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Актрисы династии Пересильд, Геннадий Горин и пацаны: что гуглили татарстанцы за последние 7 дней

17:00, 09.12.2023 4

Аналитическая служба «Реального времени» изучила поисковые запросы из Татарстана

Актрисы династии Пересильд, Геннадий Горин и пацаны: что гуглили татарстанцы за последние 7 дней
Фото: realnoevremya.ru

В течение прошедших семи дней жители Татарстана активнее всего интересовались актрисой Юлией Пересильд и ее дочерью Анной. Обе стали участницами нашумевших кинопроектов, вышедших в текущем году — «Вызов» и «Слово пацана. Кровь на асфальте». Что касается последней картины, то она также занимает место в топе лидирующих запросов. Также в рейтинге оказался знаменитый YouTube-блогер Геннадий Горин и традиционный футбол, а именно Лига Европы. Что еще интересовало татарстанцев и какие запросы оказались наиболее популярными — в обзоре аналитической службы «Реального времени».

Популярные актрисы этого года

Анализировались запросы поискового сервиса Google в Татарстане за последние 7 дней. В таблице ниже приведены самые популярные трендовые запросы по веб-поиску, которые ранжированы по приросту популярности или повышению интереса по отношению к прошлому периоду (предыдущие 7 дней).

realnoevremya.ru

Интерес к Юлии Пересильд вызван во многом с тем, что неделю назад в telegram-каналах появилась информация о ее тайной свадьбе. Мужем актрисы, по их данным, стал Михаил Тройник — актер, с которым Пересильд познакомилась на съемках фильма «Вызов», где они сыграли супружескую пару. Сама актриса прокомментировала свою свадьбу так: «Не читайте до обеда советских газет». Напомним, «Вызов» — это российский драматический фильм, срежиссированный Климом Шипенко. Это первый в мире полнометражный художественный фильм, сцены для которого снимались в космосе профессиональными кинематографистами. Премьера фильма состоялась 12 апреля 2023 года, а прокат в кинотеатрах начался 20 апреля. Съемки на орбите заняли 2 недели. Бюджет фильма составляет около 1 млрд рублей, а кассовые сборы — больше 2 млрд рублей.

Не меньший интерес у татарстанцев вызвала и дочь актрисы — Анна Пересильд. 14-летняя девочка стала известной благодаря скандальному сериалу Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте», в котором она сыграла Айгуль. Персонаж школьницы-скрипачки неожиданно раскрылся в одной из последних серий. В сети зрители уже оценили 5-ю серию как самую тяжелую для восприимчивых людей.

В спортивном мире на протяжении прошедших семи дней жителей Татарстана интересовали сразу два события: Лига Европы УЕФА 2023-2024 и Английская премьер лига (АПЛ). Самым популярным матчем этих туров стал — «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Игра прошла в прошлое воскресенье на стадионе «Этихад Стэдиум». Команды сыграли вничью — 3:3.

Жителей Альметьевска интересовало лишь «Слово пацана»

Также данные рассматривались по крупнейшим городам Татарстана — Казани, Нижнекамску, Набережным Челнам и Альметьевску. Численное значение здесь выстроено по 100-балльной шкале, то есть самому большому относительному показателю присваивается 100 баллов, далее — по убыванию.

realnoevremya.ru

Активнее других персонами Пересильд интересовались жители Казани. Чуть меньше интерес к актрисам проявляли челнинцы, а одна из них, Анна, оказалась особенно популярна в Нижнекамске. Что касается самого сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», то он по-прежнему уверенно держится в топе поисковых запросов во всех городах. В частности, люди ищут последние серии этой криминальной драмы — 5 и 6-ю.

Еще одним из лидеров рейтинга — знаменитым youtube-блогером Геннадием Гориным — чаще остальных интересовались жители Набережных Челнов. Чуть меньше к нему проявляли интерес казанцы.

В 2012 году Геннадию подарили ноутбук, и он стал записывать свои первые видеоролики. В 2017 году в интернете завирусились видеоролики «Не двигайте табуретками» и «А я не понял, что вы делаете в моем холодильнике?», после чего Геннадий стал интернет-мемом. В 2018 году создал канал на YouTube и быстро начал набирать популярность. В 2019 году получил серебряную кнопку, а в 2020-м — золотую.

Дискотека 90-х и обзорщики компьютерных игр

По принципу первой таблицы (ранжированы по приросту популярности или повышению интереса по отношению к прошлому периоду) расположены татарстанские тренды на YouTube:

realnoevremya.ru

На видеохостинге YouTube первое место по-прежнему остается за криминальной драмой Жоры Крыжовникова, а именно ее последняя серия. Вместе с ней в рейтинге находятся 3-я и 5-я серии этой же кинокартины. Также татарстанцы интересовались дискотекой 90-х и блогером с никнеймом Aboven, снимающим видеоролики о компьютерной игре CS:GO.

Также на платформе часто ищут музыкальных исполнителей. В частности, речь идет о рэпере OG Buda и дуэте «Аигел». Песня последних «Пыяла» стала саундтреком к сериалу «Слово пацана. Кровь на асфальте». Кроме того, возглавила мировой рейтинг приложения распознавания музыки Shazam, сместив с первого места произведение JID Surround Sound.

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Максим Кокунин
Аналитика Татарстан
комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 10 дек
    Аигел, конечно, молодец - все современно, на татарском (с акцентом правда), но это не татарская культура
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    Анонимно 10 дек
    где там акцент? вы песню слышали? нет там акцента, как татарка вам говорю!
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    Анонимно 14 дек
    Непростая история слова "татары" в качестве якобы этнонима поволжских болгар/булгар описана (на основании многих исторических источников и работ советских ученых) в научно-популярной книге ученого-филолога Абрара Гибадулловича Каримуллина "Татары: этнос и этноним".
    И это его вывод: "Самоназванием татар Поволжья и Приуралья является "булгары". Какими бы традициями, аргументами, ссылками ни отстаивалось имя "татары" как самоназвание, оно противоречит исторической действительности, сути этноса, вело (и ведет) к искажению подлинной истории ... Оно, навязанное как средство ..., вошло в сознание, стало как бы истинным этнонимом, хотя и поныне нередко оскорбляет мысли, чуства народа."
    "... имеется достаточно оснований утверждать, что современный татарский язык - это тот же булгарский язык, его прямое, непосредственное продолжение, мало в чем отличающийся от языка VIII-IX веков, претерпевший несущественные изменения в процессе естественного развития."
    "... в "Дивану лугат ит-турки" Махмуда Кашгари, относящегося к 1072 году, как образец языка булгар приведены два песенных четверостишия, которые понятны современному читателю без всякого перевода."
    (А. Каримуллин "Татары: этнос и этноним". Казань, Татарское книжное издательство, 1988). Книгу эту не издавали более 10 лет и напечатали только в период гластности.

    Получается, что Г. Тукай, стихотворение которого (подстрочный перевод) ясно показывает, что он считал себя булгаром, а не "татарином" (ордынцем), писал все свои стихи на булгарском (булгар тюрки), а не на "татарском":
    "На земле российской народ мы древний и известный,
    В его истории мы чисты как зеркало без пятен,
    С русскими испокон веков живем мы в дружбе,
    Учась друг у друга, перенимая опыт, обычаи, слова."
    (Г.Тукай Эсэрлэр, т. 3. Казан, 1955, с.243.)
    Но Тукаю, как и многим другим приходилось в 20-м веке пользоваться официальным словом "татары".
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  • Анонимно 10 дек
    надоел уже этот сериал, все о нем говорят, прям переполошились
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