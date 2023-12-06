Кого заменять роботами и кто сделает в Татарстане автомобильную электронику? Есть идеи!

На площадке технопарка «Идея» ученые и промышленники регулярно обсуждают, как импортозамещать высокотехнологичные отрасли

Фото: предоставлено для realnoevremya.ru пресс-службой технопарка «Идея»

«Реальное время» уже рассказывало о Центре реверс-инжиниринга, который начал работать в технопарке «Идея» чуть больше года назад. Он призван решать насущные процессы импортозамещения, воспроизводя силами научного и производственного сообщества готовые зарубежные схемы и материалы в высокотехнологичных отраслях. Однако, помимо решения практических задач, важно еще и понять, в чем конкретно они, собственно, заключаются. Для этого, как неоднократно говорил гендиректор технопарка Диас Сафин, «Идея» стремится стать хабом, объединяющим научное сообщество, представителей производственных предприятий и вузов республики.

Технопарк «Идея» как объединяющая площадка

Чтобы постоянно держать «на поверхности» текущие задачи и оперативно подбирать варианты их решения, на площадке технопарка «Идея» регулярно проходят проектные сессии. На них ученые, представители татарстанских вузов и промышленники обсуждают актуальные вопросы конкретных отраслей, где необходимо импортозамещение.

Диас Сафин, генеральный директор технопарка «Идея», объясняет необходимость организации таких сессий:

— Представители реального сектора экономики, научное сообщество и вузы не всегда выстраивают эффективную коммуникацию между собой, не всегда понимают друг друга. Мы делаем все, чтобы усилить их взаимопонимание, а для этого собираем их на одной площадке, чтобы детально и предметно обсуждать конкретные задачи. Технопарк «Идея» выступает в роли интегратора. Благодаря системной работе, на нашей площадке уже сформулированы более 60 технологических задач, которые нужно решить в вузах совместно с крупными заказчиками (промышленными предприятиями республики).

Кстати, в технопарке уже есть примеры, когда резиденты «Идеи» предлагают решение задач, поставленных производственниками. Так, один резидент производит оборудование в области электрификации автомобилей, а «Соллерс» как раз сейчас испытывает необходимость в усилении этого направления. Или «Эйдос-Робототехника» (тоже детище «Идеи») производит роботизированные манипуляторы, а «КАМАЗ» как раз ищет, чем заместить продукцию ушедшего с российского рынка японца-роботостроителя Kuka. Такие примеры есть, и в технопарке уверены, что их будет становиться все больше. Но вернемся к проектным сессиям.

предоставлено для realnoevremya.ru пресс-службой технопарка «Идея»

Благодаря системной работе, на нашей площадке уже сформулированы более 60 технологических задач, которые нужно решить в вузах совместно с крупными заказчиками



Пять ключевых направлений поиска идей

Как объясняет «Реальному времени» генеральный директор технопарка Диас Сафин, «Идея» определила для себя пять ключевых направлений, в которых нужно развивать технологии и компетенции. Это робототехника, микроэлектроника, агробиотехнологии, химия и нефтехимия, приборостроение. Сформировав этот список, технопарк запустил цикл мероприятий, где встречаются промышленники и ученые.

Представители крупнейших татарстанских предприятий, столкнувшихся с обрывом цепочек поставок, объясняют свои насущные нужды и рассказывают, какие конкретно технологии под них нужно разработать. В свою очередь ученые ищут способ, как это реализовать. Представители вузов показывают системное видение вопроса и тоже предлагают методы практического решения поставленных задач (в их распоряжении есть сильные научные группы и собственные хорошо укомплектованные лаборатории). Присутствие сразу всех сторон делает обсуждение предметным и плодотворным.

Представители технопарка модерируют все эти дискуссии. «Идея» становится интегратором, собирает в единый проект все происходящее и инициирует дальнейшие действия — мало озвучить проблему и предложить варианты ее решения. Нужно еще и запустить все соответствующие процессы, чтобы диалог науки, вуза и производства развивался. По итогам проектной сессии формируется протокол, в котором описаны решения и указаны сроки конкретных шагов по их воплощению.

предоставлено для realnoevremya.ru пресс-службой технопарка «Идея»

Как в технопарке обсуждали проблемы робототехники

Например, в середине ноября на площадке «Идеи» прошла проектная сессия «Развитие робототехники как драйвер современного производства». Промышленность представляли сотрудники «КАМАЗа», со стороны производителей роботов участвовала «Эйдос-Робототехника», в дискуссии принимал участие начальник отдела машиностроительного комплекса Минпромторга РТ Владимир Иванык. Вузы и научное сообщество представляли ученые из КФУ и университета Иннополис.

Промышленные роботы сегодня — одна из главных потребностей предприятий республики. Роботизация промышленности идет полным ходом: заместитель главного технолога ПАО «КАМАЗ» Айрат Фасхутдинов рассказывал, что уже год назад на конвейерах предприятия работал 231 робот. К Новому году предполагается, что их будет 270, а через 3 года — 542. Робототехника — действительно драйвер современного производства, но, чтобы ее развивать, в свою очередь, нужны собственные драйверы. Этот рынок в России сильно нуждается в компонентной базе. Однако, чтобы разработать и начать массово производить детали для роботов, сначала надо сформировать требования для их производства — проблему слабой регламентации отметили эксперты во время дискуссии.

Есть и другой базовый вопрос: может быть, нужно в корне изменить саму концепцию производства промышленных роботов? Ведь сейчас, чтобы обслуживать такие механизмы, нужно множество хорошо обученных людей-операторов. А как известно, кадровая проблема — великая боль татарстанской промышленности. Завкафедрой интеллектуальной робототехники КФУ Евгений Магид предлагает кардинальный способ решить вопрос: нужно не кадры искать/обучать, а роботов дорабатывать. Делать такие интерфейсы, которые позволят обслуживать такое оборудование, вообще не имея специального образования. С ним солидарен замдиректора центра робототехники Университета Иннополис Артур Шимановский: более того, он сообщил, что исследователи уже готовы помочь предприятиям повысить эффективность инвестиций в роботов.

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Директор аналитического центра ПАО «КАМАЗ» Борис Морозов считает, что целью автоматизации производства должна стать не замена человека роботом, а ускорение производства — а значит, менять на роботов надо не операторов, а сами станки! Это дешевле и эффективнее.

Дискуссия получилась плотная и предметная, по ее итогам ПАО «Соллерс Инжиниринг» и ООО «Эйдос Робототехника» предложено сотрудничать в области робототехники. Казанский авиационно-технический колледж готовит обращения к вузам Татарстана, в которых просит предоставить доступ своим студентам к лабораторному оборудованию и материальной базе для того, чтобы эффективно учить их на операторов роботизированного производства. А промышленным предприятиям реального сектора из Татарстана направлен запрос: пусть и они тоже сформируют свои технологические задачи по робототехнике, чтобы впоследствии отработать их с татарстанскими вузами.

Реинжиниринг для агроотрасли и микроэлектроника для автопрома

Проектная сессия, посвященная актуальным вопросам импортозамещения и современным трендам в агробиотехнологиях, прошла в начале ноября. Председательствовал на ней экс-директор ИВФ РТ Айнур Айдельдинов, участие в сессии принял замминистра сельского хозяйства и продовольствия РТ Гелюс Баязитов. Реальный сектор представляли, например, ГК Bionovatic, ООО «Казаньсельмаш», ООО НПИ «Биопрепараты». В дискуссии принимали участие ученые из АН РТ и вузов республики, где ведется профильное обучение — КФУ, КНИТУ (КХТИ), КГАУ, КГАВМ им. Баумана.

Агробиотехнология — интегративная отрасль, которая развивается на стыке множества наук: биологии, техники, химии, ИТ и других. Поэтому вопросы реинжиниринга и импортозамещения для нее сегодня максимально важны. Например, одним из итогов проектной сессии стала задача для технопарка проработать вопросы реинжиниринга определенных технических узлов сельскохозяйственных аппаратов совместно с ООО «Казаньсельмаш». А еще в технопарке создается отдельная рабочая группа, которая по итогам вот таких проектных сессий будет отбирать приоритетные проекты в области агробиотехнологии.

realnoevremya.ru/архив

Ноябрь ознаменовался еще одной проектной сессией — «Актуальные вопросы импортозамещения микроэлектроники в автомобильной промышленности». Здесь тоже обсуждали болезненные вопросы, которые возникли в результате ухода многих западных компаний, производивших ключевые компоненты электронной «начинки» автомобилей. Здесь было много участников: компании «Микрон», ICL, «Энергоразвитие» представляли кластер электроники и электротехники. Своих делегатов прислали автопроизводители — КАМАЗ, «Соллерс» и «Атом». От ученых участвовали АН РТ, КФУ, КНИТУ (КАИ) и КНИТУ (КХТИ).

Участники говорили о том, как важно воспроизвести компоненты системы ГЛОНАСС, как импортозаместить микроэлектронику в бортовом оборудовании машин, какие новые материалы при этом можно использовать и где искать альтернативные решения в вопросе производства элементной базы. Директор по взаимодействию с органами госвласти компании «Атом» Анатолий Кияшко обратил внимание присутствующих на то, что отечественному автомобилестроению очень нужно, чтобы активизировались работы в области станкостроения и разработке технологий ИИ в автомобильной микроэлектронике. По итогам сессии было решено начать с малого: от компаний «Атом», ПАО «Микрон», ПАО «СОЛЛЕРС Инжиниринг», ПАО «КАМАЗ» ждут перечень электронных компонентов, которые, по их мнению, хорошо было бы локализовать в Татарстане. А в технопарке «Идея» создается рабочая группа, которая будет связывать промпредприятия с вузами в области разработки «автомобильной микроэлектроники».

Кто подружит татарстанские вузы с химическими производствами?

В первый день декабря прошла проектная сессия, посвященная химии и нефтехимии. Промышленный и административный кластер представляли делегаты от ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг», исполкома Нижнекамского муниципального района, ООО «Инженерно-производственный центр», АО «Нэфис Косметикс», ООО «Соллерс-инжиниринг». От научного сообщества присутствовал профессор Харлампий Харлампиди из КНИТУ (КХТИ) и коллеги с его кафедры. Технопарк «Идея» представлял интересы своих резидентов — молодежные и студенческие стартапы из вузов республики.

Во время дискуссии была поднята важная проблема: производственники никак не могут наладить контакт с татарстанскими вузами, в какой-то момент коммуникация срывается. Так, директор ООО «Инженерно-производственного центра» Ольга Айдуганова и заместитель гендиректора АО «Нэфис косметикс» по науке Андрей Куликов говорили, что вынуждены сотрудничать с вузами Самары и Санкт-Петербурга, потому что коммуникация с татарстанскими учеными не складывается. Технопарк, как интегратор, поставил перед собой задачу наладить это сотрудничество.

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

«Инженерно-производственному центру» нужны смолы для поверхностной и внутренней обработки труб — раньше использовали европейские реагенты, потом попробовали перейти на китайские, но после первой, качественной партии, пришел продукт, который категорически не устраивает татарстанских производителей. Производственники считают, что наладить его изготовление здесь можно и нужно. Аналогичную проблему озвучил и «Нэфис косметикс» — поверхностно-активные вещества и эмульгаторы, которые ему необходимы, сейчас закупаются в Индии и Китае, но они могут быть произведены в Татарстане, и даже технология есть. Промышленники считают, что эту задачу мог бы взять на себя один из технологических стартапов-резидентов технопарка.

Диас Сафин, генеральный директор технопарка «Идея», объясняет нашему изданию:

— Мы договорились, что они сделают технические задания на эти ингредиенты, мы их разошлем нашим профильным республиканским вузам с целью проработки. По возможности, будем вовлекать в эту работу молодых ученых и студентов и помогать им получать федеральные гранты на эти цели. Это будет началом большого пути.

Итак, работы идут, проходят жаркие, конструктивные дискуссии. Дело промышленного импортозамещения сдвигается с мертвой точки. Генеральный директор «Идеи» Диас Сафин заключает:

— Мы очень рады, что такие проектные сессии проходят в технопарке «Идея». На них присутствуют преданные своему делу профессионалы. Благодаря этим мероприятиям мы ожидаем подъема и продвижения приоритетных отраслевых направлений развития технопарка!

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