится на другом конце провода. Как вы лично к этому относитесь: безопасно и результативно ли это?

— Я очень часто вижу в зале такое: стоит штатив, человек выполняет упражнение на камеру, а я вживую вижу, что делает он совсем не то. Не совсем качественно. Не так, чтобы добиться результата. Потому что онлайн-тренер видит своего подопечного в одной плоскости: или в профиль, или фронтально. Но нужно постоянно менять ракурс, чтобы правильно работать с человеком, видеть его с разных сторон и подправлять движения и позы при необходимости.

Мы тоже даем людям возможность участвовать в марафонах, наши тренеры их проводят — но это происходит офлайн. Чем они хороши: постоянный живой контроль тренера, отслеживание результатов, постоянная поддержка и живая связь. Это куда лучше, чем дистанционное взаимодействие. Плюс дисциплинарный момент.

— Плюс если мы говорим об участии в ваших офлайн-марафонах, то для участников создается и определенное комьюнити?

— Да! Работа идет в команде, вместе веселее! Когда взаимодействуешь в группе, возникает еще и момент здорового соперничества: «О, мой товарищ добился результата, а я еще нет. Так почему я не могу?»

— Как в целом проходит марафон?

— Здесь многое зависит от того, на что он рассчитан. Что вообще подразумевается под марафоном? Это определенный цикл, чаще всего работа, рассчитанная на месяц. Наши же сотрудники выстраивают цикл работы месяца на три-четыре. Работа может производиться как в больших группах, так и в малых. Сюда закладывается и план тренировок, и поддержка от тренера, и постоянный контроль.

предоставлено для realnoevremya.ru «Акимбо»

«Подход к реабилитации должен быть компетентный и углубленный»

— Если у человека есть ограничения по физическим нагрузкам, то можно ли прийти к вам в «Акимбо»? Есть у вас тренеры, которые специализируются на реабилитации, скажем?

— Да, такие тренеры у нас есть. Все индивидуально, поскольку реабилитация — это восстановление после травмы или болезни. Здесь подход должен быть другой, компетентный и углубленный. У нас есть сотрудники, которые работают именно по таким направлениям.

К примеру, тренеры, работающие со сколиозом по специальной запатентованной методике. Есть те, кто профессионально работает с людьми с ОВЗ. Тренеры, которые работают исключительно в углубленной биомеханике — к примеру, если у подопечного проблема со стопами или с коленями или надо восстановить мышцы после аварии. Есть у нас специалисты, которые работают с паттерном шага — отстраивают походку.

Все это углубленная, но плодотворная работа. Результата за месяц не будет — но со временем он почувствуется, ведь в таких занятиях надо отталкиваться от полугода полноценных продуктивных тренировок.

— С какого возраста детям можно тренироваться в тренажерном зале, может ли подросток туда прийти без родителей и заниматься без тренера?

— Если говорить о самостоятельных занятиях — можно делать это с 16 лет, но под присмотром родителей. В этом возрасте подросток пытается отделиться от родителей, показаться взрослым, считает себя очень самостоятельным, но на деле это не так, поэтому контроль за ним все-таки нужен. Мы даем возможность заниматься и детям, и подросткам — у нас есть группы с квалифицированными тренерами.

А в выборе типа занятий нужно отталкиваться от возраста. Если это диапазон от 5 до 12 лет, то мы берем детей исключительно на общую физическую подготовку. Никаких свободных весов и силовых упражнений, исключительно работа со своим собственным весом, чтобы создать мышечный корсет. Потом, по достижении 14 лет, можно постепенно вводить тренажеры, без экстремальных весов и нагрузок. А со временем, когда организм начнет крепчать, составляются силовые тренировки. Тут нужен грамотный, осторожный подход, правильная постановка техники, выбор упражнений — все это под руководством квалифицированного специалиста приводит к требуемому результату.

скриншот realnoevremya.ru

«У нас больше 70 программ групповых тренировок»

— Предположим, в зал пришел человек, который не хочет силовых нагрузок — ему надо позаниматься в компании приятных людей в свое удовольствие. Для него хорошо подходят групповые тренировки. Раньше их список был ограниченным — шейпинг, аэробика. Сейчас же выбор огромный — самые разные программы, целевые занятия на определенные группы мышц. Расскажите, какие программы есть у вас в «Акимбо» и как подобрать подходящую?

— Наш фитнес-клуб дает возможность людям заниматься в группах. Таких занятий у нас действительно много — больше 70 программ. Посещать их можно в любое удобное время: в сетке расписания занятия идут с открытия и до самого закрытия клуба. Направления — самые разные.

Есть силовые тренировки, есть смешанные форматы, в которых функциональная нагрузка не тяжелая, но в то же время довольно интенсивная. Имеются общие направления, где дается своеобразный релакс, — это пилатес, йога, растяжка. Есть еще формат высокоинтенсивных тренировок: например, сайкл. Кроме того, наши тренеры разрабатывают авторские классы. Словом, выбор огромный.

В выборе все индивидуально, направление выбирается по душе. Если хочется потанцевать — почему бы нет, выберите танцевальное направление! Если задачей ставится загонять себя — пожалуйста, приходите на сайкл. Все зависит от вашей потребности.

Кроме того, нужно обязательно учитывать состояние здоровья. Надо проконсультироваться с тренером, можно ли вам посещать те или иные групповые упражнения. К примеру, если есть травма опорно-двигательного аппарата, а вы пришли на силовую тренировку — ничем хорошим это не кончится. Поэтому первичная беседа с тренером — строго обязательная процедура.

предоставлено для realnoevremya.ru «Акимбо»

— Чаще всего тренеры рекомендуют приходить в зал трижды в неделю. А вы как думаете? Сколько раз надо ходить в зал, как распределять нагрузку по неделе и есть базовые установки формата «три раза в неделю нужно обязательно прийти в зал»?

— В части периодизации надо учитывать несколько аспектов. Первый — человеческий фактор: многое зависит от вашей недельной загруженности. Второй — дисциплинарный. Если вы себя задисциплинируете ходить три раза — пожалуйста. Бывают те, кто приходят 1—2 раза, и в этом тоже нет ничего плохого. Все зависит от того, какая у вас тренировочная программа и цель. К примеру, если вы готовитесь к соревнованиям, то будут установленные дни, в которые нужно будет заниматься 3—4 раза в неделю на определенный цикл. А если нужно просто поддерживать форму, то пары раз в неделю вполне достаточно. Впрочем, были у меня и клиенты, которые пять раз в неделю приходили в зал, чтобы поддерживать форму. Это были легкие, но хорошо структурированные тренировки.

Словом, все индивидуально. Но в общем случае я советую 2—3 раза в неделю.

«Чтобы поддерживать мотивацию, нужно четко представлять себе цель, к которой вы идете»

— Как тренироваться так, чтобы не потерять мотивацию? Как вообще мотивировать себя на регулярные занятия?

— Все зависит от того, какая перед вами стоит цель.

— Давайте возьмем самые распространенные цели: для мужчин это, полагаю, набор мышечной массы, а для женщин — похудение.

— Все так. И в том, чтобы поддерживать мотивацию, нужно четко представлять себе цель, к которой вы идете. Всегда говорю своим подопечным: цель должна быть конкретной, и вы должны в деталях представлять, какими видите себя через год занятий. Если человек может себе это представить и визуализировать в голове — мы составляем план занятий и целенаправленно к этому идем. Но если у него не получается это сделать — значит, он не совсем понимает, чего хочет. И тогда мы начинаем «копать» вместе с ним, выясняем его истинную цель.

Как рождается мотивация? Человек начинает заниматься, видит первые результаты. Эти моменты и двигают его к дальнейшим действиям. А если результатов не видно, то начинает происходить выгорание. Поэтому в занятиях нужно искать плюсы в первую очередь. Кстати, надо отличать мотивацию от стимуляции. Стимулировать человека можно извне — предположим, «если ты достигнешь результата, то что-то получишь». А мотивация — это внутреннее состояние, которое тебя двигает изнутри.

И, конечно, нужно подходить ко всему с позиции дисциплины. Есть дисциплина — будет и мотивация!

предоставлено для realnoevremya.ru «Акимбо»

— Возвращаясь к вопросу периодизации, хотелось бы поговорить и о длительности тренировок. Потому что если мы посмотрим тренировку с наставником, то чаще всего это от сорока минут до часа. Но могут люди тренироваться и до трех часов. Получится ли быстрее достигнуть результата, если тратить больше времени в зале? Или же при грамотно построенной тренировке достаточно часового занятия?

— Я, к примеру, всегда исхожу из того, что час — это исключительно силовая работа в зале. На это ориентирую и наших сотрудников. До тренировки проходит еще разминка 15—20 минут, а после нее — заминка на 10—15 минут. Соответственно, если все это суммировать, то у меня тренировка длится минимум полтора часа. Есть тренеры, которые все укладывают в час. Но опять же, тут все зависит от того, какая тренировка имеется в виду.

Например, если человек работает с большими весами, то тренировка для него начинается с того момента, когда он подходит к своим рабочим весам. Предположим, он готовится к соревнованиям по становой тяге. У него первые десять подходов займет разминка — когда он постепенно доходит до 200 кг. А с 200 кг у него, собственно, начнется сама работа. Вот с этого только момента можно брать отсчет тренировки.

— Нужно ли делать кардио после силовой тренировки? Очень много споров идет на эту тему. А вы что порекомендуете?

— Кардио можно делать. С позиции тренировочного процесса после силовой тренировки у нас пульс завышен. А для чего нужно кардио? Чтобы плавно снизить пульс, привести его в норму. 10—20 минут занятий в кардиозоне как раз стабилизируют пульс. Есть и другой полезный момент: это уже будет продолжением тренировки, жиросжигающей работой. Многие специалисты говорят, что жир начинает «гореть» после получаса работы.

Кардио может быть разной: как монотонная работа в кардиозоне, так и групповое занятие. Вы можете растянуться, покрутить педали на сайкле, потанцевать — в общем, сделать все, что вашей душе угодно, чтобы стабилизировать пульс и прийти в норму.

предоставлено для realnoevremya.ru «Акимбо»

— Многие компании в Казани делают фитнес частью своей корпоративной культуры. Скажите, встречаетесь ли вы с тем, что в клубы приходят заниматься целыми коллективами?

— Да, такое у нас есть. И это очень позитивная тенденция — когда компания предоставляет сотрудникам возможность заниматься в зале и выделяет на это средства. У нас есть формат корпоративных карт. Чем это хорошо? Такие клиенты занимаются, делятся друг с другом мнением, опытом о том, что делают на тренировках, мотивируют друг друга.

Точное количество таких клиентов я назвать не могу, но популярность этого формата растет с каждым годом. Все больше компаний хотят, чтобы их сотрудники были здоровыми, довольными и в классной физической форме. И я думаю, что это очень хорошо!



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