Евгений Богачев — человек года в татарстанском спорте

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

24 декабря 1998 года президентом баскетбольного клуба УНИКС стал Евгений Богачев. Команда уже едва не пережила финансовую кому под названием «УНИКС-Локомотив», поскольку спонсорских вливаний местного отделения Горьковской железной дороги команде категорически не хватало. Спортивный корреспондент «Реального времени» Джаудат Абдуллин вспоминает, как четверть века назад Евгений Борисович начал путь и как покорил баскетбольные вершины.

Как Минтимер Шаймиев нашел в Нацбанке будущего патриарха российского баскетбола

В начале текущей недели умер Владимир Родионов, уроженец Казани, который навязал в 90-е годы серьезную борьбу великому, могучему, правда, бедному в те годы как церковная мышь ЦСКА. На момент ухода из жизни Родионову было 76 лет, он на год моложе претендента на пост президента США Дональда Трампа. Нашему герою 82 года, он на год старше другого претендента на кресло в Капитолии Джо Байдена.



Евгений Богачев стал президентом «УНИКСа» в декабре 1998 года. Для понимания, Казань весной того года порадовалась первой победе «Ак Барса» в чемпионате страны, и совсем не с такой помпой, но отметила чемпионство шахматной дружины «Сбербанк Татарстана» в командном чемпионате России. Кстати, в том составе играл Рамиль Хасангатин, чей сын Камиль в будущем станет баскетболистом-любителем. Где-то в те же сроки, что и приход Богачева в «баскетбол на царство», команда «Четыре татарина» играла в финале высшей лиги КВН. Одним из фронтменов «татар» был экс-ватерполист Владимир Леонов. По сути, баскетбол и КВН республики стали соседями, поскольку базировались в одном здании КСК КГУ, когда рядом с казанским УНИверситетом, развивались Культура и Спорт, три составляющие аббревиатуры УНИКС.

Помимо КВН, активно развивался любительский мини-футбол. На любительских турнирах работал судья Виктор Антипов, отец будущего игрока сборной страны Павла Антипова. За команду «Молния» играл Евгений Варакин, ныне заместитель премьер-министра РТ, восстанавливающий Лисичанск. Играл он, кстати, с врачом Андреем Горнаевым, чей сын Кирилл в будущем станет профессиональным баскетболистом, за «Экономист» выступал Марат Шарифуллин, ныне руководитель Нацбанка РТ.

Со спортивной точки зрения республике практически нечем было похвастать. Тогдашний министр спорта (номинально его должность называлась руководитель комитета по физкультуре, спорту и туризму) Ханиф Муртазин сетовал, что республику покинули будущая олимпийская чемпионка Ольга Данилова и Лилия Нуртдинова, для которой отвоевали у МОК ее золотую награду Олимпиады 1992, но вручать было некому, поскольку медалистка к тому времени работала в Малайзии. На зимней Олимпиаде 1998-го от Татарстана выступал только Николай Петрушин, «летающий лыжник» из Лениногорска. Что касается самого УНИКСа, то его трясло, как больного малярией: команду со скандалом покинул югославский квартет, состоящий из тренера Драгана Вишневаца и его подопечных Младжена Джино, Живко Мисирачи и Зорана Младеновича. Вскоре УНИКС отказался от приставки «Локомотив» в названии команды, поскольку местное отделение железной дороги уже не было в состоянии оказывать финансовую помощь баскетбольному клубу.

Тогда президент Татарстана Минтимер Шаймиев нашел эту помощь в лице Нацбанка и его руководителя Евгения Богачева.

Бронзовое «начало» с Коваленко

К тому времени лучшие баскетбольные кадры Казани разбежались кто куда: менеджер Владимир Родионов блистал с саратовским «Автодором», игрок Дмитрий Волохов играл в команде Иосифа Кобзона — московском «Спартаке». Баскетбольная тусовка только-только формировалась, и два будущих агента Булат Юсупов и Бурган Назиров в это время зажигали на трибунах УНИКСа, который единственно чем мог похвастать так это первой в стране группой поддержки под руководством Луизы Хабибуллиной.

Страна пережила августовский дефолт, под руководством все более приближающегося к «усталости» президента Бориса Ельцина. В это же время в Москве практически без денег тренировал ЦСКА Станислав Еремин. В Перми раскручивал свой «Урал-Грейт» Сергей Кущенко. Юный «удмурт» Андрей Кириленко приехал в Казань еще в составе питерского «Спартака». В Литве разворачивалось уголовное дело в отношении братьев Лавриновичей.

В момент, когда Богачев пришел в УНИКС, его, из Нацбанка, разделяло от офиса клуба расстояние примерно в две остановки и несколько виртуальных мегапарсеков в мироощущении. Евгений Борисович не интересовался баскетболом, отдавая предпочтение охоте, к которой он пристрастился после переезда в Казань, и анекдотам. Хотя тут есть некое пересечение, поскольку упомянутый Родионов восхищался 20-летним форвардом УНИКСа Дмитрием Древке, называя его игроком уровня НБА. Сам Древке ездил на «Оке», сняв передние сиденья, тем самым, умещая в ней свои 200 сантиметров роста. На то время казалось, что он и есть главный актив УНИКСа. Чем не анекдот?

Даже в отсутствии сбежавших югославов у Богачева был неплохой для тех лет костяк игроков во главе с Русланом Авлеевым, Виктором Курильчуком, Русланом Сафроновым, Эдуардом Сообцоковым и уроженцем Донецка Петром Самойленко. Им требовался наставник, которым поначалу стал Евгений Коваленко, уроженец Ташкента, города, связанного с личной трагедией в судьбе Богачева. Коваленко пришлось совместить баскетбол с посещением камеры предварительного заключения, будучи обвиненным в вооруженном нападении на отца-основателя УНИКСа Александра Щербакова, и завоевать для Казани первую бронзу. Перед игрой за бронзу с минераловодским «Локомотивом» хотели как лучше, чтобы собралось побольше зрителей на баскетболе, они и собрались, надышали, из-за чего паркет, положенный прямо на лед «Спорт Сарае», стал скользким. В это время Богачев уже разруливал первый конфликт в команде, поскольку ее приехал тренировать кореец Олег Ким родом из Казахстана, работавший на тот момент в Туле. Кима позвал Щербаков, не согласовав это решение с Богачевым. Который следующим своим административным решением привез в Казань Станислава Еремина. Было это в 2000 году, у УНИКСа начиналась новая жизнь, как и у республики (этом году в Казани прошел первый международный турнир по хоккею с мячом, на призы правительства России, была образована мужская волейбольная команда «Динамо», олимпийцы блестяще выступили в Сиднее, где медалистами стали стрелок Светлана Демина, легкоатлет Денис Капустин, гимнастка Анастасия Колесникова и выступавшие за другие города ватерполист Ирек Зиннуров и волейболист Алексей Казаков), так и у страны в целом, когда президентом стал Владимир Путин.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

И дольше века длится день...

В 25 президентских лет Богачева уместилось так много, что можно снимать новое «Движение вверх». Перемежая его фактами из политической, спортивной и культурной жизни республики и России. Ханифа Муртазина сменил поначалу Марат Бариев, а с годами и бывший фронтмен «Четырех татар» Владимир Леонов. Еремин тренировал, руководил, уезжал, возвращался... Кущенко ушел в биатлон. Отсидели свое и приехали играть в Казань братья Кшиштоф и Дариуш Лавриновичи. У Курильчука выросла дочь — баскетболистка сборной России.

И все эти годы Богачев со стороны наблюдал, как выигрывают золото те соседи, кто позже его команды начали подъем к вершинам: такие как футбольный «Рубин», ватерпольный «Синтез», мужская и женская команды по хоккею на траве, «их коллеги из хоккея с мячом. Да что там говорить, волейболисты и волейболистки стали лучшими в России, будучи созданными позже, чем Богачев сел в кресло президента. Его коллеги— президенты спортивных клубов, представляли из себя коллективного Юлия Цезаря. Шахматный Евгений Захаров «пришел», и его «Сбербанк Татарстана» стал чемпионом страны, спустя полгода. Шафагат Тахаутдинов «увидел», и хоккейный «Ак Барс» подарил ему золото через год с небольшим. Футбольный Александр Гусев «победил» вместе с «Рубином» на третий год работы.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

А Евгений Борисович в это время превращался в баскетбольного Хатико, ждущего свою викторию в компании судьбы-злодейки. Он по привычке рассказывал ей анекдоты, но в какой-то момент его погоня за золотом сама стала напоминать подобие грустного анекдота, типа, «скорее небо упадет на землю и Дунай потечет вспять...» Как только Богачев, руками любого из наиболее успешных тренеров УНИКСа (Еремина, Евгения Пашутина, литовца Антанаса Сирейки, серба Ацо Петровича, итальянца Андреа Тринкьери) протягивал руки за золотом, судьба била по этим рукам, усилиями соперников, а нередко еще и судей, которые бывало становились для УНИКСа прокурорами и судебными приставами в одном лице.



Мир освоил сотовую связь и «погрузился» в интернет... В Америке были атакованы «башни-близнецы»... Алексей Балабанов снял второго «Брата» и умер, вслед за исполнителем роли главного героя... Лишившись Черногории, окончательно развалилась Югославия... Дефолт, спустя 10 лет после российского августа 1998-го, посетил Америку «с ответным визитом»... Шаймиева на посту президента Татарстана сменил Рустам Минниханов, который сменил наименование «президент» на «раис»... Летающий лыжник из Лениногорска Данил Садреев завоевал олимпийское серебро... В баскетболе создали Евролигу и сняли «Движение вверх», Михаил Прохоров купил «Нью Джерси» и продал его как «Бруклин Нетс». Россия присоединила Крым, умерли Ельцин и Горбачев, Кравчук и Шушкевич, «Икеа» и «Макдоналдс» ушли из России, Чубайс стал Натаном Сагалом...

Не скажем, что именно это стало последней каплей. Скорее совпало согласно алгоритму, когда из двух новостей хотя бы одна должна быть хорошей... УНИКС наконец-то покорил ранее недостижимую вершину, став первой командой России.



realnoevremya.ru/Максим Платонов

Мы начали текст с ухода Владимира Родионова из жизни, но возможность написать о нем оставим «былинникам речистым» из города Саратова, где он работал. Родившись в Казани, Родионов ничего не сделал для родного города. Богачев, появившийся на свет в Курской области, переехал через Украину в столицу Татарии, подарив ее болельщикам победы в кубке страны, кубках ФИБА и Европы, наконец, в чемпионате России. И Казань, хотя и с некоторым запозданием, по сравнению с другими аксакалами татарстанского спорта туркменом Курбаном Бердыевым и татарином Зинэтулой Билялетдиновым, признала русского Богачева с украинскими корнями своим почетным гражданином.