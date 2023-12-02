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И что с этим делать: зачем изучать семейную историю

07:00, 02.12.2023 4 Сюжет: И что с этим делать
И что с этим делать: зачем изучать семейную историю
Фото: Евгений Федоров/realnoevremya.ru

Семейная история — это правила, часто негласные, принятые в семье способы реагировать на происходящее вокруг. То, что происходит в семье, часто не зависит от намерений ее членов, а регулируется свойствами системы как таковой. Одно поколение транслирует следующему эмоциональные процессы, тревоги и способы с ними справляться, а также модели поведения в разных жизненных ситуациях. Но влияние семейной истории не фатально. Об этом в проекте «И что с этим делать» психолог Альсина Газизова говорила с семейным психологом, преподавателем системной семейной терапии и IFS-практиком Верой Пантелеевой.

Интернет-газета «Реальное время»
Общество Татарстан
комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 02 дек
    завидую семьям, где между мужем и женой глубокой доверие, взаимопонимание и уважение. Это большая редкость, понимаешь это с годами
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  • Анонимно 02 дек
    Альсина на фото очень хорошо получилась, красавица!
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  • Анонимно 02 дек
    полезный материал, нужно сохранить где-нибудь, спасибо
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    Анонимно 02 дек
    Да, мне тоже понравился. Спасибо!
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