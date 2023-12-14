Рустам Минниханов: «Даже один человек может многое сделать»

Спорту Татарстана — 100 лет. Из них 20 лет ярких побед

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (гимнаст Даниел Маринов и раис Татарстана Рустам Минниханов)

13 декабря в актовом зале Поволжского университета спорта состоялось подведение итогов спортивного 2023 года. Гимнаст Даниел Маринов и пловчиха Софья Дьякова признаны лучшими из лучших, с чем полностью согласен спортивный корреспондент «Реального времени», побывавший на торжественном мероприятии.

Закрытие Игр БРИКС планируется провести на Сабантуе

Традиционно два торжественных мероприятия спортивного министерства республики, подведение итогов уходящего года и коллегию Минспорта, проводят в достаточно сжатом временном отрезке, в конце одного и начале другого года, и участники зачастую одни и те же, не успевают «соскучиться». Но сейчас либо невидимый сценарист, либо время приняли верное решение, разведя эти два мероприятия на максимально возможные сроки.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Подводя итоги во второй декаде декабря, Минспорта выводил за скобки финал Кубка России по волейболу среди мужских команд и чемпионат России по фигурному катанию, а также международные соревнования по прыжкам в воду и Кубок Владимира Сальникова по плаванию в Санкт-Петербурге, на котором собирается принять участие лучшая спортсменка Татарстана Софья Дьякова. Их триумфаторов поздравят в следующем году на той же коллегии, которую логично провести ближе к концу января. Почему? Да потому, что на начало января запланировано заседание Оргкомитета Игр БРИКС, на котором уже будет утверждено и количество видов спорта, по которым пройдут соревнования, и количество спортивных объектов под их проведение. И именно эта информация будет архиважной для всех, включая спортивную редакцию «Реального времени», кто считает Игры БРИКС важнейшим спортивным событием в России в 2024 году.

Кстати, министр спорта Владимир Леонов не стал увиливать от нашего вопроса о том, что финал Игр БРИКС планируется провести в селе Мингер, где уже существует площадка для проведения чемпионата мира по борьбе кореш на поясах и накоплен опыт встречи многочисленных делегаций из разных стран и континентов. Полный ответ Леонова на этот вопрос наши читатели смогут узнать в интервью, которое мы планируем опубликовать в ближайшие дни, но уже сейчас можно констатировать, что задумка блестящая.

Запланировать финал международных стартов на фоне проведения национального татарского праздника Сабантуй, это такой этнографический «нокаут», яркое послевкусие которого запомнится надолго.

— В следующем году Казань впервые примет два крупнейших мультиспортивных мероприятия — «Игры Будущего» и спортивные Игры стран БРИКС. Уверен, они оставят огромный след в истории республики и страны, а участники и гости столицы получат множество незабываемых эмоций, — сказал Леонов.

Лучшая спортсменка Татарстана в 2023 году пловчиха Софья Дьякова. realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Но пока это дело недалекого будущего, а мы вернемся ко вчерашнему прошлому, которое начиналось традиционными «обнимашками». Коллеги по спорту иногда общались в одной логичной компании, как, например, богатырское трио Салават Гайсин, Араик Маргарян, Ренат Ахатов, представители славного спортивного общества «Динамо», которое на федеральном уровне отмечало 100-летие в начале уходящего года, а на республиканском будет праздновать такой же юбилей в 2026-м. А коллега Ахатова по травяному хоккею Рустем Насибуллин, руководящий женской командой «Ак Барс-Динамо», тепло общался с наставником ВК «КОС-Синтез» Евгением Ярощуком. Все логично, если знать, что ватерпольная школа «Синтеза» выпустила из своих стен и министра спорта Леонова, и Ирека Зиннурова, который, оправдывая свое амплуа «подвижного» нападающего, не сидит на месте, а налаживает межгосударственные связи России с Азербайджаном, и, собственно, Ярощука с Насибуллиным.

За 40 лет Минспортом Татарстана руководили только четыре министра

Спорт он такой — многогранный, когда ватерполист может работать в хоккее на траве, и развивали его на первых порах баскетболист Владимир Стариков, а сейчас — футболист Маргарян. Баскетболист Владимир Житлов связал свою судьбу с фехтованием, и вчера на мероприятии отмечали его ученицу Наилю Гилязову и вдову легендарного тренера Валентину Никонову. А стрелки Сергей и Светлана Демины, которых неоднократно чествовали и за успехи стрелковой федерации, и тренерские заслуги, могут гордиться сыном Сергеем Деминым-младшим, который из перспективного хоккеиста превратился в стрелкового чемпиона. Если бы не суперталант Маринова, зажигавшего на гимнастическом помосте как наследник Алексея Немова, тоже приехавшего в Казань на чествование, то чемпион России 2023 года Демин-младший тоже мог бы претендовать на лавры лучшего из лучших.

Алексей Немов (в центре). realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Руководство республиканского Минспорта сделало упор на то, что за последние 40 лет спортивной отраслью в республике руководили всего четыре человека, но, справедливости ради, логичнее выделять троих. Три богатыря татарстанского спорта — это Марат Бариев, который возглавил отрасль в 2001 году, и именно при нем в республику наконец-то пришли крупные международные турниры и национальные чемпионаты, которые ранее Казань принимала крайне редко.

Нынешний ректор университета спорта Рафис Бурганов, при котором состоялась казанская Универсиада, и действующий министр спорта Владимир Леонов — вот спортивные исполины, на чьи плечи легла ноша вывода татарстанского спорта на передовые позиции. Люди, которых назначали первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев и действующий раис республики Рустем Минниханов, сами увлеченные спортом на все 100 процентов. Если бы Шаймиев не признавал плавание как вид спорта с оздоровительным эффектом, не играл бы в шахматы со своим многолетним партнером Геннадием Захаровым, не было бы в республике столько бассейнов, золотой рыбки татарстанского плавания Яны Мартыновой и легендарной шахматной команды «Ладья» и ее нынешнего лидера Владислава Артемьева. Не было бы УНИКСа, признанного лучшей командой республики 2023-го, если бы 25 лет назад Минтимер Шарипович не свел вместе баскетбольный УНИКС и Евгения Богачева — факт, который также заслуживает отдельного текста. Не расставляй Шаймиев нужных людей по видам спорта, могло не быть нынешнего «Ак Барса» и «Рубина», да и «Динамо-РТ» могло выглядеть, скажем так, гораздо сиротливей без Асгата Сафарова во главе.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Что же касается Рустама Минниханова, то все знают про его увлечение автоспортом, притом что горные лыжи он осваивал еще тогда, когда в СССР этим видом спорта занимались только Леонид Тягачев да квартет горнолыжных мушкетеров — Андреев, Жиров, Макеев, Цыганов. Только природная скромность главы республики не дает ему выпячивать умение слаломиста объезжать препятствия не только на автомобиле, но и на горных лыжах. Не все об этом знают, но зато Домбай помнит...

Вот и сейчас Минниханов пошутил о своих отношениях со спортом, поприветствовав спортсменов и тех, «кто рядом стоял». Сказано это было по-татарски, но понятно, что имел в виду и себя, а на первый план, как обычно, выводил профессионалов, главным из которых был «отец родной» национального тенниса Шамиль Тарпищев. Не удивимся, если Шамиль Анвярович и не уезжал из Казани после презентации документального фильма, состоявшейся месяц назад, настолько ему глянулся Татарстан.

Минниханов о Тарпищеве: «Даже один человек может многое сделать»

— Вместе с нами Шамиль Анвярович Тарпищев. Шамиль-абы, покажись, пожалуйста, — попросил Минниханов. — Благодаря ему развивается теннис и в стране, и в нашей республике, и он доказывает, что даже один человек может многое сделать, — Минниханов отдавал должное легенде российского спорта, поверившему в Татарстан одним из первых на федеральном уровне.

Шамиль Тарпищев. realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

К чести Рустама Нургалеевича, он вспомнил и о главном спортивном событии прошлого десятилетия, казанской Универсиаде, кстати, незримо объединившей и инициатора ее проведения Бариева, и трех непосредственных исполнителей — Бурганова, Леонова и очередного ВИП-гостя Азата Кадырова, который посетил торжественную церемонию в качестве первого заместителя министра спорта России.

— Азат активно помогал продвигать Универсиаду, и сегодня помогает нам, — отметил Минниханов, посвятив целый спич Универсиаде. — Студенческие игры преобразили облик нашей столицы и оставили наследие, которое служит хорошим фундаментом для развития спортивной инфраструктуры и спорта. Образованный на базе построенных объектов крупнейший профильный вуз страны — Поволжский университет физической культуры, спорта и туризма — яркое тому подтверждение.

Памятуя о 100-летии татарстанского спортивного министерства, его руководство постаралось максимально широко отметить тех, чьи победы и во времена СССР и в 90-е годы стали фундаментом для нынешних успехов. Легендарные Альберт Багаутдинов и Мансур Мифтахов, боксер Фоат Гатин, пловец Алексей Камешков, ватерполист Валерий Лелюх, штангист Николай Колесников, фигуристка Дамира Пичугина, гребец Александр Плюшкин и многие другие бежали и плыли, боксировали и гребли, чтобы обозначить на большой карте Советского Союза небольшую тогда точку — Татарию, которая за последние 20 лет выросла до планеты средних размеров на спортивной карте не только России, но и мира.

Сейчас на авансцене другие: Дьякова и Маринов, недавние лауреаты Марта Мартьянова и Ирек Ризаев, которым надо помнить, что в Татарстане мы хотим всем рекордам ваши звонкие дать имена.

1 / 86 realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов