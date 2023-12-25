Бронза Валиевой, шнурок Осокиной: итоги ЧР по фигурному катанию

Лед Челябинска оказался безуспешным для татарстанских фигуристов

Фото: realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов

Чемпионат России по фигурному катанию в Челябинске определил сильнейших в этом виде спорта, где нашим спортсменам пока заказан путь на международные соревнования. Спортивная редакция «Реального времени» подводит сиюминутные итоги стартов.

Единственная представительница Татарстана пострадала от шнура на ботинке партнера

Чемпионат России по фигурному катанию с точки зрения татарстанского любителя спорта прошел крайне негативно. Елизавета Осокина, единственная фигуристка, представлявшая на турнире сборную Татарстана, заняла восьмое место из-за того, что у ее партнера Артема Грицаенко развязался шнурок ботинка. Проблемы с инвентарем фигуристов , как локальные, так и глобальные, не редки, и особенно обидно, когда это происходит на «старте года», а иногда и «старте жизни». Француженка Габриэлла Пападакис пострадала из-за расстегнувшегося платья на Олимпиаде 2018, у Евгении Медведевой на чемпионате России 2019 года развалился ботинок. Другое дело, что Медведева шла к тому моменту пятой, лишившись шансов на попадание в состав сборной страны для участия в международных стартах, а Пападакис потеряла шансы на олимпийское золото. В ином случае конфуз на льду вообще может пойти в плюс, как у Екатерины Рублевой, которая минуту танцевала с оголенной грудью на чемпионате Европы 2009 года. Спортивных задач у нее на турнире не было, а возможность пересматривать редкий момент на видео повысила узнаваемость фигуристки в десятки раз. Причем операторы так постарались, что на видео это практически незаметно, только на фото, и воспоминаниях очевидцев, которые пригождаются как и в данном конкретном случае.

У Осокиной, которая с партнером даже попала в анонс чемпионата России, короткая программа оставляла шансы на попадание в итоговую шестерку со статусом звания членов сборной страны, но шнурок партнера скинул пару на три места вниз в турнирной таблице. На строчку выше, чем Алена Косторная и Георгий Куница.

Осокина, как это ни странно, начала повторять в соревновательном пути землячку, одну из двух «Рыжиков» Евгению Тарасову, объявившую об окончании спортивной карьеры и передавшую незримую эстафетную палочку Елизавете. Уж кому-кому, а не казанским любителям фигурного катания не знать и не помнить о травмах и препятствиях на десятиелетнем спортивном пути Тарасовой. Что любопытно, на втором своем чемпионате страны Тарасова и Владимир Морозов также были в итоге восьмыми, после хорошо откатанной короткой программы. Для Осокиной и Грицаенко нынешний чемпионат тоже второй.

Кстати, тогда бронзовые медали чемпионата России 2013 года завоевала пермская юниорская пара Мария Выгалова — Егор Закроев. Сейчас третьими стали другие пермяки Екатерина Чикмарева — Матвей Янченков. Партнерам 16 и 19 лет соответственно, Выгаловой и Закроеву было по 14 и 20. После них была интересная пара Апполинарии Панфиловой и Дмитрия Рылова, которые завершили карьеру в январе этого года, даже раньше Тарасовой и Морозова. Да, у них непреодолимой проблемой стали травмы обоих партнеров, но общий пермский тренд, когда редкая юниорская пара доходит до взрослого уровня, преодолевая еще и пубертат.

У Валиевой пубертат, у Лутфуллина нестабильность

Впрочем, лед челябинского спорткомплекса «Трактор» оказался несчастливым для всех, кого мы так или иначе связываем с татарстанским фигурным катанием. На искомом пятом месте в итоге располагалась другая воспитанница казанского фигурного катания Юлия Артемьева с Алексеем Брюхановым, вне шестерки сильнейших была экс-казаночка Ясмина Кадырова с Валерием Колесовым. Камила Валиева финишировала третьей, после лидерства в короткой программе и несколько неоправданных надежд на то, что она впервые станет чемпионкой страны. Ибо — пубертат, и Камила уже не порхает бабочкой надо льдом, как это легко удается новоиспеченной чемпионке Аделии Петросян, 16 лет отроду и 140 сантиметров в высоту.

Нынешний питерец Глеб Лутфуллин попал в многочисленное число попадавших еще во время короткой программы, когда из 18 стартовавших своих прыжки не приземлили («приледнили») 12, а один — Алексей Ерохов — был вынужден отправиться в больницу на обследование, снявшись со старта. Лутфуллин с 14-го места ожидаемо поднялся выше, финишировав 12-м. «Стабильности в мире нет, террористы опять захватили самолет», — посетовал супруг Тоси Николай из «Москва слезам не верит», и эту фразу можно превращать в рингтон и адресовать первую ее часть российским одиночникам. Только чемпион Евгений Семененко и вице-чемпион Вячеслав Дикиджи могут быть полностью довольны своими выступлениями. Бронзовый призер Петр Гуменник потерял лидирующую позицию, призеры крупнейших стартов недавнего прошлого — Дмитрий Алиев (четвертый), Марк Кондратюк (десятый), Андрей Мозалев (11-й), Александр Самарин (15-й) идут проторенной Михаилом Колядой и Максимом Ковтуном турнирной дорогой в колдобинах: то взлет, то паде-е-е-е-ения. Коляды уж нет, Ковтун далече, но стабильность еще дальше. Казалось бы, тут-то Лутфуллину и застолбить себе место под солнцем, но...

Степанова и Букин в другой танцевальной лиге

Минимумом турнирной борьбы запомнились старты в танцевальном разряде, где Иван Букин и молодая мама Александра Степанова катаются в своей Суперлиге, серебряные призеры Елизавета Худайбердиева и приезжавший в конце ноября в Казань на мастер-классы Егор Базин — в высшем дивизионе, а остальные — в общей массе.

Кстати Наталья Бестемьянова, бывшая партнерша отца Ивана Андрея Букина, выступила с категорическим неприятием комментариев комментатора Татьяны Тарасовой, вернувшейся к микрофону после болезни и проехавшейся асфальтовым катком особенно по Майе Хромых, в меньшей степени Марии Талалайкиной. Талалайкина на родном челябинском льду смотрелась экспонатом, но только не из полузабытой пени про лабутены, а тем, что из музея древностей. 21-летняя фигуристка дебютировала еще на чемпионате России 2018 года, опережая таких фигуристок, как Мария Сотскова, Евгения Медведева (в том самом случае, с порванным ботинком), Софья Самодурова, Станислава Константинова, и в ее нынешнем исполнении было как раз то самое женское одиночное катание, к которому так стремятся европейские чиновники от фигурного катания. Как в известном анекдоте про певицу Людмилу Зыкину, когда «не надо петь. Ты туда хады, сюда хады...»

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Ну и особенно заметно, как ополчились акулы пера на Майю Хромых. Девушка с букетом травм так и так заняла последнее место. Но похоже, что маститые журналистки из мира фигурного катания трепетно относятся только к самим себе. Когда Татьяна Анатольевна покидала комменаторский пульт из-за болезни, то лечилась и той «патокой», которой ее облили коллеги, массово желая здоровья и возвращения к микрофону. Но не с таким же набором нечистот, в которых она «искупала» Хромых, по итогам ее произвольного катания. Это не футболист, который не забивает с метра, и переживает только моральные муки, за что и должен быть подвергнут остракизму. Майе было больнее всех, раз за разом грохаясь об лед в платьице, которое не могло спасти от физической боли. С интернет-пространства на Хромых обрушилась еще и Елена Вайцеховская, зачем, для чего? Перечисленные дамы, а также их коллега по фигурно-катательному цеху Ирина Роднина, должны бережнее относиться к тем, кто сейчас выходит на лед. Особенно учитывая возраст критикуемых ими объектов. В крайнем случае, можно обойтись критикой а-ля Бестемьянова, которая прошлась по итогам короткой программы одиночников: «Большое количество падений у мужчин? Так не должно быть! Это был какой-то камнепад! Очень было много ошибок: глупых, непонятных. Конечно, люди падали не на ровном месте, а с четверных прыжков». Вот так: проблема озвучена, виновные в ее создании — пусть задумаются сами. Тем более что Бестемьянова еще и объяснила смысл ее возникновения: «Все усложнили программы — отсюда и ошибки».

Подводя итоги 2023 года в фигурном катании, следует отметить вторые места взрослой команды «Татарстан» и молодежной дружины «Идель» по итогам первого этапа Кубка России по синхронному катанию.