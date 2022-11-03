Есть идея? Есть «Идея!»

Как в инновационном технопарке из зерен стартапов вырастают промышленные гиганты

В инновационном технопарке «Идея», которому со дня создания исполняется 20 лет, кипит работа по воссозданию импортных технологий. Импортозамещение продуктов или веществ (или, как его называет генеральный директор технопарка Диас Сафин, реверсивный инжиниринг) — жизненно важный процесс для нормальной работы российской промышленности. Чтобы его успешно, а главное —быстро, провести, нужна площадка, некий хаб, где будут встречаться наука, технология, менеджмент и производственные предприятия. Таким хабом и становится технопарк «Идея». О том, какая разноплановая деятельность здесь ведется, рассказывает «Реальное время».

И снова об импортозамещении

Вопрос импортозамещения, который обсуждается уже давно и на всех уровнях, после массового исхода западных компаний с российского рынка обрел угрожающие масштабы. Как мы помним, чуть более месяца назад на заседании совета директоров АО «Татнефтехиминвест-холдинг» президент Татарстана Рустам Минниханов вновь поставил ребром этот вопрос. В частности, он предложил создать в республике рабочую группу для проработки этой проблемы и в очередной раз заострил на ней внимание:

— У нас же большое потребление импортных технологий. Чудес не бывает, мы ищем варианты. Нам скоро все перекроют. Наша задача — в корне изменить ситуацию в стране.

В этом контексте президент говорил о компаниях из самых разных сфер реального сектора: в списке перечисленных — «ICL-КПО ВС», ГМС, КМПО, «Эйдос», КАЗ им.Горбунова и КВЗ, аграрная, пищевая, дорожная отрасли, малый бизнес.

Фото: скриншот трансляции

Словом, проблема импортозамещения охватывает всю промышленность республики. Санкции, по мнению Рустама Минниханова, будут усиливаться, жизнь — усложняться. Но все это закончится только тогда, когда «у нас будет все свое».

— Надо не ходить просить — надо самим разрабатывать! — отрезал президент.

И продолжил тему в конце октября в ежегодном Послании Госсовету, в котором отметил, как выстраивают работу на отечественных технологиях и оборудовании нефтяная промышленность Татарстана, нефтехимики, машиностроители. Отдельное внимание в своем послании президент уделил поддержке татарстанских производителей через потенциал промышленных парков. Успех работы промпарка, по мнению Рустама Минниханова, зависит от наличия эффективной управляющей компании, действующих резидентов, обеспеченности инженерной инфраструктурой. А значит, нужно максимально тиражировать успешный опыт и создавать благоприятные условия по привлечению новых резидентов.

Кроме того, в его словах красной нитью прошла тема технологического суверенитета, для обеспечения которого крайне важно усилить взаимодействие научных организаций и вузов с реальным сектором экономики.

Это действительно большая проблема: не секрет, что от разработки технологии в научной лаборатории до ее внедрения в производство проходят не месяцы — годы. Но в Татарстане дело, похоже, скоро сдвинется с мертвой точки. Задачу «подружить» науку и производство берет на себя в том числе и технопарк «Идея» — в полном соответствии с тезисами, озвученными президентом.

Центр реинжиниринга: нет времени изобретать велосипед

Например, Диас Сафин, который с недавних пор возглавляет инновационный технопарк «Идея», рассказывает «Реальному времени» о Центре реинжиниринга, который создан в технопарке совсем недавно, в сентябре 2022 года в сотрудничестве с одним из крупных вузов республики. Он представляет собой крупный научно-аналитический кластер, в котором происходят поиск «рецептуры» и разработка технологии производства популярных западных решений в самых разных областях. А вернее, воспроизводства.

Сейчас это локомотив нашего движения в направлении текущих трендов, — рассказывает Сафин. — Работа Центра состоит в том, чтобы воспроизвести те или иные продукты или технологии, которые нужно импортозаместить. Сразу поясню, почему мы идем по пути реинжиниринга, а не изобретаем велосипед заново. Просто у нас нет этих десятков лет на НИОКР, на отладку технологии и на поиск лучшего решения. Продукт нужен уже даже не сегодня, он нужен вчера. Поэтому мы и двигаемся в этом направлении. Возьмем, к примеру, импортную краску. На первом этапе в Центре реинжиниринга в дело вступают ученые, это вузовская часть. Краска отправляется в нашу лабораторию, укомплектованную электронными микроскопами, спектрометрами и другой современной техникой. Там выясняется ее химический состав. Затем специалисты должны воссоздать «рецепт» — понять, как правильно соединить ингредиенты, чтобы получился нужный продукт. И, наконец, идет третий этап — прототипирование и отладка производства, на этом этапе нам помогают промышленные предприятия. Итог — реплика высочайшего качества. И когда на руках уже есть технология, наши партнеры берут ее на вооружение.

Таким образом, Центр реинжиниринга, созданный сейчас на базе инновационного технопарка «Идея» — это эффективная система, в которой силами научного партнера (в лице вуза) и производственного (в лице предприятия) воспроизводятся готовые западные решения. Их Центр сводит в одной точке, подбирает идеи, направления и исполнителей. Среди заказчиков на реинжиниринг — крупнейшие компании, работающие в республике: например, Haier, «Татнефть», «Сибур», BASF и другие. Эти промышленные гиганты используют технические и технологические возможности партнеров технопарка, чтобы продвигать свой бизнес.

Работа в лаборатории Центра реинжиниринга. Фото предоставлено пресс-службой инновационного технопарка «Идея»

Несмотря на нежный возраст Центра реинжиниринга, здесь уже воспроизведен ряд важных для республиканской промышленности технологий: смазочно-охлаждающие жидкости, специализированное масло для газомоторной техники, элементы для водяных промышленных фильтров и т. д.

«Наша миссия — объединить научное сообщество, промышленников и молодых инноваторов»

Со дня основания технопарка «Идея» в ноябре исполняется 20 лет. За это время под крылом «Идеи» выросли десятки сильных игроков рынка промышленности не только Татарстана, но и России. Дело в том, что инновационно-производственный технопарк выполняет функцию своеобразного бизнес-инкубатора.

— Если говорить о краткосрочной цели, то наша миссия такова: стать площадкой для диалога, развития конкурентного инновационного бизнеса, — говорит Диас Сафин. — Объединить научное сообщество, промышленников и молодых инноваторов. В нашем бизнес-инкубаторе мы стараемся выращивать наших резидентов, давать им хороший старт. Например, ГК «Эйдос», прогремевшая во время ковида на всю страну, была маленькой компанией, воспитанником нашего бизнес-инкубатора. Еще из «выстреливших» проектов могу привести в пример мощное производственное предприятие ГКС, оно с 2006 года у нас развивалось. Ребята работают в области инжиниринга нефтегазовой промышленности. Это крупная и авторитетная компания, мы очень рады, что среди наших воспитанников есть таковые.

Количество технопарков в республике растет, перспективные стартапы «на выращивание» ищут многие. Руководитель технопарка «Идея» соглашается с тем, что это очень кропотливая работа — разглядеть предпринимателя, который готов из песчинки сделать большой проект. В сито первичного отбора попадает много стартапов, «выстреливают» единицы, и в этом нет вины технопарка: таковы законы бизнеса.



1 / 4 ГК «Эйдос»

НПП «ГКС»

SmartHead

ИВЦ «Техномир»

Что получает резидент технопарка?

Чтобы резиденту, который хочет развивать промышленное производство, было комфортно развиваться, «Идея» предоставляет уникальные возможности. Перечислим их вкратце.

1. Технопарк от обычного бизнес-центра отличает близость резидента к другим технологическим компаниям, вузам и ценным специалистам в необходимой области. Всегда есть возможность проконсультироваться и избежать крупных ошибок в развитии проекта.

— Они попадают в готовую среду, где могут и научиться, и сотрудничать с нашими более опытными резидентами. Например, чтобы уменьшить время разработки, собственник может проконсультироваться и избежать подводных камней, по которым кто-то уже прошел. Мы их сведем в одной точке и познакомим, — объясняет Диас Сафин.

2. Команда «Идеи» предоставляет молодым компаниям-резидентам внимательное и профессиональное сопровождение, от консультаций по пиару и маркетингу до консультаций в оформлении заявок на гранты.

— У нас есть целое подразделение, которое может заниматься пиар-сопровождением наших резидентов, умеющих делать классный продукт, но не всегда умеющих его упаковать и продвигать. Плюс к тому, у нас есть очень сильный и авторитетный резидент — SmartHead, компания, которая занимается диджитал-продакшном. Она может продвинуть нашего резидента на более или менее выгодных условиях, — рассказывает директор технопарка.

3. Кстати, о заявках на гранты: среди инвесторов технопарка — такие крупные государственные структуры, как Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан. В его структуре предоставляется ряд интересных грантов и проектов поддержки, и команда «Идеи» всегда поможет подобрать подходящий и правильно оформить заявку. Если в периметре ИВФ нет необходимой поддержки — специалисты технопарка найдут подходящий грант от другой организации, благо в России сегодня их немало.

4. Уникальное месторасположение — в центре города, с большой парковкой, в комфортном здании с массой полезных помещений (от кафе до зала для презентаций) — по нашим временам считается не такой уж и важной преференцией. Однако большинство деловых активностей все равно проходит в центре Казани, и поэтому работать здесь банально удобнее, чем на окраине.

Технопарк как центр кристаллообразования в сфере промышленного инжиниринга

Важная ремарка: в ту пору, когда в основном в информационной повестке громко звучат слова об импортозамещении в ИТ и о развитии этой сферы, «Идея» концентрируется именно на инжиниринге. Технопарк позиционирует как инженерно-промышленную школу с классическими направлениями и научной составляющей — здесь работают в области химии, физики, микроэлектроники, инженерии, биотехнологии. В этих направлениях, как известно, в России огромное неохваченное поле, и текущая ситуация, как говорит Диас Сафин, благоволит развитию этих областей и дает большое окно возможностей.

Фото: realnoevremya.ru/архив. Реклама. ЗАО «ИПТ ИДЕЯ». Токен: Pb3XmBtzstHTPCo6AEPfiKreMwohEF2s34FwFpi

Мы как технопарк стремимся сегодня аккумулировать всю техническую мысль и стать центром кристаллообразования в разработке импортозамещающих технологий

Важно понимать: технопарк «Идея» не ставит себе задачей стать крупной производственной площадкой. Здесь проекты доводятся только до прототипирования, после чего отправляются на серьезное производство или на другую площадку, которая может предоставить производственные мощности. Суть технопарка, как объясняет Диас Сафин, — дать проекту возможность развиться, стать площадкой, развивающей R&D и научно-технологическую часть, которая уже потом в свою очередь даст продукт. Впоследствии, возможно, обзаведется своими крупными промышленными площадями и «Идея», но говорить об этом пока рано.

— Есть большой спрос российских производителей именно на реинжиниринг, на новые разработки. На то, чтобы как минимум воспроизвести у себя западные и японские решения, а как максимум сделать лучше. И мы, как технопарк, стремимся сегодня аккумулировать всю техническую мысль и стать своего рода центром кристаллообразования в разработке импортозамещающих технологий. Мы стремимся быть хабом, в котором все это начинается, — объясняет руководитель «Идеи».