В Казани стартовал суд по делу о растратах в системе «Транспортной карты» на 145 млн рублей

Фото: "Реальное время"/ Ирина Плотникова

Перед Вахитовским райсудом Казани сегодня предстал директор ООО «Центр платежей» Константин Кузьмин. Его обвиняют в двух эпизодах присвоения денежных средств в процессе обслуживания транспортных карт пассажиров казанского общественного транспорта, передает с заседания журналист «Реального времени».



Уже на старте расследования в июне 2020 года ущерб по делу оценивался в сумму свыше 145,3 млн рублей. К финишу сумма не поменялась. Как и мера пресечения обвиняемого. Кузьмин находится под домашним арестом.

Подконтрольные подсудимому Центры платежей занимались продажей транспортных карт пассажирам и пополнением средств на них — по агентским соглашениям с оператором услуг — АО «Транспортная карта». Соглашения предусматривали полное перечисление средств оператору услуг, а затем возврат агентских процентов, которых, по данным полиции, владельцам бизнеса показалось мало. По версии МВД и прокуратуры, часть средств пассажиров так и не дошла до оператора и конечных поставщиков услуг — ПАТП.

Статус потерпевшего в деле получило АО «Транспортная карта».