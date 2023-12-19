20-й, юбилейный: подведены итоги конкурса «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан»

В Казанской ратуше состоялась церемония чествования победителей республиканского и федерального конкурсов качества

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Почти 400 заявок от без малого двух сотен компаний и предприятий Татарстана поступило на юбилейный — 20-й по счету республиканский конкурс качества «Лучшие товары и услуги РТ». Экспертным комиссиям пришлось непросто, определяя лучших из лучших. Подведение итогов по традиции состоялось в канун Нового года. Как проходило награждение — в материале «Реального времени».

С подачи Рустама Минниханова

Впервые «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан» выбирали в 2003 году. О том, как родился конкурс, собравшимся в Казанской ратуше рассказал председатель Союза «Торгово-промышленная палата Республики Татарстан» Шамиль Агеев.

Шамиль Агеев: «Идея конкурса «Лучшие товары и услуги Татарстана» принадлежит Рустаму Минниханову. realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

— Идея этого конкурса полностью принадлежит раису республики — Рустаму Минниханову. Было это в 2003 году. Он тогда был премьером. С этого решения и пошло. Потом была ОЭЗ «Алабуга», потом — технопарк «Идея», КИП «Мастер» и т. д. Сегодня этот конкурс важен особенно, потому что остро стоит вопрос развития импортозамещения и нужно поддерживать тех, кто создает и предлагает новые товары и услуги, — подчеркнул он.

Олег Ибрагимов — и. о. директора Государственного регионального центра стандартизации, метрологии и испытаний в Республике Татарстан, а заодно и председатель региональной комиссии по качеству федеральной программы «100 лучших товаров России», счел необходимым дополнить, что раньше татарстанского конкурса — с 1997 года — стартовали только федеральные «100 лучших товаров». «Лучшие товары и услуги РТ» с первых дней стали этапом Всероссийского конкурса. Причем республика — самый активный его участник:

— За это время 4 300 татарстанских предприятий приняли участие в федеральном конкурсе. 9 тыс. продуктов этих предприятий стали победителями, — отметил Олег Ибрагимов.

На участие в конкурсе качества 2023 года поступило почти 400 заявок от без малого двух сотен компаний и предприятий Татарстана. realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Не стал исключением и 2023-й. Республику на федеральном конкурсе представляли 106 предприятий и 170 видов товаров и услуг. Сразу три высших приза главного конкурса качества страны в итоге достались татарстанским компаниям. Приз «Лидер качества» присвоен ПАО «КАМАЗ». Приза «Инновация» удостоен филиал АО «Сетевая компания» Чистопольские электрические сети. Приз «Вкус качества» присвоен ООО «Азбука сыра».

Поздравить обладателей высших наград федерального конкурса качества на сцену вышел Рустам Нигматуллин. realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Поздравил победителей федерального этапа, а также всех призеров республиканского конкурса с заслуженными наградами первый заместитель премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин:

— По итогам Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России» Татарстан является неизменным лидером на протяжении многих лет. Это достижение свидетельствует о том, что в нашей республике вопросам качества придается огромное значение. Несмотря на сложившуюся экономическую ситуацию, когда страна столкнулась с многочисленными санкционными ограничениями, руководители республиканских предприятий смогли оперативно адаптировать свои производства к современным реалиям, взяв курс на технологическую независимость. Предприятия совершенствуются, модернизируются, расширяют ассортимент, сохраняя при этом высокие показатели качества и конкурентоспособности. Дорогие участники конкурса, благодарю вас за добросовестный труд, целеустремленность, инициативность, которые позволяют уверенно двигаться вперед, преодолевая трудности.

5 номинаций конкурса качества

На протяжении существования конкурса «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан» его победители выбираются в пяти номинациях: «Продовольственные товары», «Промышленные товары для населения», «Продукция производственно-технического назначения», «Услуги», «Изделия народных и художественных промыслов».

Родион Карпов: «Татарстан — уникальный регион». realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

— Татарстан — поистине уникальный регион, где представлены практически все спектры промышленности, что есть в РФ. И республика среди других субъектов является регионом-лидером. Прежде всего благодаря коллективам предприятий, грамотному руководству, которое эти предприятия направляет к новым достижениям и успехам. Конечно же, хочется отметить, что десятки тысяч спецификаций и товаров производятся в РТ. И лучшие из лучших сегодня здесь, — подчеркнул со сцены первый заместитель министра промышленности и торговли РТ Родион Карпов. Ему выпала честь вручать награды лауреатам номинации «Продукция производственно-технического назначения».

«ТАИФ-НК» — постоянный участник конкурса качества. realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Первым на сцену вышел представитель АО «ТАИФ-НК» — помощник генерального директора компании Владимир Гатунок.

— Испытываю гордость за то, что работу всего нашего многотысячного коллектива оценили по достоинству на таком высоком уровне, — был краток он.

Лауреаты номинации «Продукция производственно-технического назначения». realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В этой же номинации дипломами лауреатов были отмечены «ТАНЕКО», «Зеленодольский завод имени А.М. Горького», «Автомобильный завод «РариТЭК», ГК «Коммерческие грузовики», КНПП «Вертолеты-МИ», «Нижнекамскшина» и «Нижнекамский завод грузовых шин», «Казаньоргсинтез» и «Казметрострой».

Лауреатами и призерами конкурса стали представители самых разных направлений и форм бизнеса. realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Аплодисменты звучали, почти не умолкая, без малого полтора часа. За это время на сцену выходили представители и крупных промышленных предприятий, и руководители среднего и малого бизнеса, аграрии и переработчики, медики, разработчики инновационных решений и хранители многовековых секретов народных промыслов. В 2023 году 163 наименования всевозможных товаров и услуг были удостоены звания лауреатов конкурса, 129 — дипломов первой степени, 79 — дипломов второй степени.

Еще больше возможностей в новом году

В завершение церемонии Шамиль Агеев рекомендовал всем собравшимся уже сейчас начинать думать над новыми заявками.

Шамиль Агеев рекомендовал начинать подготовку к формированию заявки на конкурс 2024 года уже сейчас. realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

А Олег Ибрагимов подчеркнул, что возможностей для того, чтобы проявить себя в уже близком 2024-м, у компаний и предприятий республики станет еще больше. Конкурс, несмотря на солидный возраст, продолжает активно развиваться.

Олег Ибрагимов анонсировал расширение списка номинаций конкурса качества в 2024 году. realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

— Мы с Шамилем Рахимовичем разговаривали об этом: в 2024 году планируем несколько переформатировать конкурс и ввести в него новые номинации. Например, связанные с инновационными продуктами и импортозамещением, — поделился и. о. директора Государственного регионального центра стандартизации, метрологии и испытаний в Республике Татарстан планами на обозримое будущее.