И что с этим делать: зачем изучать семейную историю
Семейная история — это правила, часто негласные, принятые в семье способы реагировать на происходящее вокруг. То, что происходит в семье, часто не зависит от намерений ее членов, а регулируется свойствами системы как таковой. Одно поколение транслирует следующему эмоциональные процессы, тревоги и способы с ними справляться, а также модели поведения в разных жизненных ситуациях. Но влияние семейной истории не фатально. Об этом в проекте «И что с этим делать» психолог Альсина Газизова говорила с семейным психологом, преподавателем системной семейной терапии и IFS-практиком Верой Пантелеевой.
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