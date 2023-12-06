16 лет тому назад команду Билялетдинова уже похоронили

А она выиграла еврокубок, дошла до полуфинала сезона и эпически подралась

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

«Ак Барс» сейчас один из самых активных на трансферном рынке. Меняет (Кристиана Хенкеля на Райли Барбера) либо просто подписывая новичков (Алексея Марченко, Митчелла Миллера). Очевидно, что руководство команды недовольно промежуточным третьим местом в Зоне «Восток» и седьмым местом в сводной таблице КХЛ. Спортивная редакция «Реального времени» напоминает о сезоне, когда агрессивная трансферная политика позволила казанцам подняться с промежуточного предпоследнего места и дойти до полуфинала чемпионата России, попутно выиграв еврокубок.

Последний чемпионат страны под руководством Владислава Третьяка

Регулярный чемпионат 2007—2008 годов «Ак Барс» начал ни шатко ни валко. Сам чемпионат был примечателен тем, что это был второй и последний чемпионат страны, который проходил под юрисдикцией федерации хоккея России во главе с Владиславом Третьяком, сменивший руководителя Александра Стеблина, чья организация Профессиональная хоккейная лига семь лет проводила турнир. В следующем году будет создана КХЛ, Континентальная хоккейная лига.

В Суперлигу вернулись московский «Спартак» и нижегородское «Торпедо», две команды со славным хоккейным прошлым, и это был экскурс в историческое прошлое, но в «светлое будущее» Россия шла через строительство новых дворцов спорта в Балашихе, Омске, Уфе. «Ак Барс» стартовал с проигрыша в Хабаровске, когда решающий гол забил экс-«барс» Дмитрий Дударев, которого Казань ранее делегировала на Олимпиаду в Турине в состав сборной Казахстана. За «Ак Барс» Хабаре в следующем туре «отомстил» «Нефтехимик», победивший в гостях с минимальным счетом — 1:0, а в третьем туре казанцы почувствовали «фантомные боли». Домашний матч с «Магниткой», и они проигрывают в серии буллитов, как пятью месяцами ранее в финале чемпионата.

По итогам пятого тура «барсы» впервые опустились ниже десятки сильнейших. Уступил в Уфе мощному «Салават Юлаеву» в матче, напоминающем качели, когда решающий гол забил Алексей Терещенко, который в последние годы погряз в каком-то криминале, то дочь выкрадут, то аферы, то мошенничество, как в его пользу, так и во вред. Это тоже к вопросу о жизни, которая представляет из себя то взлет, то падение.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Вскоре последовала серия поражений от СКА, ЦСКА, «Торпедо», «Локомотива», «Северстали», «Динамо», и клуб опустился на 18-е место из 20 участников чемпионата. Это 13-й тур, по итогам которого у «Барсов» в два раза меньше очков, чем у лидера — «Салавата», — 13 и 31, ниже только «Нефтехимик» и «Амур», для которого победа над «Ак Барсом» так и оставалась единственной на тот момент.

Победа так обрадовала Билялетдинова, что он выскочил на лед до конца игры

Все на нервах, Билялетдинов настолько, что по итогам следующего тура получает штраф от ФХР. Было от чего, его команда уступала — 0:2 по итогам первого периода ХК МВД (второй гол у «милиционеров» забил воспитанник казанского хоккея Руслан Зайнуллин), но, как случалось в те годы, «барсы» всегда добивались успеха в противостоянии с ХК МВД. Это и чемпионский 2006 год, когда мы натужно, но обыграли ХК МВД в одной восьмой, после чего, как по автостраде, покатили к золотым медалям, не замечая препятствий. Забегая вперед, «Ак Барс» обыграет ХК МВД в плей-офф того же сезона, а потом завоюет второй Кубок Гагарина в противостоянии с командой тогдашнего министра внутренних дел Рашида Нургалиева. В конкретном поединке Билялетдинов выскочил на лед до окончания матча, празднуя четвертый гол. Более того, события матча этим не ограничились, упомянутый Руслан Зайнуллин успел подраться с «барсом» Андреем Зубаревым.

После этого последовали еще два поражения от «Авангарда» и «Спартака», и «барсы» опустились на предпоследнее место, опережая только «Амур». Более того, даже хабаровчане нашли позитив, поскольку их команда обыграла лидера «Салават Юлаев», вселяя веру в своих болельщиков. За этой победой пик провала «Ак Барса» остался не замечен федеральными СМИ, и они принялись «анализировать» текущее состояние команды после следующего тура, кода казанцы разгромили дома «Сибирь» — 6:1, поднявшись на 16-е место, то есть в зону плей-офф. «Спад «Ак Барса» был предсказуем, — писали в одном столичном издании. — Отпустили двух опытнейших защитников — Виталия Прошкина и Игоря Щадилова, а также одного из лучших нападающих оборонительного плана Алексея Бадюкова. Вот в обороне и возникли серьезные трудности, поскольку достойной замены ушедшим не нашлось»...

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Нет смысла упоминать ни издание, ни имя журналиста, истыкавшего пальцем небо в своих прогнозах и анализе. «Ак Барс» потерял Прошкина, Щадилова и Бадюкова? А то, что команда потеряла голкипера Еременко и большую часть второй тройки Воробьева и Терещенко, это, как говорили в советских дворах, «не счетово»? Хотя очевидно было, что «Ак Барс» 2007 года — это очень молодая команда, кстати, напоминавшая в своем развитии «Рубин». Курбан Бердыев в сезоне того же года предъявил футбольному люду команду, где Баляйкин, Гильмулин, Голяткин, Дядюн, Киреев, Рязанцев, Яркин хоть немного поиграли, а на скамейке запасных ждали своего шанса Бикмаев, Бухаров, Галиулин. «Ак Барс» в середине нулевых тоже был крайне молод, раз за разом делегируя игроков в молодежные и юниорский сборные России: Буравчиков, Зубарев, Емелин, Панин, Первышин, Рясенский, Селезнев, Токранов, — это игроки обороны от 18 до 22 лет, которые по возрасту соответствовали бы составу нынешнего «Барса». Хотя о чем это мы. В нынешней обороне номинально молодежной команды присутствуют два бородача, перешагнувшие 25-летний рубеж, и есть такой мегаталант, как 23-летний Алишер Мубаракшин.

Как Шавалеев удачно поработал на трансферном рынке

Возможно, что работа в тренерском штабе экс-горьковчанина Михаила Варнакова привела к появлению в команде защитника Михаила Тюляпкина, сына его многолетнего партнера по «Торпедо» Сергея Тюляпкина. Не заладились, откровенно говоря, дела у голкипера-великана Василия Кошечкина, на подмене которого был 18-летний Станислав Галимов, и «Ак Барс» потерял уверенность в последнем рубеже, которую ранее вселяли Александр Еременко, Фред Брэтуэйт и Мика Норонен, который не мог помочь в сезоне из-за травмы.

Более того, Билялетдинов столкнулся с тем, что один из его молодых хоккеистов начал встречаться с дочерью местного высокопоставленного чиновника, сразу став «равнее» среди равных. Ну, и неподтвержденный слух о том, что с уходом Щадилова «барсы» потеряли такой неочевидный козырь, как удобный календарь, поскольку его составлением в федерации хоккея занимался отец Щадилова. Никакого подтверждения этому не нашлось, как говорится — за что купил...



Любопытно, что победитель предыдущего сезона — «Магнитка» — также переживала страшные сложности, когда из команды буквально сбежал Евгений Малкин, затем уехал в НХЛ Алексей Кайгородов, и был отлучен из команды тренер-писатель Дэйв Кинг. Но «Магнитка» смогла изыскать внутренние резервы, «используя один двигатель на две бортовые машины» (перефразируя Мих.Мих. Жванецкого), доверили команду Федору Канарейкину — и не ошиблись. Вот и «Ак Барс» не стал менять рулевого, тем более что он летом переподписал контракт, и генменеджер Равиль Шавалеев поскитался по Европе, присматривая усиление. «Можно сказать, что Роберт Эш, Юкка Хентунен из «Лугано» и Кристиан Берглунд из «Берна» уже одной ногой в «Ак Барсе», — рассказывал Равиль Шагимарданович, из дальних странствий возвратясь, но был слегка поспешен.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Хотя двумя годами ранее Шавалееву удалось по ходу сезона выдернуть из того же «Берна» канадского форварда Дени Хитли, но в этот раз Берглунд побывал в Казани только виртуально, той самой одной ногой, а всем своим организмом оставшись в чемпионате Швейцарии. Но так получилось даже лучше, поскольку вместо Берглунда в Казани на легионерскую позицию объявился чех Петр Чаянек, помимо него, самое неоднозначное пополнение предстало в лице 36-летнего Олега Петрова. Он еще в 20 летнем возрасте уехал из ЦСКА в НХЛ, откуда перебрался в Швейцарию, где «пылил» за местный «Цуг». Ему же 36 лет, недоумевали критики этого приглашения, после чего Петров еще шесть сезонов мозолил им глаза и трепал нервы.«Берн», откуда так и не ушел Берглунд, «Лугано», «Цуг», это сколько же матчей пришлось пересмотреть Шавалееву, чтобы по крупицам собирать состав, который должен был исправлять ситуацию. Правда, не исключено, что Хентунена руководство казанского клуба запомнило по розыгрышу Кука европейских чемпионов, который «Ак Барс» выиграл в начале 2007-го.

Победа в Континентальном Кубке

Новички дебютировали в проигранном матче с «Динамо», когда у казанцев единственная шайба была на счету Чаянека, а затем дважды победили. Плотность в таблице такова, что только к 30-му туру «Ак Барс» вернулся в десятку. И уже с первого дня зимы начал беспроигрышную серию, повергнув «Химик», «Салават Юлаев», «Ладу», «Магнитку», «Трактор», который был тихо-мирно обыгран 21 декабря в Челябинске со счетом — 4:2. Затем последовали еще две победы, и окончание года и второго круга чемпионата «Ак Барс» встретил на шестом месте, после чего отправился в Ригу на финал Континентального Кубка.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Как говорится: и я там был с представителями казанского мини-футбольного сообщества. Болели вместе с Салаватом, и местной русскоязычной средой за «Ак Барс» и Россию в противостоянии с датской, казахстанской и местной командой «Рига-2000», попутно смотрели молодежный чемпионат мира, где звездил Виктор Тихонов-младший. Радовались победе в Кубке, которую, почему-то, не захотел отмечать Сергей Зиновьев, укативший, вместо круга почета сразу в раздевалку, фотографировались с ведущими игроками и Билялетдиновым. Недоумевали, оставшись в Риге, ледовому побоищу, которое устроил на родном льду «Ак Барс» с «Трактором», по возвращении казанцев из столицы Латвии. Но это уже другая история, а наша должна закончиться пониманием, что хоккейных цыплят не по осени считают, и не в декабре подводят итоги сезона. «Магнитка» в 2007-м, «Ак «Барс» частично в 2008-м и полноценно в 2022-м годах доказали, что подчас сезон начинается только с зимы, после закрытия трансферного рынка.