«Куктау-20»: исследуем историю татарстанского кино. Часть 72-я: «День трезвости»

Что снимал режиссер документального фильма о Софии Губайдулиной на учебе

Фото: realnoevremya.ru/Радиф Кашапов

Короткометражный фильм из жизни алкоголиков (вероятно, 16+), с живым языком, незатянутым сценарием и сочной картинкой. Снял его Степан Белов в 2011 году при участии актеров из родного Глазова, а прославился он потом — документальной лентой о Софии Губайдулиной. Теперь же делает музыкальные зарисовки.

Удмуртский автор



Степан Белов родился в Глазове в 1993-м. Глазов — город с населением около 87 тысяч человек (в 1996-м было 107 тысяч). Ему около 345 лет. Самая известная его уроженка из мира культуры — актриса Ольга Книппер-Чехова, жена Антона Чехова (справедливости ради, она появилась на свет в селе неподалеку).

Белов учился в Казанском университете культуры и искусств на факультете кино и телевидения, работал на «Татфильме». Самый его известный фильм — документальный, «Под знаком любви. Композитор София Губайдулина в Казани». Он основан на интервью композиторов, звучит музыка из разных периодов ее творчества.

Но, вообще, у Белова таких фильмов два. «Софию» (или «Та-ри-ра») он снимал, учась на Высших курсах режиссеров и сценаристов (мастерская Владимира Меньшова, Владимира Тумаева и Наталии Рязанцевой). Большая же часть съемок вошла в другую его картину — «Под знаком любви», которая делалась с Центром Софии Губайдулиной в Казани. Фильм получил специальный приз мэра города на XI Казанском Международном фестивале мусульманского кино в 2015 году.

Желтый, зеленый, красный



Многие работы Белова можно посмотреть на его канале. Сначала это фильмы, бэкстейдж, потом — свадьба и множество опытов с электронными музыкальными гаджетами и укулеле.



А это — фильм 2011 года, снятый еще в КазГУКИ. Герой по имени Санек выходит во двор из ярко-желтого дома. На фоне звучит Высоцкий (а будут еще Шуберт, Свиридов и группа «Междуречье»).

Герой не в себе, как и его приятель Гриня. У них нет денег и муторно на душе. Они вспоминают, что средства к выживанию им мог бы дать одноклассник Витек. Проходя по зеленому коридору школы, они находят Витька в кабинете химии, где он проводит свои эксперименты, поскольку дома жена не позволяет.

Санек с Гриней соглашаются принять его лекарство от пьянства в обмен на деньги. Кстати, снаружи школа — ярко-красная. В результате их жизнь не так весела, как у спящего прямо на улице Коляна.

Белов в этой картине — сценарист, оператор и режиссер. Монтаж ему делал казанец Рамиль Хадиуллин, который продолжает работать в сфере коммерческих заказов. Велеречивого Санька играет Александр Владыкин. Он так же, как и Белов, родом из Глазова, играет в местном драматическом театре «Парафраз», который существует в городе с 1989 года. Его коллега Павел Шарыгин (Гриня) — еще и режиссер, и руководитель студии театра. Третий служитель глазовского искусства — Евгений Иванов (Витек).



Кажется, в Татарстане «Парафраз» никогда не играл. Но его главный режиссер, Дамир Салимзянов, поставил в Буинском театре два спектакля — «Урам себеркесе» («Памятник») и «Дуры мы, дуры» (пьесу он написал сам на основе вербатима, она шла в Челнах и Димитровграде). Он — двоюродный племянник легендарного главрежа Камаловского Марселя Салимжанова, с которым никогда не встречался.

...Также у Белова на канале есть короткая зарисовка «КазГУКИ. Почему кино?»: «Я посмотрел много хороших фильмов. Наверное, это мечта. Это романтика. Я просто решил попробовать. Вдруг я тот самый. Вдруг мне повезет. Мне есть о чем поговорить с миром. Я молодой, а значит, за мной будущее. Я готов много трудиться. Кино? Потому что это самая лучшая профессия».

