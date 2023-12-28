Алла Сальникова — о том, как украшали елку в России

Гостья нового выпуска «Книжной полки» — автор книги «История елочной игрушки» Алла Сальникова

Фото: realnoevremya.ru / Екатерина Петрова

Новый год — праздник, который с нетерпением ждут и взрослые, и дети. Уже с конца ноября в магазинах появляются тематические полки и отделы с новогодним декором. Гирлянды, шары, игрушки и блестки — неотъемлемая часть праздничного украшения елки. Но далеко не все знают, как появилась традиция наряжать елку на Новый год. Об этом литературный обозреватель «Реального времени» Екатерина Петрова поговорила с доктором исторических наук, профессором КФУ и автором книги «История елочной игрушки» Аллой Сальниковой в новом выпуске «Книжной полки».

У Петра I не получилось

Впервые традицию украшения общественных пространств пытался ввести еще Петр I. Во время своего большого путешествия по Европе его покорил этот обычай. И уже в России накануне 1700 года он выпустил указ, согласно которому нужно было украшать улицы вечнозелеными растениями. Необязательно елками. Но попытка ввести эту традицию не имела под собой символического характера, связанного с Рождеством или Новым годом. Поэтому не получила широкого распространения.

realnoevremya.ru / Екатерина Петрова

Правда, обычай украшать улицы вечнозелеными растениями приглянулся трактирщикам. Они устанавливали елки над входом в питейные заведения и украшали дерево. Так они привлекали внимание потенциальных посетителей. С тех пор сохранились выражения «елкин», «пойти под елку» и другие похожие. Это означало «хорошо выпить», «напиться».

«Разграбление елки»

До XIX века все благополучно забыли про попытки Петра украшать улицы растениями. Пока в царской семье не появились немцы. Супруга императора Александра I Елизавета Алексеевна была немкой и пыталась ввести родные традиции в России. К тому же ее инициатива вписывалась в идеологическую концепцию. Торжественный семейный праздник укреплял роль императора как отца российского народа. Точная дата, когда впервые в императорском дворце была установлена елка, неизвестна. Но традиция наряжать хвойное дерево на Рождество пошла с александровских времен. А затем распространилась по всей России.

Из книги Аллы Сальниковой «История елочной игрушки» realnoevremya.ru/Екатерина Петрова

Доктор исторических наук, профессор КФУ Алла Сальникова:

— Елка в то время была очень дорогим удовольствием. Тогда в России не производили даже кустарные игрушки. Их привозили из-за границы, в первую очередь из Германии. Они стоили очень дорого. Да и в Германии они не были широко распространены. К тому же считалось, что лучше всего украшать елку стеклянными игрушками, а стекло стоило гораздо дороже других материалов и могло разбиться во время транспортировки. Поэтому даже в аристократических домах украшений не хватало. Украшали елку чем-то очень красивым, но более доступным. Вешали ожерелье, крупные серьги, броши, перстни, завязывали банты из дорогих тканей. Даже в самых богатых семействах украшали чем могли.

Очень долго в России наряжали елку съедобными украшениями: конфетами, орехами, пряниками. Эта традиция пришла к нам тоже из Германии. А апофеозом праздника в дореволюционной России было «разграбление елки». По завершении празднования Рождества детям разрешали кинуться к елке и сорвать с нее все, что только возможно. «Если детей было очень много, елка иногда оказывалась поверженной. Это была устоявшаяся традиция, которая сохранилась до первых советских десятилетий», — говорит Алла Сальникова.

Как в Казани начали украшать елку

В Казани была довольно большая немецкая диаспора. Но нельзя сказать, что эта традиция пришла в город быстро. «Если посмотреть каталоги казанских магазинов за 1850—1860-е годы, то можно увидеть, что елочных игрушек в них еще не было», — рассказывает Сальникова. Позже в Казань елочные игрушки попадали в первую очередь из Санкт-Петербурга, Москвы и Варшавы. Обычно их заказывали по каталогу.

Из книги Аллы Сальниковой «История елочной игрушки» realnoevremya.ru/Екатерина Петрова

Кроме этого, в казанских дворянских семьях часто вешали самодельные елочные игрушки. Члены семьи собирались и сами делали рождественские украшения. Это считалось очень хорошим воспитательным занятием. А со второй половины XIX века в Казани появились игрушки кустарного производства. Основной базар, где можно было купить украшения для елки да и саму елку, находился на Николаевской площади. Сейчас это место у Ленинского садика, где установлен памятник Александру Бутлерову. Туда из ближайших деревень привозили самодельные украшения, чаще всего они были из дерева.

Доктор исторических наук, профессор КФУ Алла Сальникова:

— Кто побогаче, могли заказать елочные украшения в каталогах или купить в магазинах в Александровском пассаже. Но это были не специальные магазины по продаже елочных игрушек. Их можно было купить в магазине изящных товаров. А кустарные игрушки были рассчитаны на массового потребителя. Но массовый потребитель был таким бедным, что не мог себе позволить даже деревянные игрушки.

Красное Рождество и Красные Святки

После революции советские власти не могли сразу же отменить Рождество. К этому моменту уже сформировался обычай устанавливать на праздник елку в общественном месте. Такие празднества устраивали благотворители для бедных семей. А также традиция хорошо закрепилась в деревне. Поэтому отменить установку елок одним указом и начать все с чистого листа было невозможно.

Из книги Аллы Сальниковой «История елочной игрушки» realnoevremya.ru/Екатерина Петрова

Тогда советское правительство решило придать елкам другое идеологическое звучание. В 1920-е годы появилось Красное Рождество и Красные Святки. Вместо рождественских песен, дети исполняли Интернационал. Традиционные елочные игрушки у малышей не отняли, оставались нейтральные мишки и петушки. А вот новогодние украшения для взрослых претерпели изменения.

Доктор исторических наук, профессор КФУ Алла Сальникова:

— В одной из воинских частей проводили Красное Рождество, и там на ветках висели маленькие фигурки врагов советской власти. Это были фигурки Юденича, Деникина, Колчака. И они были проткнуты палочкой. То есть повержены. Такие игрушки носили символический и сатирический характер.

Из книги Аллы Сальниковой «История елочной игрушки» realnoevremya.ru/Екатерина Петрова

До 1927 года, пока не началось активное наступление на религию, остатки прежней традиции существовали в Советском Союзе. А затем елку в принципе запретили.

В новом выпуске «Книжной полки» Алла Сальникова также рассказала, как отмечали Рождество во время Первой мировой войны и Великой Отечественной, как изменилась елочная игрушка в послевоенный период. Мы поговорили про елочную игрушку как инструмент пропаганды, про современные традиции украшения елок, а также про личную и коллективную память, которую несут в себе елочные игрушки.

Екатерина Петрова — литературный обозреватель интернет-газеты «Реальное время», автор telegram-канала«Булочки с маком» и основательница первого книжного онлайн-клуба по подписке «Макулатура».