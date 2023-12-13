Игры БРИКС — 2024. Сборная Ирана

Почему Сталин, Рузвельт и Черчилль встречались в Тегеране-1943

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Сборная Ирана на Играх БРИКС будет представлена мощными сборными по волейболу и футболу, неплохими командами по баскетболу, водному поло и гандболу. Спортивная редакция «Реального времени» представляет одну из сильнейших спортивных держав Азии.

Олимпийский дебют при династии Каджаров

Большую часть XX века Иран провел при двух шахских династиях. Поначалу это была династия Каджаров (1796—1925 годы). При предпоследнем правителе из этой династии, Мозафереддин-шахе, Иран дебютировал на Олимпиаде 1900 года в Париже, когда этнический армянин Феридун Мальком-хан соревновался в фехтовании на шпагах. Он родился в Лондоне, где жил его отец, назначенный послом Персии в Великобритании. Принимая все это во внимание, МОК отказывается считать Мальком-хана полноценным спортсменом из Ирана.

В 1925 году царствованию семейства Каджаров пришел конец, и Иран возглавила новая династия — Пехлеви, в которой всего два человека: Реза Пехлеви (годы правления — с 1925 по 1941) и его сын Мохаммед Реза Пехлеви, возглавивший страну в 22 года. Именно при нем в августе 1941 года союзники из Антигитлеровской коалиции обезопасили себя путем введения войск Англии и Советского Союза в Иран. Сама эта операция носила название «Самообладание», и изначально обе державы объявили, что останутся в Иране еще шесть месяцев после победы над нацистской Германией. С одной стороны, в августе 1941-го это звучало излишне оптимистично, с другой — планы оправдались, и войска вывели, правда, с заметным опозданием — 2 марта 1946 года, то есть 10 месяцев спустя после победы над Германией. С другой стороны, от победы над Японией и окончания Второй мировой войны было как раз полгода, так что можно сказать, что союзники не обманули. Но есть нюансы.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Сам факт ввода войск произошел с 25 по 31 августа 1941 года, своеобразная шестидневная война, что напоминает по аналогии шестидневную же войну 1967 года Израиля с коалицией арабских стран, так называемую войну Судного дня. «Самообладание» было актом стратегическим, поскольку к тому времени Германия уже завладела Ираком, «отжала» у безвольно сдавшейся Франции Ливан и Сирию и уже строила планы и собственно на Иран, и дальше — на Советский Азербайджан, чтобы завладеть бакинской нефтью и иметь прямой выход на Каспий. Помимо того, совместный контроль Англии и СССР над Ираном привел к знаменитой встрече лидеров трех стран, включая еще и президента США Франклина Рузвельта, в столице Ирана Тегеране в конце ноября — начале декабря 1943 года. Шах Ирана Мохаммед Реза Пехлеви выразил желание сотрудничать с Великобританией и СССР, подписав с ними в 1942 году союзный договор, а 9 сентября 1943 года шах своим указом объявил войну Германии. Говоря объективно, Иран имеет куда больше оснований входить в Антигитлеровскую коалицию, чем та же Франция, которая была оккупирована в 1940-м, затем создала так называемый коллаборационистский режим Виши, ничуть не сопротивляясь Гитлеру.

Отец «Эстеглала» Али Данаифард

Сам факт нахождения чужих войск в любой стране принято называть оккупацией. Чтобы понять, насколько этому определению подходит нахождение советских войск в Иране, напомним, что они вышли из страны 2 марта 1946 года, а годом ранее, 20 сентября 1945 года, в Тегеране была образована футбольная команда, которая с 1949 по 1979 год носила название «Тадж» (в переводе — «Корона»), а сейчас это «Эстеглал», мультиспортивный клуб, развивающий, помимо футбола, баскетбол и волейбол, причем включая женские команды. «Отцом команды» называют Али Данаифарда, который в свои 24 года стал играющим тренером, затем неоднократно возвращался к тренерской работе.

Кстати, советский тренер по боксу Артем Арутюнов родился в Тегеране, после чего его родители перевезли в царскую Россию, и уже во времена СССР он начал заниматься боксом. Был в числе первой плеяды советских боксеров и тренеров, когда его репрессировали и снова выслали с семьей в Иран. Так вот, во время встречи «большой тройки» в Тегеране Арутюнов выхлопотал для себя возможность вернуться в СССР и по приезде сюда воспитал олимпийского чемпиона Владимира Енгибаряна.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Иране по итогу родилось несколько будущих советских спортсменов — например, знаменитый наставник по гандболу Левон Акопян, работавший в Волгограде с женскими командами. Правда, остается непонятным, родился ли он в семье советского солдата Оганеса Акопяна или был привезен родителями в Советский Союз, поскольку в 1946—1948 годах Генеральный секретарь ЦК КПСС Иосиф Сталин объявил массовую репатриацию армян в Советскую Армению, и они стали возвращаться на родину предков из Ирана, европейских Греции, Турции и Франции, африканского Египта, азиатской Сирии и так далее. Еще более удивительна судьба Аветиса Овсепяна. Начать с того, что он родился в 1953 году в Тегеране, приехал в Армению, сыграл за «Арарат» и в 24 года уехал с семьей в США, где сыграл за местную команду «Лос-Анджелес Скайхокс». Через год, в 1978-м, вернулся (!) и снова стал играть за «Арарат», а потом за «Котайк» из Абовяна, две ведущие команды Советской Армении.

Как это ни странно, но именно баскетбол стал дебютным для Ирана командным игровым видом спорта на Олимпиадах, а именно в Лондоне 1948 года. Иран тогда победил Ирландию, но куда более любопытно выглядит дальнейшая история трети состава той сборной. Хосейн Соруди был футболистом и через три года выступал на первых Азиатских играх в Индии 1951 года. Кстати, он играл там и в баскетбольной сборной, финишировавшей третьей. Его партнером и по Олимпиаде, и по Азиатским играм был Хоссейн Судипур, который затем стал врачом, возглавляя министерство здравоохранения. Мэттью Мохтади, совмещавший баскетбол с теннисом, стал по итогу доктором философии, переехав в Канаду. А самый загадочный в том составе — это Фередун Эсфандиари, который перебрался в Америку, став писателем-фантастом. Следующая спортивная команда на крупных соревнованиях была футбольной, затем состоялся дебют волейбола на чемпионате мира 1970 года, наконец, ватерпольная сборная сыграла на чемпионате мира по водным видам спорта 1975 года (2:13 на групповом этапе от сборной СССР, которая и стала чемпионом мира) и Олимпиаде-1976.

Как Сталин одарил персидского шаха

Известна страсть к футболу последнего шаха Мохаммеда Резы Пехлеви, он сам не стеснялся того, что три часа прождал в аэропорту, чтобы поговорить с «королем футбола» Пеле. Второй его страстью были красивые женщины, и первая его супруга Фавзия Фуад была старшей дочерью султана Египта. Вторая супруга Сорайа Эсфандиари-Бахтиари была внучкой обрусевшего немца. Их брак с Пехлеви состоялся в 1951 году. Елизавета Вторая «разорилась» на серебряные подсвечники, а президент США Гарри Трумэн одарил шаха фарфоровым сервизом. И это свадебные подарки персидскому шаху! И только Сталин единственный прислал достойные свадебные подарки своему союзнику во Второй мировой войне: телефон, инкрустированный черными бриллиантами, и норковую шубу.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Первым международным турниром для футбольной сборной Ирана стала Олимпиада в Токио 1964 года. Иран тогда проиграл сборной ОГК, объединенной германской команде, которую в 1964 году полностью представляли футболисты из ГДР, зато сыграл вничью с Мексикой. Из футболистов той команды Парвиз Геличхани доиграл в итоге до 1978 года, когда продолжил свою карьеру в США, играя в «Сан-Хосе». Другой игрок, Джалаль Талеби, завершил игровую карьеру и начал тренерскую, но в 80-е переехал на работу в ОАЭ, откуда перебрался в США, став невозвращенцем. Работал там со студенческими командами, а на родине был востребован перед ЧМ-1998, став в итоге национальным героем. Его подопечные в принципиальном матче со сборной США одержали победу — 2:1, осчастливив весь Иран. Любопытно, что на том же чемпионате мира в составе техперсонала сборной США работал иранский беженец Афшин Готби. Поражение сборной США послужило причиной того, что он выучился на футбольного тренера, и в конечном итоге он возглавил команду Ирана (2009—2011 годы), став первым американцем, который тренировал иранскую сборную на российском ЧМ-2018 и в Катаре-2022.

На следующей Олимпиаде Ирана, в Мюнхене 1972 года, к «Таджу» («Короне») присоединился новодел «Перс Полис», команда полиции Ирана, созданная в 1963 году (соответственно, семь из «Короны» и шесть футболистов «Перс Полиса» в составе сборной). На Олимпиаде в ФРГ персы обыграли Бразилию — 1:0, а это будущие суперзвезды Дирсеу, Роберто Динамит, Пауло Фалькао. В 1976 году персы вышли в четвертьфинал, уступив там не кому-то, а сборной СССР, — 1:2. В той сборной выступал уже названный нами Геличхани, а также восходящая звезда Андраник Эскандариан, который зарабатывал деньги не футболом, а работой в архитектурном бюро. В целом в составе олимпийцев сразу девять футболистов, и многие из них непрофессиональные футболисты (редактор телевидения Хассан Найебага, владелец бутика Гафур Джахани, владелец автосалона Али Парвин, профессиональные военные Хассан Назари и Нассер Хеджази, а также Насроллах Абдоллахи, Эбрахим Гасемпур, Хассан Ровшан), которые сыграли на первом для Ирана чемпионате мира 1978 года в Аргентине. Там сын Данаифарда — Ирадж Данаифард забил в ворота Шотландии, тем самым помог сборной страны сыграть вничью — 1:1, помешав скотишам выйти в следующий круг.

(Окончание следует)