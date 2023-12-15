Сборная, которую тренировали Владимир Алекно и Игорь Нетто

Страна, где работали Бердыев и Маргарян

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Иране работали Владимир Алекно и Курбан Бердыев, знаменитые волейбольный и футбольный наставники казанских «Зенита» и «Рубина». Спортивная редакция «Реального времени» завершает рассказ о ближневосточной стране, участнике Игр БРИКС-2024.

Кубок кронпринца

При правлении Пехлеви Иран принял участие в восьми Олимпиадах, с 1948 по 1976 годы, завоевывая медали только в двух спортивных дисциплинах: спортивной борьбе и тяжелой атлетике. В игровых видах спорта в Иран уезжали работать советские специалисты. В период 1970—1971 годов футбольной сборной страны руководил Игорь Нетто, пока советское политическое руководство не осознало, что бывший капитан сборной СССР вынужден будет встречаться в официальных матчах с Гонконгом, Израилем, Тайванем, Южной Кореей — всеми теми, с кем Союз не имел дипломатических отношений, и не отозвало Нетто со своего поста. Поэтому в Иране допускалась работа только на клубном уровне. Там работал футбольный тренер Евгений Лядин, тренировавший с 1974 по 1978 годы клубный «Зоб Ахан», и наставник по фехтованию Юрий Бычков, работавший с того же 1974 по 1977 годы.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Тем временем женившийся в третий раз шах наконец-то дождался наследников мужского пола, поскольку от первых браков у него была только одна дочь. В честь старшего сына шах начал проводить международные футбольные турниры, которые носили название Кубок кронпринца. Для участия в нем в Тегеран ездила молодежная сборная Советского Союза, в целом проторившая туда дорогу. В 1974 году сыграла с национальной сборной, в 1975-м с национальной и со второй. В 1976 году состоялось аж семь матчей. Помимо Кубка кронпринца команда первой советской лиги «Памир» из Душанбе выиграла «Открытый Кубок Афганистана», обыграв в финале «Абу Муслим Хорасан» из Ирана. Кроме них в турнире принимали участие сборные Индии и Пакистана, а также две команды Кабула, столицы Афганистана. В 1977-м советская молодежка сыграла три матча, в том числе в очередном Кубке кронпринца, в 1978-м — два матча со сборной Ирана и два с командой провинции Хузестан, в 1979-м по одному матчу со сборной Ирана и с командой Тегерана.

Иранская революция

В 1973 году иранские баскетболисты приезжали в Москву для участия в летней Универсиаде. Год спустя, в 1974-м, Тегеран стал столицей уже седьмых по счету Азиатских игр, причем местные пловчихи, стартовавшие в них, ничем в своих спортивных нарядах не отличались от пловчих Европы или Америки — на них были надеты купальники по моде того времени.. В 1979 году футбольная сборная Ирана посетила Советский Союз, сыграв там со сборной Москвы, которая готовилась к Спартакиаде 1979 года, 2:0 (Александр Максименков и Георгий Ярцев, с пенальти) и 1:0 (гол Евгений Ловчев).

Это был последний спортивный контакт стран, поскольку ранее, 11 февраля 1979 года, шаха, 60-летнего Мохаммеда Резу Пехлеви, сместили с трона. Лишен был престолонаследия и 18-летний кронпринц Реза Пехлеви. Главой Ирана стал Рухолла Хомейни, которого в Советском Союзе привыкли называть Аятолла Хомейни по его мусульманскому званию. К власти пришли исламские фундаменталисты, после чего Иран бойкотировал сразу две Олимпиады Москву-1980 и Лос-Анджелес-1984, став единственной страной, которая бойкотировала Олимпиады двух государств-антагонистов — СССР и США.



Низложенный шах Мохаммед Реза Пехлеви умер 27 июля 1980 года, когда в Москве уже неделю шла летняя Олимпиада, на которую его страна не приехала, хотя футбольная сборная завоевала это право, но была заменена на Сирию. Кронпринц Реза Пехлеви, «благословленный» футбольными турнирами, здравствует в свои 63 года, а вот два его младших родственника — младшая сестра и брат ушли из жизни: в 2001 году — 31-летняя принцесса Лейла перебрала с наркотиками в Лондоне, в 2011 году — 44-летний принц Али Реза застрелился в Бостоне.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Исламская революция

Любопытно, что при шахе Пехлеви резидентом в Иране был известный советский разведчик Леонид Шебаршин. В начале 1971—1975 годах Шебаршин был поначалу заместителем резидента КГБ в Индии, затем, до 1977 года, резидентом, и именно при нем Индира Ганди проиграла выборы на пост премьер-министра. Шебаршина вызвали в федеральный центр и в конце 1979 года перевели резидентом КГБ в Иран. Во время работы Шебаршина состоялся побег его подчиненного Владимира Кузичкина, завербованного британской разведкой. В общем, сплошные неприятности по работе, как и у внешнеполитического ведомства СССР.

Пропустив две Олимпиады, Иран не принимал участия и в футбольном чемпионате мира в Испании 1982 года, куда отобрался и был дисквалифицирован за этот отказ от участия на ЧМ в Мексике-1986. Но к тому времени, персы возобновили международные спортивные контакты, сыграв в Индии на четвертом Кубке Неру (кубок имени бывшего премьер-министра Индии Джавахарлала Неру начали разыгрывать с 1982 года). Там же в 1985 году сборные СССР и Ирана завершили свой матч со счетом — 2:0, голы на счету Андрея Зыгмантовича и Олега Протасова.

Аятолла Хомейни руководил страной 10 лет, уйдя из жизни в июне 1989-го, на момент, когда в стране находилась волейбольная команда минского СКА, совершавшая турне. В составе минчан играл будущая легенда казанского волейбола Владимир Алекно.

realnoevremya.ru/Роман Хасаев

Иран вернулся в олимпийскую «семью» и три Олимпиады — с 1988 по 1996 годы — снова позиционировал себя в борьбе и тяжелой атлетике, в 2000 году к медалистам в этих видах спорта присоединился представитель тхэквондо. В Лондоне-2012 у Ирана появился медалист из легкой атлетики. Наконец, в Токио-2020 отличились каратист и стрелок-пулевик.



С развалом СССР, в начале девяностых, одними из первых спортивных контактов с Ираном начали устанавливать, как это ни странно, летние хоккеисты. К примеру, казанская «Идель» поначалу совершила первую международную поездку в Англию, по приглашению местной мусульманской общины, а затем в иранский город Тебриз, представляя там сборную Татарстана.

Араик Маргарян и Иран

И у сборной Армении по хоккею на траве первым международным контактом стало участие в турнире в Иране, куда добирались на стареньком автобусе через города Капан и приграничный Агарак. Причем тогда сборную тренировал Араик Маргарян, ныне наставник казанского «Динамо-Ак Барса».

realnoevremya.ru/Максим Платонов

— У меня остались впечатления от начала поездки, когда, петляя по горному серпантину, мы ехали, вдыхая выхлопные газы в этом стареньком автобусе, и вдруг один из моих игроков почувствовал себя плохо, — вспоминал Араик Маргарян. — Мы его вынесли на воздух, хотели поставить на ноги, а он упал. И тут такой же грохот послышался в автобусе. Потому, что попадали все, кто хотел встать с сидений. А между тем, это была зима. Тогда я сориентировался, и попросил вытащить все сидения из автобуса на воздух, и уложить на них всех, кто плохо себя чувствовал, чтобы они не простудились, лежа на снегу. Между тем врача в команде не было, и мне приходилось принимать решения самостоятельно. Тогда я сказал, что все, кто может, должны бегать вокруг автобуса, тем самым прочищая легкие. Они побежали, кого-то вырвало, но более-менее полегчало. И потом нам повезло, что проезжала машина, а в ней оказались врачи. Они удивились моим решениям, к которым я приходил спонтанно, но одобрили их и стали оказывать медицинскую помощь. Уже приехав в Иран, мы вместо тренировок просто восстанавливались, вышли играть турнир по индорхоккею и обыграли в финале местную команду».

Среди участников февральского турнира 1994 года в Тебризе, посвященного 15-летию Иранской революции, команда хозяев, составленная из игроков... азербайджанской нации, благо там большая диаспора: Азербайджан, Грузия, Узбекистан, и... сборная Армении. Татарстан уступил на групповом этапе Армении — 2:3, в полуфинале — сборной азербайджанцев Ирана, в матче за 3-е место — сборной Ирана и финишировал в итоге четвертым. А Армения сыграла финал с Азербайджаном.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

В 1996 году сборная Ирана приехала с ответным визитом в Россию, сыграв международный турнир по индорхоккею в Электростали.

Уже после Маргаряна в Иран приехал работать казахстанский наставник Станислав Пивоваров, который возглавлял местную сборную по водному поло, стартовав с ней на чемпионате мира 1998 года. И самый известный случай спортивного взаимодействия бывшего СССР с Ираном: это работа воспитанника белорусского волейбола, экс-наставника сборной России Владимира Алекно с местной национальной сборной по волейболу на Олимпиаде-2020. Помимо того, в клубном футболе с одной из местных команд не совсем успешно потрудился экс-наставник «Рубина» Курбан Бердыев.