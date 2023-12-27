Рустам Минниханов: «Мигранты нужны. Татарстан крупный промышленный центр. Без них не справимся»

Чат-боты для мигрантов, стандартизация народных костюмов и перепись мастеров народных промыслов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Татарстанский истеблишмент понимает, к чему может привести слабая политика в отношении интеграции трудовых мигрантов в общественную жизнь республики. Тысячи приезжих работают в Закамской зоне, однако их жизнь не должна сводиться только к труду. Накануне в Национальной библиотеке Татарстана прошло заседание Совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям и Организационного комитета по проведению в республике года национальных культур и традиций. На нем подвели итоги работы по сохранению и популяризации национальных культур региона, а также рассказали об адаптации мигрантов и приобщении детей к народных традициям. На заседании побывала журналист «Реального времени».



Дни культуры Татарстана в Египте и Иране

За 2023 год в рамках плана реализации национальной политики России в Татарстане было реализовано 136 мероприятий по 11 разделам, сообщила министр культуры республики Ирада Аюпова. По ее словам, в мероприятиях, направленных на единство народов страны, в регионе участвовало более 185 тысяч человек — на 35% больше, чем в прошлом году.



Неотъемлемая часть любой национальной культуры — это народные праздники. Их в Татарстане проводят ежегодно. Посещает такие мероприятия каждый третий житель региона, рассказала Аюпова. Число семей с детьми, посетителей в текущем году выросло в 1,5 раза. Популярностью пользуются также фестивали, которые министр культуры назвала катализатором интереса к народным традициям. Глав муниципальных образований на заседании обязали представить ведомству план проведения национальных праздников и этнокультурных фестивалей в первой половине 2024 года.

Аюпова отметила, что сегодня растет интерес к ношению одежды с элементами национальной культуры. realnoevremya.ru/Максим Платонов

Еще одна составляющая, без которой не представить народную культуру — это этнические костюмы. Аюпова отметила, что сегодня растет интерес к ношению одежды с элементами национальной культуры. В то же время масштабирование и стилизация костюмов может привести к угрозе утраты их исконных материалов и смыслов. В связи с этим в следующем году Минкульт совместно с научным сообществом пересмотрит требования к одежде творческих коллективов и создаст стандарт татарского национального костюма. Не оставят без внимания и народные промыслы. В 2024 году в Татарстане планируется провести перепись всех мастеров народно-художественных промыслов в республике и за ее пределами — с этим поможет Всемирный конгресс татар. Аюпова заверила, что не забудут умельцев даже из небольших сел. Секреты их мастерства Минкульт опишет совместно с Академией наук, чтобы локальные традиции не было утрачены.

В планах республики не только сохранение традиций, но и их распространение за пределами региона. В 2024 году будут проведены дни культуры Татарстана в Исламской Республике Иран, Пермском крае, Азербайджане, Арабской Республике Египет, Кыргызстане и по традиции в Москве, рассказала Аюпова.

Чат-боты для мигрантов на их родных языках

На заседании не обошли стороной проблему мигрантов. Для их успешной интеграции в общество в республике будут запущены чат-боты на родных языках переселенцев, помогающие в различных жизненных ситуациях. Об этом рассказал руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев. Он подчеркнул, что Татарстан — лидер по количеству прибывающих мигрантов в Приволжском федеральном округе, поэтому особенно важно корректно освещать межнациональные вопросы. По словам Салимгараева, в республике систематически проводятся обучающие программы для СМИ.

— Важно обучать не только журналистов, но и все субъекты национальной политики для их проактивной деятельности в информационном пространстве. Совместно с Минкультом Татарстана, Ассоциацией народов Татарстана, муниципальными районами разработан алгоритм освещения, ориентированный на поэтапное взаимодействие с аудиторией. Она включает в себя анонсирование с описанием изюминки мероприятия, проведение пресс-конференции, отлаженную организацию пресс-туров, распространение пресс- и пострелизов. Это сопровождается инфографикой в социальных сетях на языках народов Татарстана, — рассказал руководитель «Татмедиа».

Позже о важности работы с мигрантами высказался и раис Татарстана Рустам Минниханов.

— Мигранты нужны, мы сегодня — крупный промышленный центр и без них не справимся. Но в то же время их пребывание должно быть упорядочено в рамках существующих норм и законов. Если их нет, мы должны выйти с предложением, как это должно быть, — подчеркнул он.

По словам раиса, в республике должен быть орган, который займется этой проблемой. Минниханов предложил рассмотреть международный опыт и не пускать проблему на самотек, ведь «определенные сложности уже есть».

Другая программа обучения, о которой рассказал Салимгараев, была организована для сотрудников Академии наук Татарстана и направлена на популяризацию исследований в области национальных культур. В итоге увеличилось и число подписчиков на страницах академических сообществ в соцсетях, количества площадок, на которых они представлены. Кроме того, по словам Салимгараева, Татарстан активно сотрудничает с зарубежными СМИ — для них в республике в течение текущего года состоялось шесть пресс-туров.

— Мы принимали журналистов с Ближнего Востока, из Средней Азии, Китая, Индонезии, Белоруссии. Только с KazanForum-2023 в иностранных СМИ вышло 667 материалов, — заявил он.

Родная культура — детям

Еще одной темой, которую неоднократно поднимали на заседании, было приобщение к родной культуре подрастающего поколения. Для этого необходим контент о национальных героях, уверен соучредитель национально-туристического комплекса «Туган авылым», один из авторов проекта «Туган батыр» Радик Абдрахманов. Он рассказал, что в 2023 году тираж книги «Легенды Туган Батыра» о татарском сказочном герое составил 15 тысяч экземпляров. Для сравнения — в 2022 году первая часть «Туган Батыр и Сабля Правды» была издана трехтысячным тиражом. Презентация новой книги состоится в 2024 году.

Абдрахманов рассказал, что в планах создать и мультсериал из 52 частей, и даже полнометражный фильм. На заседании был представлен тизер мультфильма на татарском языке, который оценил и Рустам Минниханов. В завершение заседания раис республики отметил, что Татарстан завершает год достойно.

— Будем трудиться в том же направлении, чтобы республика была примером мира и согласия. Любая нация, любая вера здесь должны чувствовать себя комфортно, — заключил он.