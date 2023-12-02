Прокуратура в Челнах начала проверку после пожара на авторынке «Гараж-500»

Фото: предоставлено realnoevremya.ru прокуратурой Татарстана

Прокуратура Набережных Челнов организовала проверку после пожара на авторынке «Гараж-500», сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



На место происшествия выехал зампрокурора города Олег Ульянченко. Ведомство совместно с профильными специалистами выяснит причины и обстоятельства случившегося, после чего даст оценку соблюдению требований пожарной безопасности. При наличии оснований примут меры прокурорского реагирования.

О пожаре сообщили в социальных сетях сегодня вечером. Возгорание произошло в одноэтажном здании авторынка промзоны «Заритал» в Трубном проезде. Пожар тушат 16 единиц техники и 56 человек личного состава пожарного гарнизона.

Ориентировочно площадь пожара составляет 740 квадратных метров. Информации о пострадавших нет.

предоставлено realnoevremya.ru прокуратурой Татарстана

В многоквартирном доме по ул. Мостовой в Арске минувшей ночью произошел пожар из-за зарядки сотового телефона. Перед сном 40-летняя хозяйка квартиры подключила сотовый телефон к зарядному устройству через удлинитель и положила на край кровати, после чего проснулась от дыма. Службы ликвидировали горение мебели на площади 2 кв. метра.

Также днем 2 декабря на пожаре в казанских Дербышках спасли мужчину. Сотрудники пожарной охраны спасли из горящей квартиры мужчину 1988 года рождения, вывели его по лестничному маршу с помощью маски спасаемого и передали медикам скорой помощи для осмотра.

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Маргарита Головатенко