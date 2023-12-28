Роберт Гилязиев: «Роста розничных цен на АЗС не должно быть до апреля 2024 года»

Руководитель ГБУ «Управление рационального использования ТЭР» — о качестве топлива, ценах на АЗС и энергоэффективности в Татарстане

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В 2023 году некачественное топливо в Татарстане выявляли всего в 1% случаев. Цены на него в республике ниже средних по России, рассказал в прямом эфире «Реальному времени» руководитель республиканского Управления по обеспечению рационального использования и качества топливно-энергетических ресурсов Роберт Гилязиев. В ходе онлайн-конференции глава управления подвел итоги месячника проверки качества моторного топлива и объяснил, как повышают энергоэффективность татарстанских учреждений.

Не соответствует ГОСТу 1% проб топлива

Управление рационального использования ТЭР проводит месячники проверки качества моторного топлива на АЗС Татарстана еще с 2005 года, рассказал Роберт Гилязиев. В этом году на 116 заправочных станциях республики были отобраны 325 проб: 236 — бензинов, 89 — дизельного топлива. Специалисты проверили, насколько они соответствовали требованиям ГОСТов. Для этого проверили шесть показателей бензина: фракционный состав, концентрацию смол, внешний вид, плотность и содержание серы, провели испытание на медной пластинке. У дизеля рассматривают семь параметров: фракционный состав, температуру вспышки, коррозию на медной пластинке, плотность, предельную температуру фильтруемости, кинематическую вязкость и содержание серы.

По словам главы управления, не соответствовали норме шесть проб дизельного топлива — это 1,8% от общего количества замеров. Отклонения были выявлены по таким показателям, как температура вспышки, температура фильтруемости и наличие воды. При этом величины несоответствий по второму и третьему показателям не столь значительны: они равны 14 вместо 15. Что касается проб бензина, все они соответствовали ГОСТу. В 2022 году в период месячника были отобраны 357 проб: 221 — бензинов и 136 — дизельного топлива. Отклонения от нормы нашли в шести замерах, что составило 1,7% от их общего числа.

В этом году на 116 заправочных станциях республики были отобраны 325 проб: 236 — бензинов и 89 — дизельного топлива. realnoevremya.ru/Максим Платонов

В течение 2023 года вне рамок месячника специалисты учреждения ежемесячно испытывали более 100 проб, добавил Гилязиев. Всего за январь — декабрь было сделано 1 869 проб на 741 АЗС и четырех нефтебазах Татарстана. Несоответствия по отдельным показателям были выявлены в 18 случаях (1% от общего числа). Эти отклонения незначительны и не могут вывести из строя двигатели машин, объяснил глава управления. За прошлый год было взято 1 722 пробы моторного топлива на 797 АЗС республики. Нарушения обнаружили в 17 замерах (также 1% от общего числа).

Все анализы проводятся в аккредитованной лаборатории, которую выбирает Госкомитет Татарстана на основании тендера. В 2022 году на торгах выиграло ООО «Ресурс-Аудит», которое благодаря доступным ценам победило и годом ранее.

В то же время управление не является надзорным органом, а значит, не может привлекать продавцов некачественного топлива к ответственности, отметил Гилязиев. Выявив нарушение, учреждение направляет владельцу объекта письмо с просьбой выяснить причины и устранить их. В противном случае управление передает информацию в прокуратуру. За последние два года таких случаев не было — нарушения татарстанцы исправляют.



Всего за январь — декабрь было сделано 1 869 проб, несоответствия по отдельным показателям выявили в 18 случаях (1% от общего числа). realnoevremya.ru/Максим Платонов

Кроме того, на большинстве АЗС республики сегодня активно реализуют брендированное топливо. Управление не берется судить, действительно ли оно лучше традиционного, потому что возможности проводить такие исследования сейчас нет, предупредил Гилязиев. Он рекомендовал потребителям сравнивать топливо и принимать решение самостоятельно.

Цены на моторное топливо в Татарстане ниже среднего уровня по России

По словам главы управления, до начала мая 2023 года цены на АЗС республики находились на уровне декабря 2022-го. Однако с мая по сентябрь текущего года они повышались семь раз, потому что в этот период в России выросла оптовая биржевая стоимость моторного топлива всех видов — к началу осени рост цен превысил 95%. На АЗС Татарстана резкого повышения рыночных цен удалось не допустить. Они росли только в пределах существующей инфляции. В сентябре 2023 года после мер, принятых правительством России, розничные и биржевые цены на моторное топливо стали падать. В Татарстане большинство АЗС снизили стоимость на 30 копеек за литр.

В 2023 году резкого повышения цен на АЗС Татарстана удалось не допустить. realnoevremya.ru/Максим Платонов

Как рассказал Гилязиев, по состоянию на 26 декабря 2023 года в Приволжском федеральном округе республика занимает четвертое место из 11 по уровню цен на бензин АИ-95, шестое место из девяти — на бензин АИ-92, и двенадцатое место из 12 — на дизельное топливо. В течение всего года цены на моторное топливо в Татарстане были ниже среднего уровня цен в России. «По моим ощущениям, роста оптовых и биржевых цен в России и, как следствие, розничных цен на АЗС не должно быть до апреля 2024 года», — добавил глава управления.

Объемы потребления топлива в республике за 2023 год будут известны 15—20 января. Но Гилязиев уверил, что они будут не меньше, а то и больше, чем годом ранее.

Объемы потребления топлива в республике за 2023 год будут известны 15—20 января. realnoevremya.ru/Максим Платонов

«Большая часть газопотребляющих предприятий имеет нормальное резервное топливное хозяйство»

Повышение энергоэффективности — одно из главных направлений деятельности управления, подчеркнул его глава. За 2023 год специалисты выполнили первичное энергообследование 56 государственных бюджетных учреждений, а 40 из них посетили повторно. Все осмотры проходят очно: специалисты инструментальными замерами выявляют места и причины потерь энергоресурсов в организациях, а затем дают рекомендации по их устранению. Актуальной Гилязиев назвал проблему отсутствия приборов учета — в этом году их не обнаружили в 12 учреждениях.

Для надежного энергообеспечения республики большое значение имеет резервное топливное хозяйство.

— Мы ежегодно готовим и утверждаем в Министерстве промышленности перечень тех газопотребляющих предприятий, которые производят электроэнергию для социально значимых учреждений республики. Они обязаны иметь резервное топливное хозяйство, нормативы запаса резерва топлива и само топливо в наличии, — сказал Гилязиев.

За 2023 год специалисты выполнили первичное энергообследование 56 государственных бюджетных учреждений, а 40 из них посетили повторно. realnoevremya.ru/Максим Платонов

Сегодня в перечень входят 81—82 предприятия. В течение года управление проверяет их техническое состояние. Результаты обследования ежемесячно представляют министерствам промышленности, строительства, ЖКХ, МЧС и штабу по подготовке к зиме. О серьезных нарушениях управление информирует глав районов и городов, где расположены проблемные учреждения.

— В последние годы в республике большая часть газопотребляющих предприятий имеют нормальное резервное топливное хозяйство, запасы топлива и своевременно готовятся к работе в осенне-зимний период и в течение всего года, — заявил Гилязиев.

Все мероприятия, которые были предусмотрены в 2023 году, Управление рационального использования ТЭР выполнило. План мероприятий на 2024 год представлен Кабмину Татарстана. К выполнению некоторых из них учреждение уже приступило.

Реклама. Официальный партнер онлайн-конференции — ООО «ТАИФ-НК АЗС».

realnoevremya.ru