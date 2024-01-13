И что с этим делать: личные границы
Личные границы позволяют отделить собственное я от другого человека, сохранить внутренний баланс и понять, какие действия со стороны другого недопустимы. Главная функция любых границ — обозначить, где заканчивается своя территория и начинается чужая. Защищать границы — означает определять, кто и насколько близко может к ним приближаться, кто может их пересекать, а чье присутствие внутри них небезопасно. О том, как увидеть собственные границы, психолог Альсина Газизова говорила с Алексеем Покотиловым, психологом, гештальт-терапевтом, соучредителем агентства по индивидуальному подбору психологов PSYFOR.ME и тренинговой компании PSY Factor.
Практикующий психолог Альсина Газизова. Telegram-канал: https://t.me/alsina_psy Автор проекта «И что с этим делать». Почта для предложений alsina.gazizova@gmail.com
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