В Казани пустили по второму кругу психологический триллер о голоде в Поволжье

Чтобы повторить «якутский феномен» национального кино Татарстану не хватает частных кинотеатров

Фото: Ксения Добролюбова. Предоставлено realnoevremya.ru Freemotion Studio

Триллер/историческая драма «Кахексия» возвращается — в одном их двух государственных кинотеатров Казани в ограниченный прокат вышел полнометражный игровой фильм, в котором воссоздан быт крестьянских семей Татарстана в период голода 1921 года. Реконструкцию проводили на основе неопубликованных ранее архивных исторических источников, а также документальных фильмов и рассказов членов семей, переживших голод.

«Хайп года»

Премьера фильма состоялась уже во второй раз. «Кахексию» сняли в 2018 году, без больших бюджетов, а съемочная группа не имела специального образования. После презентации его показали на фестивалях, в 2020-м он победил в номинации «Хайп года» кинопремии «Золотая тарелка», в 2021 году стал первым в категории «Лучший полнометражный хоррор» на Международном кинофестивале остросюжетного кино «Капля» и получил приз зрительских симпатий на Международном мусульманском кинофестивале. Кроме того, «Кахексия» участвовала в Hollywood Blood Horror Festival в Лос-Анджелесе и Paris Film Festival, где стала победительницей в номинациях «Лучший полнометражный фильм» и «Лучший триллер».

Сейчас фильм можно увидеть в одном единственном кинотеатре. Уже есть предложения от онлайн-платформы, рассказала режиссер-постановщик картины Алина Галимуллина:



— Прежде чем отдавать фильм онлайн-платформам, мы хотели показать ее своему казанскому зрителю. Считаем, что это правильно. Мы не идем в официальных релизах, у нас своя аудитория, и она не только из Татарстана, она со всей России. На премьеру прилетели даже зрители из Ростова-на-Дону. В своих фильмах мы не привязаны к месту, но нам очень важно, что мы снимаем именно про Татарстан, мы снимаем в Татарстане, мы представляем республику в других регионах. Иногда сталкиваемся с тем, что не везде люди знают даже то, что Татарстан находится в России. Удивляются, часто пишут об этом в комментариях.

Алина Галимуллина — вторая справа. Ксения Добролюбова. Предоставлено realnoevremya.ru Freemotion Studio

«Об этой теме говорят очень мало»

«Кахексия» — фильм, где соединяется историческая драма и психологический триллер. Группа студентов-историков соглашается на участие в безобидном эксперименте для сбора материала к научной работе аспиранта-преподавателя. Чтобы в новом ключе раскрыть тему голода в Поволжье 1921 года, аспирант за «автомат» по сессии просит их провести без еды безопасный период времени в закрытом помещении. В подвале установлены камеры, и весь эксперимент транслируется в прямом эфире.

Приходит день окончания эксперимента, но студентов никто не выпускает. Длительное голодание вызывает у ребят серьезные физиологические и психологические отклонения. Студенты погружаются в события 1921 года и перестают отличать реальность от галлюцинаций.



— Тема картины очень сложная. Я по образованию — историк. В нашей команде есть еще историки, — продолжает Галимуллина. — Еще во время учебы в КФУ мы наткнулись на документальные источники о голоде в Поволжье. Это были реальные архивные документы, они задели нас за живое. Потом мы выяснили, что об этой теме говорят очень мало, и молодежь об этом совсем ничего не знает. Только люди пожилого возраста еще что-то помнят, те, у кого бабушки и дедушки столкнулись с этим ужасом.

Несмотря на заявленную тему, авторы подчеркивают, что фильм не исторический. Это художественная картина, но с историческими вставками.

— Наши герои решают похайпиться на этой теме, на темных страницах истории. Основные герои — современные. Главные персонажи — студенты историки, — говорит Галимуллина. — Они решают в прямом эфире подавать этот контент. В ходе того, как они сами начинают голодать и изучать исторические источники, они начинают погружаться в эти события. Все наши исторические сцены основаны на реальных событиях. У ребят происходит переоценка ценностей, они понимают, что это совершенно не та тема, на которой можно сорвать какой-то хайп. Потому что люди реально это проживали, страдали, умирали.

Актеры, занятые в фильме, тоже в большей степени казанские. Среди них есть и актер Камаловского театра Фанис Зиганшин. Все играли бесплатно, за идею, подчеркивает режиссер.

— Зиганшин как раз хотел попробовать сыграть отрицательного героя. Мы его обычно видим в другом амплуа, — говорит Галимуллина. — В нашем фильме он играет роль отчима, который за еду хочет продать честь своей падчерицы. Мы благодарны всем, кто принял участие в съемках и помогал нам совершенно безвозмездно. Например, Лаишевский музей предоставил нам реальные предметы быта начала 20 века, чтобы мы воссоздали исторические сцены. Их тоже тронула эта идея.

«Поддержать татарстанское кино может зритель»

Тему для следующего фильма съемочная команда Freemotion Studio еще не выбрала, но фильм будет сниматься целенаправленно для онлайн-платформ. Здесь больше перспектив, считает режиссер:

— Часто талантливые татарстанские кинодеятели уезжают в Москву, потому что, надо признаться, у нас плохо развита киноиндустрия. Однако сейчас, как мне кажется, пошла волна. Идет активное развитие татарстанского кино. Например, «Микулай», «Бери да помни» вышли во всероссийский прокат. Это большой шаг вперед. Это уже успех.

По мнению молодого режиссера, чтобы развивать индустрию кино в Татарстане, должна быть поддержка не только со стороны государства, но и со стороны зрителя.

Предоставлено realnoevremya.ru Freemotion Studio

— Потихоньку наш зритель приучается ходить в кино. Но это происходит очень медленно. Еще не всегда есть высокий уровень доверия к российскому кино, тем более к татарстанскому. Если зритель в Татарстане будет больше ходить на наше кино и тем самым больше его поддерживать, то появится и касса. Мы часто говорим про феномен якутского кино и почему он возник. Дело в том, что люди массово заполняли кинотеатры, кино на национальном языке там очень востребовано. У них есть потребность ходить на свое кино. У нас же пока нет такой культуры. Кроме того, разница состоит в том, что у нас очень много киносетей, а государственных кинотеатров мало. В Казани, например, таких всего два. А сети не берут небольшие проекты, им это неинтересно. Им нужна большая заполняемость. В Якутии другая ситуация, там очень много частных кинотеатров, поэтому проблем с прокатом не возникает.