Константин Горбунов: «Задачу выхода в Суперлигу ставят три команды»

Превью главного гандбольного противостояния текущей зимы

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В нынешние выходные в Воронеже состоятся главные игры первой половины чемпионата страны между местным одноименным клубом и «Зилантом» из Казани. Это уровень чемпионата России среди мужских команд высшей лиги. Спортивная редакция «Реального времени» анонсирует эти поединки, заранее пообщавшись с представителями административного штаба казанского «Зиланта».

Константин Горбунов: «Я горжусь нашей командой»

Директор казанского «Зиланта» Константин Горбунов резюмировал итоги восьми туров чемпионата страны, сказав: «Я горжусь нашей командой. В ней собраны бойцы. Тот же голкипер Николаев был вынужден играть в матче с температурой, поскольку его сменщик Евгений Гордиенко подвернул ногу. А затем вышел на игру Кубка России с уфимским «Акбузатом», еще не полностью выздоровев.

Проблема любого нового коллектива в том, что необходимо время для его строительства. Пока мы только нащупываем свою игру. Не хватает стабильности, хотя моментами получается очень даже хорошо. С тем же вторым коллективом «Чеховских медведей» должны были сыграть уверенней, поскольку, все понимают, они не ставят перед собой задачу выхода в Суперлигу, будучи командой, готовящей резерв для основы. В итоге мы в этом противостоянии нервничали больше, несмотря на то, что у нас трое игроков в прошлом году выступали на международном уровне СЕХА-Лиг, есть игроки с опытом выступления в Суперлиге, и по идее, нервничать должны были соперники. Но вот так получилось.

Что касается борьбы за выход в Суперлигу, то как раз «Воронеж» и «МССУОР ?2-Академия» такую задачу ставят. Я понимаю, что людям далеким от реалий гандбола трудно понять хитросплетения взаимоотношений команд, когда «МССУОР ?2-Академия» ранее был дублем ЦСКА из Суперлиги, теперь у армейцев есть свой дубль «ЦСКА-2 МССУОР-2», а вот вы мне напоминаете еще, что ЦСКА — это вообще «Спартак», как команда изначально называлась. В гандболе не так много известных брендов, тем более что часть их умерла с развалом СССР. Хотя часть восстанавливается, например, «Кунцево» сейчас принимает участие в Кубке России, готовясь сыграть с нашим обидчиком «Акбузатом», И известный гандболист Василий Филиппов, который руководит дублем «Чеховских медведей», принял решение помочь родной команде, поскольку он является воспитанником «Кунцево». А в целом эта команда выступает на уровне первой лиги, где также выступает наш дубль, созданный совместно с КНИТУ-КАИ, традиционно гандбольным вузом Казани, а также команда Лаишево.



realnoevremya.ru/Максим Платонов

«Мы очень довольны переездом в «Бустан»

Разница между лигами, конечно же, ощутима, что мы чувствуем, играя в свободное время товарищеские матчи с командами Суперлиги, это и Саратов, и Снежинск, но они, варясь в лиге сильнейших, прогрессируют гораздо быстрее. По поводу переезда в «Бустан», хочу отметить, что мы очень довольны. Нас поддерживают: и в плане рекламы игр, и арена шикарная с трибунами, которые очень близко расположены к площадке».

Руководитель отдела маркетинга, рекламы и PR Дмитрий Хрисанов смотрит на возвращение гандбольной команды Казани в статус профессионального спорта со своей колокольни: — Когда команду возродили, у нас не было собственной базы, и в этом большая проблема. Несмотря на то, что в Казани очень много спорткомплексов, но когда погружаешься в этот процесс, то выясняется, что все они загружены — то под студенческие занятия, то под занятия и соревнования ДЮСШ, то многочисленными арендаторами. И это прекрасно в целом, но тяжеловато в частности, когда в итоге только руководство СК «Бустан» пошло нам навстречу, предоставив спортзал и предложив переконструировать его под гандбол, то есть сделать специализированным. У нас же своя специфика, которая заключается в том, что и руки, и мячи смазывают некой клейкой субстанцией, наподобие мастики, а она остается затем на покрытии (автор тут же вспомнил, как его команды выгоняли из «УНИКСа» за темную подошву кроссовок, оставлявших следы на паркете). Но мы используем специальное средство, которым после каждой игры моем покрытие, убирая то, что может служить причиной травм у занимающихся другими видами спорта, — погружает Хрисанов читателей в нюансы гандбола.





realnoevremya.ru/Максим Платонов

«Зарплаты тренеров — мизерны»

Проблема гандбола в отсутствии базы заметна и на упомянутом детско-юношеском уровне. Желающие занимаются в «Ак Буре», у трех тренеров порядка 50 человек, и это нереально сложно. В итоге старшие юноши, это примерно 16 лет, играли на одной половине площадки, а два возраста делили между собой вторую половину. Кстати, количество детских тренеров по гандболу столь невелико, что их можно по пальцам пересчитать, что мы затем и сделали, причем, оказалось, что добрая половина этих энтузиастов — женщины. Зарплаты которых — кошкины слезы. Вспоминая, что недавнего хоккейного дебошира в Хабаровске лишили месячной зарплаты в 6,5 миллиона рублей за то, что он скакал на капоте чужой машины. За свою же зарплату гандбольные тренеры, работающие с детьми, должны работать тридцать лет и три года, чтобы сравняться с месячной зарплатой паркурщика от хоккея.

Тем не менее удивительно, что находятся энтузиасты: тот же Хрисанов и третий голкипер «Зиланта» Айрат Хасаншин максимально плодотворно использовали время пандемии, дистанционно отучившись в спортивном вузе Москвы, причем обучение заняло полгода, поскольку это второе высшее. Теперь «дело за малым»: найти спортзал, самостоятельно набрать группу занимающихся — и вперед, к покорению гандбольных высот, собственно, как это было во времена СССР. Хотя в Тольятти решили облегчить жизнь детских гандбольных тренеров, создав спортшколу и предоставив базу для занятий. В результате там лучшая женская школа, и одна из лучших мужских, в той же Казани количество воспитанников тольяттинского гандбола уже превысило количество местных воспитанников.

Поэтому озвученная цель выхода в Суперлигу как перевязь Портоса, которая «сверкала золотым шитьем только спереди, а сзади была из простой буйволовой кожи». Спортивные коллеги казанского гандбола тоже сталкивались с подобной дилеммой, решая, что должно быть в приоритете: «курица» (главная команда) или «яйцо» (количество и качество местных воспитанников). В водном поло, например, состояние которого «Реальное время» знает лучше всех, на момент создания команды сделали ставку на воспитанников, в середине нулевых — вложились в основную команду, и только сейчас оба компонента, составляющие понятие суперклуба, сошлись. В волейболе, регби качество воспитанников стремится не отстать от успехов основной команды, в баскетболе эта гонка выиграна профессиональной командой в одну калитку. Сейчас казанский профессиональный с одной стороны, детско-юношеский и любительский гандбол, с другой, пока что находятся практически на одной ступени, и только время покажет как все будет в итоге.



realnoevremya.ru/Максим Платонов

Айрат Хасаншин: «Наши школы не заточены под развитие гандбола»

Правда, у гандбола огромный плюс в энтузиазме. Один из таковых, упомянутый Хрисановым Айрат Хасаншин (успешный бизнесмен и отец троих детей, один из которых разгуливал по «Бустану» в гандбольном свитере отца), не только отучился на детского тренера, но и попробовал окунуться атмосферу радости от работы с детьми и жизни на зарплату, которой хватает только на оплату ЖКХ и доширак с коржиком по праздничным дням.

— Я походил по школам, общался с учителями физкультуры и выяснил, что наши школы не заточены под развитие этого вида спорта. Физруки могут дать ученикам порезвиться в баскетбол, волейбол, мини-футбол, но почему-то не гандбол, хотя размеры спортзала, наличие стандартных ворот позволяли бы это сделать, — недоумевает Хасаншин. — Хотя специфика гандбола такова, что можно вовлечь в игровой процесс любого ребенка, а не только высоких, как в баскетболе, или техничных, как в футболе. Наш интерес в том, чтобы школьники играли в гандбол на уроках физкультуры, в том, что таким образом больше детей знали бы, что это за игра, ее правила, становились бы активными болельщиками «Зиланта». С другой стороны, находятся энтузиасты, которые хотят развивать наш вид спорта, это и в Лаишево, о котором уже наслышаны. Сейчас еще появился любитель в Альметьевске (по специализации футбольный тренер), которому мы помогли с инвентарем, методической литературой.

Озвученная доплата, которую получает альметьевский энтузиаст, должна копиться порядка 70 лет, чтобы достигнуть уровня месячной зарплаты дебошира от хоккея. Она ровно в тысячу (!) раз меньше, поэтому кто-то работает с детьми, а кто-то скачет по капотам.