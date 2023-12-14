Рустам Минниханов: «Даже один человек может многое сделать»
Спорту Татарстана — 100 лет. Из них 20 лет ярких побед
13 декабря в актовом зале Поволжского университета спорта состоялось подведение итогов спортивного 2023 года. Гимнаст Даниел Маринов и пловчиха Софья Дьякова признаны лучшими из лучших, с чем полностью согласен спортивный корреспондент «Реального времени», побывавший на торжественном мероприятии.
Закрытие Игр БРИКС планируется провести на Сабантуе
Традиционно два торжественных мероприятия спортивного министерства республики, подведение итогов уходящего года и коллегию Минспорта, проводят в достаточно сжатом временном отрезке, в конце одного и начале другого года, и участники зачастую одни и те же, не успевают «соскучиться». Но сейчас либо невидимый сценарист, либо время приняли верное решение, разведя эти два мероприятия на максимально возможные сроки.
Подводя итоги во второй декаде декабря, Минспорта выводил за скобки финал Кубка России по волейболу среди мужских команд и чемпионат России по фигурному катанию, а также международные соревнования по прыжкам в воду и Кубок Владимира Сальникова по плаванию в Санкт-Петербурге, на котором собирается принять участие лучшая спортсменка Татарстана Софья Дьякова. Их триумфаторов поздравят в следующем году на той же коллегии, которую логично провести ближе к концу января. Почему? Да потому, что на начало января запланировано заседание Оргкомитета Игр БРИКС, на котором уже будет утверждено и количество видов спорта, по которым пройдут соревнования, и количество спортивных объектов под их проведение. И именно эта информация будет архиважной для всех, включая спортивную редакцию «Реального времени», кто считает Игры БРИКС важнейшим спортивным событием в России в 2024 году.
Кстати, министр спорта Владимир Леонов не стал увиливать от нашего вопроса о том, что финал Игр БРИКС планируется провести в селе Мингер, где уже существует площадка для проведения чемпионата мира по борьбе кореш на поясах и накоплен опыт встречи многочисленных делегаций из разных стран и континентов. Полный ответ Леонова на этот вопрос наши читатели смогут узнать в интервью, которое мы планируем опубликовать в ближайшие дни, но уже сейчас можно констатировать, что задумка блестящая.
Запланировать финал международных стартов на фоне проведения национального татарского праздника Сабантуй, это такой этнографический «нокаут», яркое послевкусие которого запомнится надолго.
— В следующем году Казань впервые примет два крупнейших мультиспортивных мероприятия — «Игры Будущего» и спортивные Игры стран БРИКС. Уверен, они оставят огромный след в истории республики и страны, а участники и гости столицы получат множество незабываемых эмоций, — сказал Леонов.
Но пока это дело недалекого будущего, а мы вернемся ко вчерашнему прошлому, которое начиналось традиционными «обнимашками». Коллеги по спорту иногда общались в одной логичной компании, как, например, богатырское трио Салават Гайсин, Араик Маргарян, Ренат Ахатов, представители славного спортивного общества «Динамо», которое на федеральном уровне отмечало 100-летие в начале уходящего года, а на республиканском будет праздновать такой же юбилей в 2026-м. А коллега Ахатова по травяному хоккею Рустем Насибуллин, руководящий женской командой «Ак Барс-Динамо», тепло общался с наставником ВК «КОС-Синтез» Евгением Ярощуком. Все логично, если знать, что ватерпольная школа «Синтеза» выпустила из своих стен и министра спорта Леонова, и Ирека Зиннурова, который, оправдывая свое амплуа «подвижного» нападающего, не сидит на месте, а налаживает межгосударственные связи России с Азербайджаном, и, собственно, Ярощука с Насибуллиным.
За 40 лет Минспортом Татарстана руководили только четыре министра
Спорт он такой — многогранный, когда ватерполист может работать в хоккее на траве, и развивали его на первых порах баскетболист Владимир Стариков, а сейчас — футболист Маргарян. Баскетболист Владимир Житлов связал свою судьбу с фехтованием, и вчера на мероприятии отмечали его ученицу Наилю Гилязову и вдову легендарного тренера Валентину Никонову. А стрелки Сергей и Светлана Демины, которых неоднократно чествовали и за успехи стрелковой федерации, и тренерские заслуги, могут гордиться сыном Сергеем Деминым-младшим, который из перспективного хоккеиста превратился в стрелкового чемпиона. Если бы не суперталант Маринова, зажигавшего на гимнастическом помосте как наследник Алексея Немова, тоже приехавшего в Казань на чествование, то чемпион России 2023 года Демин-младший тоже мог бы претендовать на лавры лучшего из лучших.
Руководство республиканского Минспорта сделало упор на то, что за последние 40 лет спортивной отраслью в республике руководили всего четыре человека, но, справедливости ради, логичнее выделять троих. Три богатыря татарстанского спорта — это Марат Бариев, который возглавил отрасль в 2001 году, и именно при нем в республику наконец-то пришли крупные международные турниры и национальные чемпионаты, которые ранее Казань принимала крайне редко.
Нынешний ректор университета спорта Рафис Бурганов, при котором состоялась казанская Универсиада, и действующий министр спорта Владимир Леонов — вот спортивные исполины, на чьи плечи легла ноша вывода татарстанского спорта на передовые позиции. Люди, которых назначали первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев и действующий раис республики Рустем Минниханов, сами увлеченные спортом на все 100 процентов. Если бы Шаймиев не признавал плавание как вид спорта с оздоровительным эффектом, не играл бы в шахматы со своим многолетним партнером Геннадием Захаровым, не было бы в республике столько бассейнов, золотой рыбки татарстанского плавания Яны Мартыновой и легендарной шахматной команды «Ладья» и ее нынешнего лидера Владислава Артемьева. Не было бы УНИКСа, признанного лучшей командой республики 2023-го, если бы 25 лет назад Минтимер Шарипович не свел вместе баскетбольный УНИКС и Евгения Богачева — факт, который также заслуживает отдельного текста. Не расставляй Шаймиев нужных людей по видам спорта, могло не быть нынешнего «Ак Барса» и «Рубина», да и «Динамо-РТ» могло выглядеть, скажем так, гораздо сиротливей без Асгата Сафарова во главе.
Что же касается Рустама Минниханова, то все знают про его увлечение автоспортом, притом что горные лыжи он осваивал еще тогда, когда в СССР этим видом спорта занимались только Леонид Тягачев да квартет горнолыжных мушкетеров — Андреев, Жиров, Макеев, Цыганов. Только природная скромность главы республики не дает ему выпячивать умение слаломиста объезжать препятствия не только на автомобиле, но и на горных лыжах. Не все об этом знают, но зато Домбай помнит...
Вот и сейчас Минниханов пошутил о своих отношениях со спортом, поприветствовав спортсменов и тех, «кто рядом стоял». Сказано это было по-татарски, но понятно, что имел в виду и себя, а на первый план, как обычно, выводил профессионалов, главным из которых был «отец родной» национального тенниса Шамиль Тарпищев. Не удивимся, если Шамиль Анвярович и не уезжал из Казани после презентации документального фильма, состоявшейся месяц назад, настолько ему глянулся Татарстан.
Минниханов о Тарпищеве: «Даже один человек может многое сделать»
— Вместе с нами Шамиль Анвярович Тарпищев. Шамиль-абы, покажись, пожалуйста, — попросил Минниханов. — Благодаря ему развивается теннис и в стране, и в нашей республике, и он доказывает, что даже один человек может многое сделать, — Минниханов отдавал должное легенде российского спорта, поверившему в Татарстан одним из первых на федеральном уровне.
К чести Рустама Нургалеевича, он вспомнил и о главном спортивном событии прошлого десятилетия, казанской Универсиаде, кстати, незримо объединившей и инициатора ее проведения Бариева, и трех непосредственных исполнителей — Бурганова, Леонова и очередного ВИП-гостя Азата Кадырова, который посетил торжественную церемонию в качестве первого заместителя министра спорта России.
— Азат активно помогал продвигать Универсиаду, и сегодня помогает нам, — отметил Минниханов, посвятив целый спич Универсиаде. — Студенческие игры преобразили облик нашей столицы и оставили наследие, которое служит хорошим фундаментом для развития спортивной инфраструктуры и спорта. Образованный на базе построенных объектов крупнейший профильный вуз страны — Поволжский университет физической культуры, спорта и туризма — яркое тому подтверждение.
Памятуя о 100-летии татарстанского спортивного министерства, его руководство постаралось максимально широко отметить тех, чьи победы и во времена СССР и в 90-е годы стали фундаментом для нынешних успехов. Легендарные Альберт Багаутдинов и Мансур Мифтахов, боксер Фоат Гатин, пловец Алексей Камешков, ватерполист Валерий Лелюх, штангист Николай Колесников, фигуристка Дамира Пичугина, гребец Александр Плюшкин и многие другие бежали и плыли, боксировали и гребли, чтобы обозначить на большой карте Советского Союза небольшую тогда точку — Татарию, которая за последние 20 лет выросла до планеты средних размеров на спортивной карте не только России, но и мира.
Сейчас на авансцене другие: Дьякова и Маринов, недавние лауреаты Марта Мартьянова и Ирек Ризаев, которым надо помнить, что в Татарстане мы хотим всем рекордам ваши звонкие дать имена.
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